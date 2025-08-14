Pronostici Empoli - Reggiana: quote, probabili formazioni e scenario

Gli esperti vedono un leggero vantaggio per l'Empoli nella sfida con la Reggiana e prevedono una partita chiusa, con poche reti e un clean sheet.

Migliori pronostici di Empoli - Reggiana

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del primo turno di Coppa Italia tra Empoli e Reggiana. Ecco alcune quote:

Doppia Chance 1X + No goal a quota 2.45 su Goldbet

Doppia Chance 1X + Under 2.5 a quota 2.22 su NetBet

No goal + Under 2.5 a quota 2.25 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano un risultato utile per i toscani, non più di due reti e un clean sheet.

Quote Empoli - Reggiana

Allo stadio Castellani si affrontano due squadre di Serie B. L'Empoli, retrocesso, e la Reggiana, tredicesima nella scorsa stagione, arrivano a questa sfida dopo due 0-0 contro Sassuolo e Cremonese. I principali bookmaker vedono favoriti gli azzurri, ma i nostri esperti invitano alla prudenza e hanno scelto di esplorare mercati alternativi.

Quote Empoli - Reggiana Lottomatica Netbet Goldbet Empoli Vincente 1 1.88 1.90 1.88 Pareggio X 3.40 3.50 3.40 Reggiana Vincente 2 3.85 3.85 3.85

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

la nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano gli azzurri e la "Regia" al match

Allo stadio Castellani si affrontano due formazioni di Serie B reduci da altrettanti 0-0 contro squadre promosse in Serie A. Quello raccolto davanti al proprio pubblico dall'Empoli contro il Sassuolo ha dato buone indicazioni sulla difesa, che non ha concesso nulla ai neroverdi. In quello ottenuto dalla Reggiana nella vicina Luzzara contro la Cremonese i granata hanno fallito un calcio di rigore al 70'.

Sulla panchina dell'Empoli siede Guido Pagliuca, capace nella scorsa stagione di portare la Juve Stabia al quinto posto nella Serie B 2024/25. Ai playoff le "Vespe" si erano dovute piegare contro la Cremonese, ma avevano raggiunto il loro miglior piazzamento di sempre. Prima dello 0-0 col Sassuolo, i toscani avevano subìto l'1-2 contro la Virtus Entella e il 2-3 contro il Pisa.

La Reggiana è allenata da Davide Dionigi che – una volta subentrato al 32° turno – aveva trascinato i granata dal terzultimo al tredicesimo posto. Questa preparazione li ha visti imbattuti, con lo 2-2 contro la Juventus di inizio agosto e, prima e dopo, il 2-0 contro l'Alcione e il 2-1 contro il Lentigione.

Probabili formazioni di Empoli-Reggiana

Empoli: Fulignati; Moray, Guarino, Carboni; Ebuehi, Ignacchiti, Belardinelli, Moruzzi; Shpendi, Busiello; Popov

Fulignati; Moray, Guarino, Carboni; Ebuehi, Ignacchiti, Belardinelli, Moruzzi; Shpendi, Busiello; Popov Reggiana: Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Portanova; Marras, Gondo

Empoli-Reggiana: difesa azzurra in rialzo, granata senza gol nell’ultima uscita

L'Empoli ha chiuso la sua preparazione il 5 agosto con lo 0-0 al Castellani contro il Sassuolo. Contro i neroverdi, gli uomini di Pagliuca hanno mantenuto per la prima volta la porta inviolata dal 7-0 contro il Mobilieri Ponsacco. Prima erano arrivate le sconfitte per 1-2 con la Virtus Entella e 2-3 col Pisa.

La gara con i nerazzurri promossi in Serie A aveva messo a nudo le difficoltà difensive dell'Empoli, ma anche la doppietta di Stiven Shpendi al 41' e al 46' per il momentaneo 2-2.

La Reggiana, sabato, complice anche un tiro dal dischetto fallito, ha trovato a Luzzara lo 0-0 con la Cremonese. Contro le "Tigri", anch'esse – al pari di Sassuolo e Pisa – ai nastri di partenza in Serie A, i granata per la prima volta in estate non sono andati in gol. Oltre alla Juventus fermata sul 2-2, la squadra di Dionigi aveva affrontato l'Alcione e il Lentigione, battuti rispettivamente 2-0 e 2-1.

Considerando il rendimento delle due squadre, il segno Doppia Chance 1X + No Goal appare uno scenario possibile in questa partita fra Empoli e Reggiana.

Scommessa 1: Doppia Chance 1X + No goal a quota 2.45 su Goldbet

Al Castellani gli azzurri in fiducia, "Regia" in una sfida da Under

Dunque, con lo 0-0 contro la Cremonese a Luzzara, per la seconda volta in quattro amichevoli disputate in quest'estate dalla Reggiana sono arrivati meno di tre gol. Dopo il 2-0 contro l'Alcione, gli uomini di Dionigi erano stati capaci di fermare la Juventus sul 2-2, prima di imporsi 2-1 sul Lentigione, formazione di Serie D.

L'Empoli, invece, ha trovato riscontri importanti per la difesa nello 0-0 contro il Sassuolo. Inoltre, contro il Pisa, dopo la doppietta di Shpendi immediatamente prima e dopo l'intervallo, i nerazzurri promossi in Serie A non erano andati oltre il 3-2 finale al 58'.

Considerando questi dati, il segno Doppia Chance 1X + Under 2.5 resta un'opzione che merita attenzione per la sfida fra l'Empoli e la Reggiana.

Scommessa 2: Doppia Chance 1X + Under 2.5 a quota 2.22 su NetBet

Empoli-Reggiana: equilibrio e poche reti all’orizzonte

L'Empoli e la Reggiana arrivano a questa sfida dopo aver chiuso le rispettive preparazioni con gli 0-0 contro Sassuolo e Cremonese. Prima della gara con i neroverdi, i toscani avevano mantenuto la porta inviolata solo nel 7-0 sul Mobilieri Ponsacco. Ora, però, Pagliuca sembra aver tratto le giuste conclusioni dall'1-2 con la Virtus Entella e dal 2-3 con il Pisa, dando maggiore stabilità alla difesa.

Gli emiliani, nella loro prova generale con la "Cremo", hanno fallito un calcio di rigore e, allo stesso tempo, non hanno mai superato quota due gol. Se il 2-2 con la Juventus resta un segnale positivo, va detto che Alcione e Lentigione militano rispettivamente in Serie C e Serie D.

Alla luce di questi risultati, il segno No Goal + Under 2.5 è uno scenario che potrebbe concretizzarsi al Castellani.