Pronostici Atalanta - Lecce: la ricerca della prima vittoria continua

Il nostro esperto di scommesse prevede che entrambe le squadre lasceranno il Gewiss Stadium senza la loro prima vittoria in campionato della stagione.

Pronostici Atalanta - Lecce: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Atalanta - Lecce

Entrambe le squadre segnano - Sì 1.95 su Snai

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Ci aspettiamo un pareggio 1-1.

Quote Atalanta vs Lecce

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'Atalanta ha avuto difficoltà a ottenere vittorie ultimamente. Entrerà nella terza giornata in undicesima posizione dopo due pareggi nelle prime due partite di Serie A. Ivan Juric ha assunto il ruolo di allenatore a giugno di quest'anno dopo che Gian Piero Gasperini è partito per Roma.

Tuttavia, il croato non ha avuto un buon inizio e sarà ansioso di far risalire La Dea in classifica, iniziando con una vittoria contro il Lecce domenica. Tuttavia, non sarà facile, perché i visitatori hanno recentemente dimostrato di essere avversari formidabili.

Il Lecce ha perso 2-0 in casa contro il Milan prima della pausa internazionale, un risultato che non è certo imbarazzante. I Giallorossi, però, erano in una serie di cinque partite senza sconfitte in tutte le competizioni prima di quella.

Anche Eusebio Di Francesco è stato nominato come guida principale a giugno di quest'anno, dopo aver retrocesso il Venezia in Serie B. Non è chiaro se questo sia un'indicazione di ciò che attende la squadra del sud Italia.

Probabili formazioni Atalanta - Lecce

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca

Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Tete Morente, Camarda

Sfruttare le vulnerabilità di inizio stagione

All'inizio della stagione di Serie A, difensori e attaccanti stanno ancora trovando il loro ritmo. L'Atalanta ne è un buon esempio. Ha subito gol in entrambe le partite iniziali e nelle quattro precedenti uscite consecutive in cui entrambe le squadre hanno trovato la rete.

Il Lecce non è riuscito a segnare nei primi due incontri, mentre i visitatori hanno segnato in ciascuna delle loro otto partite precedenti. Hanno gestito sette tiri e una grande occasione contro il Genoa, ma nessuno è stato in porta.

Considerando quanto sia stata vulnerabile la difesa di casa nelle ultime settimane, c'è una possibilità per i Giallorossi di trovare la rete almeno una volta domenica. Vale la pena notare che la partita corrispondente della scorsa stagione è finita 1-1. Quella è stata l'ultima volta che queste squadre si sono incontrate.

Scommessa 1: Entrambe le squadre segnano - Sì 1.95 su Snai

Limitazioni nel terzo finale

Anche se entrambe le squadre potrebbero segnare, è improbabile che questa partita sia un festival del gol. Il fatto che il Lecce non abbia ancora segnato indica una certa debolezza nel loro attacco. Tuttavia, potrebbero segnare il loro primo gol.

Ognuna delle ultime tre uscite dei visitatori ha prodotto meno di tre gol, mentre le prime due partite di campionato dell'Atalanta sono terminate con lo stesso risultato. Forse vale la pena esaminare la storia tra queste squadre per determinare se il conteggio dei gol rimarrà basso.

Tre delle ultime quattro partite non hanno visto più di due gol, comprese le ultime due visite del Lecce al Gewiss Stadium.

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Ispirazione da una fonte improbabile

I tifosi dell'Atalanta si aspetteranno che la loro squadra ottenga la prima vittoria della stagione, ma potrebbero rimanere delusi. La loro ultima partita in casa è stata contro il Pisa, una squadra che ha partecipato per l'ultima volta in massima serie nella stagione 1990/91.

Tuttavia, i padroni di casa non sono riusciti a superare una squadra appena promossa e sono stati costretti a condividere i punti. Nonostante avessero solo il 34% del possesso palla, il Pisa ha giocato bene e creato le proprie occasioni da gol.

Il Lecce ha imparato la lezione da ciò e dovrà sicuramente impegnarsi di più contro la squadra di casa questo weekend. Avendo ottenuto un pareggio in trasferta a Genova, hanno dimostrato la loro capacità di ottenere un risultato giocando fuori casa.

Quattro dei loro 11 incontri di sempre allo stadio di casa dell'Atalanta sono terminati in parità, compreso il loro ultimo incontro ad aprile di quest'anno. I visitatori sono ben equipaggiati e desiderosi di assicurarsi un punto, soprattutto considerando le attuali difficoltà della squadra di casa.