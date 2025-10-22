Pronostici Atalanta - Slavia Praga: La "Dea" è in cerca di riscatto

Contro lo Slavia Praga, gli esperti si aspettano un successo dell'Atalanta senza subire gol e con un massimo di tre marcature.

Migliori pronostici di Atalanta - Slavia Praga

Ecco alcuni spunti per le scommesse – con le relative quote – sulla sfida della terza giornata di Champions League tra Atalanta e Slavia Praga:

1X2 Atalanta 1 nel 1° tempo a quota 1.80 su bet365

No goal a quota 2.13 su NetBet

1 + Under 3.5 + No goal a quota 3.35 su Lottomatica

I nostri esperti prevedono un successo della "Dea", in vantaggio già al duplice fischio e con al massimo tre reti – tutte firmate Atalanta.

Quote Atalanta - Slavia Praga

Atalanta - Slavia Praga bet365 SNAI Goldbet Atalanta 1.42 1.47 1.47 Pareggio 4.75 4.90 4.85 Slavia Praga 6.50 5.75 5.75

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Come arrivano gli orobici e i cechi al match

L'Atalanta riceve lo Slavia Praga a tre giorni dallo 0-0 registrato contro la Lazio. È vero che gli uomini di Ivan Juric – dopo gli 1-1 in casa della Juventus e contro il Como – hanno collezionato il terzo pari consecutivo. Ma è altrettanto vero che i bianconeri e i lariani si trovano nel primo terzo della classifica. E che la "Dea", contro la Lazio, ha trovato diverse occasioni limpide – incluso un palo di Davide Zappacosta all'81'.

A ogni modo, il finora ultimo successo degli orobici era arrivato proprio in Champions. Con il 2-1 contro il Bruges festeggiato il 30 settembre – sempre alla New Balance Arena – avevano per la prima volta mosso la loro classifica in Europa. Nella prima uscita europea sotto la guida di Ivan Juric, l'Atalanta aveva incassato lo 0-4 a Parigi.

Lo Slavia Praga, invece, è reduce dallo 0-0 contro lo Zlin, che ha costretto i rossobianchi al terzo pareggio in quattro giornate del campionato ceco. L'unico successo in quella fase – il 2-0 contro il fanalino di coda Dukla – era arrivato fra due 1-1 a Liberec e nel derby in casa dello Sparta. Un altro pari per gli uomini di Jindrich Trpisovsky risale a metà settembre: il 2-2 contro il Bodo/Glimt, seguito dallo 0-3 a San Siro contro l'Inter.

Probabili formazioni di Atalanta - Slavia Praga

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Lookman, Sulemana

Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Lookman, Sulemana Slavia Praga: Stanek, Hashioka, Zima, Chaloupek, Vlcek, Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley, Doudera, Kusej

Atalanta - Slavia Praga: gli orobici saranno avanti al duplice fischio?

Lo Slavia Praga giunge a Bergamo tre settimane dopo lo 0-3 subìto a San Siro contro un'Inter che aveva chiuso il primo tempo sul 2-0. Il 17 settembre la squadra di Jindrich Trpisovsky non era andata oltre il 2-2 contro il Bodo/Glimt.

Come quello norvegese, il campionato ceco è decisamente inferiore alla Serie A. Nonostante ciò, i rossobianchi – nelle ultime quattro giornate – si sono imposti solo a fine settembre contro il Dukla. Quella contro il fanalino di coda è anche, finora, l'ultima uscita nella quale lo Slavia Praga aveva chiuso il primo tempo in vantaggio.

L'Atalanta, dopo il 2-1 contro il Bruges, ha registrato – sempre a Bergamo – l'1-1 contro il Como e lo 0-0 contro la Lazio. Prima della sfida contro i lariani, con entrambi i gol nel primo tempo, la "Dea" era giunta all'intervallo in vantaggio nelle trasferte contro le torinesi. Dopo il 3-0 contro i granata, gli uomini di Ivan Juric si erano aggiudicati i primi 45 minuti contro la Juventus.

Alla luce di questi dati, i nostri esperti ritengono che il segno 1X2 1° tempo sia uno scenario plausibile per la sfida fra Atalanta e Slavia Praga.

Scommessa 1: 1X2 Atalanta 1 nel 1° tempo a quota 1.80 su bet365

Assisteremo a un clean sheet alla New Balance Arena?

Nello 0-0 di sabato contro lo Zlin, lo Slavia Praga è rimasto a secco di gol per la seconda volta nelle sue ultime tre uscite ufficiali. Dopo lo 0-3 incassato tre settimane fa al Meazza contro l'Inter – e prima della sosta – la formazione di Trpisovsky aveva registrato l'1-1 in casa dello Sparta. Inoltre, nelle ultime cinque partite fra campionato e Champions, i rossobianchi avevano insaccato più di una volta solo nel 2-0 contro il Dukla.

Dal canto suo, l'Atalanta – con lo 0-0 contro la Lazio di domenica – ha collezionato il secondo clean sheet in quattro turni di Serie A. Dopo il 3-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino, gli orobici avevano raccolto gli 1-1 in casa della Juventus e contro il Como. Dunque, non hanno concesso più di un gol contro la sesta e la settima forza in Serie A.

Considerando questi rendimenti, il segno No Goal è tutt'altro che da escludere per l'incontro a Bergamo.

Scommessa 2: No goal a quota 2.13 su NetBet

Atalanta - Slavia Praga: la "Dea" s'imporrà con al massimo tre gol?

Pur avendo affrontato – al di là dell'Inter – esclusivamente formazioni nettamente inferiori all'Atalanta, lo Slavia Praga ha vinto solo una delle più recenti sei gare ufficiali. Prima dello 0-3 a San Siro, i rossobianchi avevano registrato il 2-2 contro il Bodo/Glimt, l'1-1 a Liberec e il 2-0 contro il Dukla. Poi – prima e dopo la sosta – erano arrivati l'1-1 nel derby in casa della capolista Sparta e, sabato, lo 0-0 contro lo Zlin.

L'Atalanta, forte comunque del 2-1 contro il Bruges, non vince in Serie A dal 3-0 in casa del Torino. Ma gli undici di Juric, poi, avevano fermato sull'1-1 sia allo Stadium la Juventus sia, davanti al proprio pubblico, il Como. E domenica – nello 0-0 contro la Lazio – a partire dal palo di Davide Zappacosta, non ha sfruttato diverse occasioni limpide.

Per questi motivi, la combo 1 + Under 3.5 + No Goal è uno scenario da tenere d'occhio per la sfida fra gli orobici e i cechi.