Pronostici Crystal Palace - Liverpool: Tre consigli per il Community Shield

Ci si aspetta una vittoria dei Reds, e mentre il Palace potrebbe dare battaglia tornando sul luogo della loro vittoria in FA Cup, la squadra di Arne Slot appare letale.

Migliori scommesse per Crystal Palace - Liverpool

Vittoria del Liverpool a quota 2,35 su Lottomatica

Entrambe le squadre segnano a quota 1,78 su Netbet

Mo Salah marcatore in qualsiasi momento a quota 4,20 su Goldbet

Il Liverpool dovrebbe superare il Crystal Palace 3-1.

Quote Crystal Palace vs Liverpool

Pronostico Crystal Palace - Liverpool Lottomatica Goldbet Netbet Liverpool vincente 1 1.58 1.58 4.10 Pareggio X 4.20 4.20 1.60 Crystal Palace vincente 2 5.10 5.10 4.95

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Liverpool ha avuto un'estate molto intensa, firmando una serie di nuovi giocatori. Hanno speso molto in vista della difesa del titolo di Premier League e hanno costruito una squadra impressionante. La loro pre-stagione è stata per lo più forte, e hanno segnato molto - le opzioni offensive di Arne Slot sono vaste.

D'altro canto, il mercato del Palace è stato molto più tranquillo. Non hanno ancora perso giocatori chiave, ma non hanno nemmeno rafforzato molto. I risultati della loro pre-stagione sono stati incostanti, e ci sono preoccupazioni sulla loro profondità - hanno ancora del lavoro da fare prima che il mercato chiuda.

Probabili formazioni Crystal Palace - Liverpool

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Eze, Mateta

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

L'attacco spaventoso del Liverpool

Gli uomini di Slot potrebbero benissimo adottare una politica del 'segnare più gol di te' nella stagione a venire, considerando le loro opzioni. Al momento, possono contare su giocatori come Mo Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Darwin Nunez e Federico Chiesa. Potrebbero non aver ancora finito.

La scorsa stagione, il 63% delle loro partite ha visto segnare oltre 2,5 gol, e con più potenza offensiva, ci si aspetta lo stesso. Il Palace, nel frattempo, non è riuscito a rafforzarsi quanto avrebbe voluto, ma la loro squadra ha comunque causato molti problemi nel 2024/25. I due incontri tra loro la scorsa stagione non sono stati ricchi di gol, ma i Reds sono ora più pericolosi.

I tifosi possono aspettarsi quello che potrebbe essere un incontro emozionante e ricco di gol.

Scommessa 1: Vittoria del Liverpool e oltre 2,35 gol a quota su Lottomatica

Prime crepe difensive

Gli uomini di Slot potrebbero benissimo adottare una politica del 'segnare più gol di te' nella stagione a venire, considerando le loro opzioni. Al momento, possono contare su giocatori come Mo Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Darwin Nunez e Federico Chiesa. Potrebbero non aver ancora finito.

La scorsa stagione, il 63% delle loro partite ha visto segnare oltre 2,5 gol, e con più potenza offensiva, ci si aspetta lo stesso. Il Palace, nel frattempo, non è riuscito a rafforzarsi quanto avrebbe voluto, ma la loro squadra ha comunque causato molti problemi nel 2024/25. I due incontri tra loro la scorsa stagione non sono stati ricchi di gol, ma i Reds sono ora più pericolosi.

I tifosi possono aspettarsi quello che potrebbe essere un incontro emozionante e ricco di gol.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano a quota 1,78 su Netbet

Mo Salah non rallenta

Salah ha segnato più di 25 gol per cinque stagioni di fila. Ogni volta che sembra che stia per rallentare, riprende il ritmo ancora una volta. Il 33enne è una forza con cui fare i conti.

È anche noto per brillare nei momenti importanti, come abbiamo visto più volte. Salah ha segnato in ogni finale di Community Shield in cui ha giocato - sebbene tutti su rigore - e sarà ansioso di farlo di nuovo. Con un intero reparto offensivo come quello del Liverpool da tenere d'occhio, la difesa del Palace potrebbe avere un lungo pomeriggio.

L'egiziano non è certo l'unica minaccia di Slot, ma ha segnato contro l'Athletic Bilbao, e rappresenta sempre una seria minaccia in zona gol.

Scommessa 3: Mo Salah marcatore in qualsiasi momento a quota 4,20 su Goldbet