Pronostici Bayer Leverkusen - PSG: vittoria di misura in trasferta per i parigini

Il Leverkusen affronta i campioni in carica del PSG martedì, cercando di evitare la loro prima serie di tre partite senza vittoria a questo punto della UCL dal 2016.

Pronostici Bayer Leverkusen - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Bayer Leverkusen - PSG

Pareggio/PSG (primo tempo/finale) a quota 4.75 con Snai

Meno di 2.5 gol a quota 2.35 con William Hill

Gonçalo Ramos marcatore in qualsiasi momento a quota 2.00 con Netbet

Quote Bayern Leverkusen vs PSG

Bayern Leverkusen vs PSG Lottomatica Goldbet Netbet Leverkusen 4.85 4.85 4.80 Pareggio 4.25 4.25 4.15 PSG 1.62 1.62 1.62

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Previsione del punteggio: Bayer Leverkusen 0-1 PSG

Previsione marcatori: Bayer Leverkusen: N/A – PSG: Gonçalo Ramos

I campioni in carica della Champions League, il PSG, viaggiano a Leverkusen per affrontare la squadra di Kasper Hjulmand martedì sera. I parigini mantengono un record del 100% finora nella fase a gironi, inclusa una sorprendente vittoria per 2-1 sul Barcellona, nonostante l'assenza di diversi giocatori chiave.

Il Bayer Leverkusen è imbattuto in tutte le competizioni da quando Hjulmand ha preso il comando dopo la partenza improvvisa di Erik ten Hag. Il Leverkusen ha vinto due partite di campionato consecutive, inclusa l'ultima vittoria per 4-3 a Mainz sabato.

Questa competizione è una in cui il PSG ha prosperato per un po' di tempo. Sono imbattuti negli ultimi 14 incontri di UCL e hanno vinto gli ultimi cinque di fila. Gli uomini di Luis Enrique probabilmente saranno senza Dembélé, Ruiz e Neves per il viaggio a Leverkusen. Tuttavia, Désiré Doué potrebbe essere pronto per una partenza.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen - PSG

Bayer Leverkusen: Flekken, Arthur, Andrich, Belocian, Bade, Fernandez, Garcia, Grimaldo, Poku, Maza, Kofane

PSG: Chevalier, Mendes, Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Kang-in, Vitinha, Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Ramos

Il PSG prenderà il comando dopo un primo tempo prudente

Il Leverkusen è su una striscia di nove partite senza sconfitte, mentre il PSG è imbattuto nelle ultime quattro partite. Il Leverkusen ha anche segnato per primo nelle ultime cinque partite, mentre il PSG ha segnato per primo in otto delle ultime dieci partite competitive.

Pertanto, sembra che la partita di martedì sera sarà una questione di chi cederà per primo. È probabile un'apertura di 45 minuti prudente. I padroni di casa sono desiderosi di mantenere il PSG a distanza, mentre il PSG impiega un po' di tempo per entrare nel ritmo.

Gli uomini di Luis Enrique dovrebbero trovare il varco eventualmente. I mercati delle scommesse credono che ci sia solo il 21,05% di possibilità che la partita sia in parità all'intervallo e che il PSG vinca nel secondo tempo.

Scommessa 1: Pareggio/PSG (primo tempo/finale) a quota 4.75 con Snai

Gli infortuni indicano una partita a basso punteggio

Dembélé è ancora lontano dal raggiungere il 100% della forma fisica dopo i suoi recenti problemi al tendine del ginocchio. Nel frattempo, Fabián Ruiz e João Neves probabilmente salteranno la partita di martedì.

Enrique ha sottolineato che non rischierà i suoi giocatori in recupero, quindi ci aspettiamo un centrocampo improvvisato per i visitatori. Anche Marquinhos sta curando un infortunio alla coscia.

Anche il Leverkusen ha giocatori della prima squadra fuori per infortunio. Giocatori come Nathan Tella, Jarell Quansah ed Exequiel Palacios sono tutti fuori. Sono previsti anche test di idoneità per Axel Tape-Kobrissa e Patrick Schick.

Data la mancanza di coesione su entrambi i lati, c'è valore nel puntare su meno di 2.5 gol qui. Questo nonostante il PSG abbia una media di tre gol a partita, e anche il Leverkusen abbia segnato tre gol a partita.

Scommessa 2: Meno di 2.5 gol a quota 2.35 con William Hill

Ramos sarà il match-winner del PSG

Sebbene Gonçalo Ramos abbia faticato a lasciare il segno in Ligue 1, l'attaccante portoghese ha segnato due gol in due partite in UCL.

I mercati delle scommesse gli danno una probabilità del 41,67% di segnare in qualsiasi momento. Questo sembra essere il valore scommessa del nostro trio di pronostici su Bayer Leverkusen - PSG, soprattutto con Dembélé ancora fuori.

Con Doué e Barcola a supportarlo, Ramos dovrebbe avere molte occasioni martedì sera. Anche Barcola potrebbe essere una buona opzione per segnare in qualsiasi momento, avendo segnato quattro gol nelle sue prime sette partite di Ligue 1 nel 25/26.