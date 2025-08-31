Pronostici Brighton - Manchester City: Cityzens pronti a riprendersi

Il nostro esperto di scommesse suggerisce che il City si riprenderà dalla sconfitta contro il Tottenham Hotspur e riuscirà a battere il Brighton all'Amex Stadium.

Pronostici Brighton - Manchester City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Brighton - Manchester City

Manchester City vincente a quota 1.83 su Lottomatica

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Erling Haaland marcatore in qualsiasi momento a quota 1.90 su Netbet

Prevediamo una vittoria del City per 3-1 in trasferta contro il Brighton.

Quote Brighton - Manchester City

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Brighton & Hove Albion ha avuto risultati altalenanti all'inizio della stagione. Hanno subito un pareggio 1-1 contro il Fulham nel giorno di apertura e sono stati sconfitti 2-0 dall'Everton nella loro seconda partita. Tuttavia, hanno risollevato il morale con una schiacciante vittoria per 6-0 contro l'Oxford United nella Carabao Cup.

Anche il Manchester City ha mostrato problemi di coerenza. Ha vinto 4-0 nella prima giornata contro i Wolverhampton Wanderers, ma ha poi perso 2-0 contro il Tottenham Hotspur. Entrano in questa partita al sesto posto, desiderosi di tornare a vincere, ma non sarà facile nel Sussex orientale.

Probabili formazioni Brighton - Manchester City

Brighton: Verbruggen, Wieffer, van Hecke, Dunk, De Cuyper, Baleba, Ayari, Minteh, O’Riley, Mitoma, Welbeck

Manchester City: Trafford, Nunes, Dias, Stones, Ake, González, Marmoush, Reijnders, Cherki, Bobb, Haaland

Grandi aspettative per Guardiola

Dopo una campagna difficile rispetto ai loro standard elevati, ci si aspetta che il City sia ora una squadra più forte. L'acquisto di giocatori come Tijjani Reijnders e Rayan Cherki offre buone ragioni per essere ottimisti. La vittoria dominante sui Wolves li ha rimessi in carreggiata, ma la sconfitta contro gli Spurs è stata un passo indietro.

Tuttavia, il Brighton rappresenta una sfida diversa, e i Cityzens sono convinti di poter tornare a vincere. Pep Guardiola ha a disposizione una vasta gamma di giocatori d'attacco, e se l'Everton è riuscito a segnare due gol contro i Seagulls, il City sicuramente può. Dovrebbero essere troppo forti per i padroni di casa.

Sarebbe un problema se Rayan Ait-Nouri e Josko Gvardiol rimanessero indisponibili, ma i visitatori hanno molta profondità di squadra. Il City non è riuscito a battere il Brighton in nessuna delle loro partite la scorsa stagione, ma questa volta ha il vantaggio.

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Un incontro ricco di azione

Gli incontri recenti tra queste due squadre hanno sempre visto molti gol. Il Brighton ha vinto un paio di partite, mentre il City ha prevalso più spesso. Tuttavia, le loro partite sono state ad alto punteggio per anni. Questa partita non dovrebbe essere diversa.

Sono stati segnati oltre 2.5 gol in 11 dei loro ultimi 13 incontri, e otto hanno visto entrambe le squadre segnare. La scorsa stagione, le partite sono terminate rispettivamente 2-1 e 2-2, continuando un modello di incontri emozionanti. Con il talento offensivo in campo, non è difficile prevedere molti gol in questa partita.

Fabian Hürzeler ha avuto una finestra di trasferimento interessante, ma ci sono preoccupazioni dopo il trasferimento di Joao Pedro al Chelsea. Potrebbero non essere forti in attacco come nel 2024/25, ma possono ancora creare problemi. Il problema per il Brighton è che il City dovrebbe essere in grado di creare più problemi di quanti ne possano creare ai visitatori.

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Haaland segnerà ancora

Puntare su Erling Haaland per trovare la rete per il Manchester City è una decisione facile. Tuttavia, dato il suo record contro il Brighton, è ancora più importante aspettarsi che segni. Ha giocato contro di loro cinque volte e ha segnato cinque gol. Nell'unica partita in cui non ha segnato, ha fornito un assist per il primo gol.

I Seagulls sanno che ci sono molti giocatori del City di cui devono diffidare, ma il norvegese sarà certamente in cima a quella lista. Haaland ha iniziato la sua stagione segnando una doppietta contro i Wolves, ma è rimasto frustrato contro gli Spurs.

Con l'attaccante ora a soli due contributi dal raggiungere i 150 gol e assist per il City, sarà di nuovo un grande problema per il Brighton.