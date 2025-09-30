Pronostici Barcellona - PSG: Yamal per ispirare la vittoria in casa

Il nostro esperto di scommesse prevede che questa partita sarà ricca di gol e che Lamine Yamal impressionerà in una vittoria casalinga.

Pronostici Barcellona - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Barcellona - PSG

Barcellona vincente a quota 1.90 su Lottomatica

Lamine Yamal marcatore in qualsiasi momento a quota 2.40 su Goldbet

Barcellona segna oltre 2.5 gol a quota 2.62 su Netbet

Si prevede che il Barcellona vinca 3-1 contro il PSG.

Quote Barcellona vs PSG

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Barcellona ha vinto 2-1 contro la Real Sociedad nel fine settimana, tornando in cima alla classifica della Liga. È stata la loro settima vittoria in otto partite ufficiali in questa stagione.

Hanno iniziato la Champions League con una vittoria per 2-1 a Newcastle, grazie a una splendida doppietta di Marcus Rashford. Anche il PSG ha impressionato nel suo esordio europeo, dominando l'Atalanta 4-0 al Parc des Princes. Entrambe le squadre hanno tre punti in vista di questo scontro.

Il PSG ha vinto cinque delle sei partite di Ligue 1 finora. L'unico inciampo è stato nella sconfitta per 1-0 contro i rivali del Marsiglia allo Stade Vélodrome.

Probabili formazioni Barcellona - PSG

Barcellona: Szczesny, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Koundé, De Jong, Pedri, Rashford, Olmo, Yamal, Ferran

PSG: Chevalier, Mendes, Pacho, Beraldo, Hakimi, Mayulu, Vitinha, Ruiz, Barcola, Ramos, Mbaye

PSG falcidiato dagli infortuni in difficoltà

Si prospettava un eccellente confronto tra i campioni europei in carica e uno dei principali contendenti al titolo di quest'anno. Tuttavia, il PSG che giocherà a Barcellona sarà significativamente indebolito rispetto a quello che ha vinto il titolo 2024/25.

Mancano già attaccanti chiave come Ousmane Dembélé e Désiré Doué, e ci sono state nuove preoccupazioni su diversi giocatori di spicco negli ultimi giorni. Fabián Ruiz, Marquinhos, Vitinha, João Neves e Khvicha Kvaratskhelia hanno avuto problemi. Sebbene Luis Enrique speri che alcuni di questi giocatori possano giocare, è chiaro che non saranno al massimo della forma.

Anche il Barcellona sta affrontando qualche problema di infortuni, ma ha continuato a ottenere risultati. La squadra di Hansi Flick ha segnato 16 gol nelle cinque partite da quando è ripreso il campionato, nonostante Lamine Yamal non abbia iniziato nessuna di quelle partite. Il tecnico tedesco avrà più opzioni offensive quest'anno.

Scommessa 1: Barcellona vincente a quota 1.90 su Lottomatica

Yamal in forma e pronto a brillare

L'ala stellare del Barcellona è tornata dalla panchina nel fine settimana. Yamal ha impiegato solo un minuto per avere un impatto, creando immediatamente un'opportunità da gol per Robert Lewandowski dopo il suo ingresso in campo. Il giovane ha anche mostrato alcune abilità straordinarie, senza alcun segno dell'infortunio recente che lo ha colpito.

Questo aumenta le sue possibilità di avere un grande impatto in questa partita. Con Raphinha fuori gioco, ci si aspetta che Yamal sia una delle principali minacce offensive. Potrebbe anche essere incaricato dei rigori se Ferran Torres sarà preferito a Lewandowski in attacco.

L'internazionale spagnolo ha una media di 5,59 tiri ogni 90 minuti per il Barcellona in questa stagione. È un aumento rispetto ai 4,54 della scorsa stagione in Liga. Ha già segnato due volte, nonostante sia stato limitato a soli tre inizi. Yamal può essere sostenuto per andare a segno qui con una probabilità implicita del 34,5%.

Scommessa 2: Lamine Yamal marcatore in qualsiasi momento a quota 2.40 su Goldbet

I padroni di casa possono segnare almeno tre gol

Il Barcellona ha spesso giocato con stile in Champions League la scorsa stagione. Ha segnato tre o più gol nel 71% delle partite della competizione. Ciò includeva la sfida della fase a gironi con il Bayern Monaco e entrambe le semifinali contro l'Inter.

Queste partite suggeriscono che possono certamente causare molti problemi a una difesa del PSG indebolita. Si aspetteranno anche di avere il controllo del centrocampo. Pedri e Frenkie de Jong sono stati dominanti nell'esordio del Barcellona in Champions League, avendo completato oltre il 90% dei loro passaggi.

Il PSG ha mostrato debolezze nelle recenti trasferte. Ha subito tre gol a Tolosa alla fine di agosto. Nel frattempo, è stato battuto 1-0 dai rivali del Marsiglia nell'ultima partita in trasferta, mentre la squadra di Roberto De Zerbi ha creato tre grandi occasioni.