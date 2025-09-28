Il nostro esperto di scommesse prevede una sorpresa in arrivo, lontana dai dati storici della sfida, dove il Cagliari potrebbe ottenere un risultato positivo.

Pronostici Cagliari - Inter: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Cagliari - Inter

Goal (GG) - Sì a quota 1.80 su Lottomatica

Doppia chance - Cagliari/Pareggio a quota 2.40 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Andrea Belotti a quota 4.50 su Netbet

Cagliari e Inter dovrebbero pareggiare 1-1.

Quote Cagliari - Inter

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Quote maggiorate Cagliari - Inter

Ecco le quote maggiorate di oggi per la quinta giornata di Serie A:

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Dopo essersi salvato dalla zona retrocessione per soli cinque punti la scorsa stagione, il Cagliari sta vivendo un buon momento nella massima serie italiana quest'anno. La dirigenza del club ha deciso che era tempo di cambiare, e Fabio Pisacane ha sostituito Davide Nicola all'inizio della stagione.

L'influenza di Pisacane è evidente. Gli isolani hanno subito solo una sconfitta dall'inizio del campionato, in trasferta contro i campioni, il Napoli. Si sono ripresi bene e ora sono al settimo posto in classifica, a un passo dalle posizioni europee.

I Rossoblù hanno già cinque punti in più rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. È un momento emozionante per il Cagliari, che ospita sabato sera i vice-campioni dell'Inter Milano nel loro stadio Unipol Domus da 16.000 posti.

Non è stata una difesa del titolo facile per l'Inter. Dopo che Simone Inzaghi è partito per l'Arabia Saudita, Christian Chivu ha faticato a ottenere costanza dai suoi giocatori. Stagnano a metà classifica, ma dopo un buon inizio in Champions League e la vittoria dello scorso weekend, i Nerazzurri saranno desiderosi di iniziare a muoversi nella giusta direzione in Serie A.

Probabili formazioni Cagliari - Inter

Cagliari: Caprile, Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho, Deiola, Esposito, Belotti

Inter: Martinez, Akanji, Acerbi, Carlos Augusto, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sučić, Dimarco, Thuram, Martinez

Insolitamente vulnerabili

Il Cagliari ha sempre trovato il modo di segnare in campionato in casa quest'anno, segnando tre volte in due partite. La loro difesa è stata altrettanto solida, avendo subito solo tre gol nelle loro quattro partite di Serie A.

L'Inter, nel frattempo, è la squadra più efficiente del campionato con 11 gol in quattro partite di campionato, ma le preoccupazioni di Chivu riguardano la linea difensiva. Solo Torino e Lecce (entrambi 8) hanno concesso più gol rispetto ai visitatori in Serie A questa stagione (7).

Questo sicuramente incoraggerà gli uomini di Pisacane mentre puntano a conquistare tre punti contro l'Inter per la prima volta dal 2019. Inoltre, i padroni di casa hanno segnato in quattro delle ultime cinque partite, mentre entrambe le squadre hanno segnato in tre delle ultime quattro partite dell'Inter.

Scommessa 1: Goal (GG) - Sì a quota 1.80 su Lottomatica

Debolezze su cui capitalizzare

L'Inter ha dominato il Cagliari in passato, vincendo quattro degli ultimi cinque scontri diretti, ma i visitatori non sono più la minaccia di un tempo. Prima delle loro vittorie consecutive, l'Inter ha subito due sconfitte di fila, una contro l'Udinese in casa e l'altra contro la Juventus in trasferta.

Nel frattempo, il Cagliari sembra aver cambiato le proprie sorti con il cambio di allenatore. I Rossoblù sono imbattuti nelle quattro partite giocate all'Unipol Domus quest'anno, in tutte le competizioni.

Se c'è un'opportunità per rifarsi sull'Inter, è ora, soprattutto considerando le fragilità difensive dei visitatori. I Nerazzurri sono già due punti indietro rispetto alla scorsa stagione allo stesso punto, un chiaro segnale che la vita sotto Chivu non è ancora stabile, di cui i padroni di casa possono approfittare.

Scommessa 2: Doppia chance - Cagliari/Pareggio a quota 2.40 su Goldbet

Elevare la minaccia offensiva

Andrea Belotti è arrivato al Cagliari dal Como all'inizio di settembre e ha iniziato positivamente la sua avventura con i Rossoblù. Ha guidato l'attacco nell'ultima partita di campionato contro il Lecce e ha segnato una doppietta, ottenendo il titolo di uomo partita.

Belotti ha tirato quattro volte in quella partita, con un xG di 1,70, e ha vinto anche il 50% dei suoi duelli aerei. È una minaccia costante e sicuramente eleva la minaccia offensiva per gli uomini di Pisacane.

È stato risparmiato nella vittoria per 4-1 del Cagliari contro il Frosinone in Coppa Italia a metà settimana, quindi sarà pronto per scendere in campo questo weekend ed è il nostro candidato più probabile a segnare per i padroni di casa.