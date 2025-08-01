Pronostici Bournemouth - West Ham: quote, probabili formazioni e analisi partita

Migliori scommesse per Bournemouth - West Ham

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Bournemouth e West Ham dovrebbero pareggiare 1-1.

Quote Bournemouth vs West Ham

Pronostico Bournemouth - West Ham Netbet Lottomatica Goldbet Bournemouth 1 2.32 2.25 2.25 Pareggio X 3.40 3.30 3.30 West Ham 2 2.72 2.65 2.65

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Dopo aver sfiorato la qualificazione europea nella Premier League la scorsa stagione, il Bournemouth punta a qualificarsi questa volta. Hanno inserito due nuovi volti, il portiere Djordje Petrovic e il terzino sinistro Adrien Truffert, per aiutarli a raggiungere questo obiettivo.

I Cherries hanno goduto di una pre-stagione per lo più di successo, vincendo la loro partita di apertura della Premier League Summer Series 3-0 contro l'Everton. Tuttavia, sono stati facilmente travolti dal Manchester United giovedì mattina, il che ha reso quasi impossibile per loro vincere il torneo.

Anche se dovessero ottenere una vittoria contro il West Ham, il loro record H2H inferiore e il fatto che avrebbero bisogno che l'Everton battesse i Red Devils significano che vincere la serie è ormai impossibile.

Il West Ham è rimbalzato dalla sconfitta contro il Manchester United con una vittoria combattuta per 2-1 contro l'Everton giovedì. La squadra di Graeme Potter ha dovuto rimontare per strappare tre punti ai Toffees e sollevarsi dal fondo della classifica.

Rinvigoriti da quel risultato, potrebbero cercare di ottenere un risultato positivo contro i loro omologhi della Premier League, rendendo questa partita emozionante per i neutrali.

Probabili formazioni Bournemouth - West Ham

Bournemouth: Petrović; Araujo, Zabarnyi, Soler, Ouattara; Senesi, Hill; Semenyo, Billing, Tavernier; Evanlison

West Ham: Foderingham; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Aguerd; Soucek, Rodriguez, Ward-Prowse; Paqueta, Todibo, Bowen

Gol in arrivo

Entrambe le squadre non sono state timide davanti alla porta in questa serie finora. Il Bournemouth ha segnato quattro reti in due partite, con una media di due a partita. Tuttavia, Andoni Iraola sarà preoccupato per la loro difesa, dato che i Cherries hanno concesso quattro gol.

Il West Ham ha un record simile, avendo segnato e subito tre gol ciascuno nelle loro due partite. Complessivamente, tre delle ultime quattro partite del Bournemouth hanno visto entrambe le squadre segnare.

Gli Hammers hanno visto questo risultato in ciascuna delle loro ultime cinque partite (100%), il che indica che potremmo vedere gol da entrambe le parti domenica. Inoltre, quattro degli ultimi cinque scontri diretti hanno prodotto gol per entrambe le squadre.

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Aspettati una partita serrata

Sebbene entrambe le squadre siano propense a segnare, potremmo non vedere una pioggia di gol per concludere la serie. Poiché è l'ultima pre-stagione negli Stati Uniti, i manager potrebbero sperimentare di più con le loro squadre, il che potrebbe interrompere qualsiasi slancio accumulato.

Inoltre, quando queste squadre si incontrano, non producono spesso più di due gol. In particolare, l'80% dei loro ultimi cinque scontri diretti è terminato con meno di due gol segnati. Non è del tutto impossibile che segnino di più, ma la storia suggerisce che non sarà una partita con molti gol.

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I pareggi dominano gli scontri West Ham vs Bournemouth

Il West Ham arriva a questa partita con meno partite pre-stagionali rispetto ai loro avversari. Hanno giocato solo tre partite, ma sono riusciti a vincerne due. Nel frattempo, i Cherries hanno avuto più tempo sul campo. Hanno giocato quattro partite in totale e ne hanno vinte tre (75%).

La recente rimonta del West Ham sicuramente aumenterà la loro fiducia, mentre la pesante sconfitta del Bournemouth contro il Man Utd potrebbe avere l'effetto opposto. Tuttavia, vale la pena esaminare i recenti dati H2H tra i club.

Più spesso che no, finiscono per condividere il bottino. Entrambe le partite di Premier League della scorsa stagione sono finite in pareggio, parte di una sequenza di partite in cui quattro delle ultime cinque sono terminate in parità. Un altro pareggio non sarebbe una sorpresa.

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