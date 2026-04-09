Pronostici Atalanta - Bruges: La Dea si sbloccherà in Champions?

Secondo i nostri esperti, l'Atalanta muoverà la classifica in una gara contro il Bruges con almeno tre gol – con Sulemana tra i possibili marcatori.

Migliori pronostici di Atalanta - Bruges

Di seguito qualche spunto per scommettere sul secondo turno di Champions League tra Atalanta e Bruges. Ecco le opzioni da tenere d'occhio:

Goal + Over 2.5 a quota 1.85 su Goldbet

Kamaldeen Sulemana marcatore XXL a quota 3.00 su NetBet

Doppia Chance 1X + Over 2.5 a quota 2.00 su Lottomatica

I nostri esperti prevedono un risultato utile per gli orobici contro i belgi, con almeno tre gol complessivi e una possibile firma di Sulemana.

Quote Atalanta - Bruges

Atalanta - Bruges Goldbet NetBet Lottomatica Goal + Over 2.5 1.85 1.86 1.85 Kamaldeen Sulemana marcatore XXL 3.45 3.00 3.45 Doppia Chance 1X + Over 2.5 2.00 2.10 2.00

I principali bookmaker vedono l'Atalanta favorita in Champions contro il Bruges, ma i nostri esperti hanno esplorato altri mercati.

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Come arrivano gli orobici e i belgi al match

Atalanta e Bruges tornano ad affrontarsi poco più di sette mesi dopo lo spareggio per la fase a eliminazione della scorsa Champions League. A febbraio la "Dea", allora guidata da Gian Piero Gasperini, perse sia in Belgio per 1-2 sia il 18 febbraio a Bergamo per 1-3.

Ora gli orobici, reduci dallo 0-4 subìto due settimane fa a Parigi, sono alla ricerca dei primi punti europei dall'arrivo di Ivan Juric. In Serie A l'Atalanta è ancora imbattuta, e dopo gli 1-1 contro il Pisa e a Parma sembra ingranare anche con il tecnico croato. L'1-1 in casa della Juventus era infatti stato preceduto dal 4-1 contro il Lecce e dal 3-0 sul campo del Toro.

Il Bruges si presenta alla New Balance Arena dopo aver esordito con il 4-1 contro il Monaco. Dopo il colpaccio contro l'attuale quarta nella Ligue 1, gli uomini di Nicky Hayen avevano inanellato in campionato il 2-0 contro il St. Truiden. Sarebbero seguiti il 5-5 contro il Westerlo e sabato il 2-1 in casa dello Standard Liegi.

Probabili formazioni di Atalanta - Bruges

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelare, Sulemana; Krstovic

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelare, Sulemana; Krstovic Bruges: Mignolet; Meijer, Mechele, Ordonez, Sabbe; Stankovic, Onyedika; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi

Atalanta - Bruges con spettacolo e gol su entrambi i fronti?

A partire dal 4-1 rifilato al Monaco, tre delle ultime quattro gare ufficiali del Bruges hanno visto almeno tre reti siglate da entrambe le formazioni. L'eccezione, il 2-0 contro il St. Truiden, era arrivata il 21 settembre. Poi la formazione di Nicky Hayen ha visto il 5-5 contro il Westerlo e sabato il 2-1 a Liegi.

L'Atalanta sabato allo Stadium contro la Juventus – dopo quelli contro il Pisa e a Parma – ha registrato il suo terzo 1-1 nella Serie A 2025/26. Ma immediatamente prima e dopo lo 0-4 a Parigi la "Dea" aveva inanellato il 4-1 contro il Lecce e il 3-0 in trasferta contro il Torino.

Alla luce di questi rendimenti, i nostri esperti ritengono che la combo Goal + Over 2.5 sia uno scenario plausibile per la partita fra Atalanta e Bruges.

Scommessa 1: Goal + Over 2.5 a quota 1.75 su Goldbet

Sulemana timbrerà il cartellino anche in Champions contro i belgi?

Dopo aver seguito Juric a luglio dal Southampton, Kamaldeen Sulemana contro il Pisa e a Parma era subentrato al 19' e al 25'. Poi, il nazionale ghanese era rimasto a secco di gol anche alla sua prima da titolare nel 4-1 contro il Lecce.

Una settimana dopo Sulemana si sarebbe sbloccato sul campo del Torino, firmando la seconda rete al 34' e fornendo l'assist per il 3-0 finale di Nikola Krstovic, arrivato al 38'. Sabato il ghanese avrebbe confermato il suo stato di forma, sbloccando nel finale del primo tempo la sfida allo Stadium contro la Juventus.

Considerando – per esempio – anche il 5-5 del Bruges contro il Westerlo, una marcatura di Sulemana rientra fra i pronostici da tenere d'occhio per la sfida a Bergamo.

Scommessa 2: Kamaldeen Sulemana marcatore XXL a quota 3.25 su NetBet

Atalanta - Bruges: la "Dea" troverà i primi punti in questa Champions?

Dopo quelli contro il Pisa e a Parma, l'Atalanta sabato in casa della Juventus ha raccolto l'1-1 nella Serie A 2025/26. Ma il pari allo Stadium ha chiuso una serie con il 4-1 contro il Lecce e il 3-0 in casa del Toro. Contro i granata la squadra di Juric era immediatamente tornata al successo dopo lo 0-4 incassato a Parigi.

Il Bruges aveva esordito in questa fase a girone unico con il 4-1 contro il Monaco, ma in un campionato tecnicamente inferiore a quello italiano non ha sempre convinto. Fra il 2-0 contro il St. Truiden e il 2-1 a Liegi, gli undici di Hayen avevano registrato il 5-5 contro il Westerlo.

Per questi motivi, la combo Doppia Chance 1X + Over 2.5 rientra fra i pronostici realistici per la gara fra Atalanta e Bruges.