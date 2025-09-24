Pronostici Aston Villa - Bologna: i padroni di casa frenati da un pareggio frustrante

Con il Villa tra le ultime tre in Premier League, uno scontro di Europa League con il Bologna diventa cruciale per ricostruire la fiducia al Villa Park.

Pronostici Aston Villa - Bologna: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Aston Villa - Bologna

Partita che finirà in pareggio a quota 3.50 con Lottomatica

Meno di 2.5 gol a quota 1.75 con Goldbet

Aston Villa sotto 1.5 gol (Totale Gol) a quota 1.82 con Netbet

Villa e Bologna dovrebbero pareggiare 1-1.

Quote Aston Villa vs Bologna

Aston Villa vs Bologna Lottomatica Goldbet Netbet Aston Villa 1.80 1.80 1.75 Pareggio 3.50 3.50 3.65 Bologna 4.50 4.50 4.65

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'Aston Villa sta attraversando un periodo difficile al momento, ma la loro campagna di Europa League 2025/26 inizia contro il Bologna questa settimana, offrendo loro l'opportunità di ripartire da zero. La pressione su Unai Emery, allenatore del Villa, è in aumento, con la squadra al 18° posto nella classifica di Premier League, avendo raccolto solo tre punti in cinque partite.

L'aspetto più preoccupante per il Villa è la loro inefficacia in attacco, avendo segnato solo un gol in cinque partite. Emery sta ancora cercando la formula vincente nel terzo finale, cercando le giuste collaborazioni e connessioni, il che può risultare difficile quando diversi volti nuovi sono stati introdotti durante l'estate. La strategia di reclutamento del club è stata chiaramente messa in discussione ai massimi livelli, a seguito del recente licenziamento del presidente delle operazioni calcistiche del Villa, Monchi.

Il Bologna viaggerà a Birmingham di buon umore dopo la vittoria all'ultimo respiro contro il Genoa nel weekend. Il gol su rigore al 99° minuto ha strappato una vittoria per 2-1 e ha riportato gli uomini di Vincenzo Italiano a due punti dai posti di qualificazione per l'Europa League in Serie A. Con due vittorie e due sconfitte finora in Serie A, non c'è dubbio che la sfida di giovedì sera sia tra due squadre che hanno lottato per la costanza nel primo mese della stagione.

Probabili formazioni Aston Villa - Bologna

Aston Villa: Martinez; Cash, Digne, Konsa, Mings, McGinn, Kamara, Guessand, Elliott, Rogers, Watkins

Bologna: Skorupski; De Silvestri, Miranda, Vitik, Heggem, Freuler, Moro, Orsolini, Dominguez, Bernardeschi, Castro

Villa bloccato da coraggiosi italiani

Sembra esserci un buon valore nel puntare su un pareggio in questa partita di Europa League. I mercati delle scommesse attualmente valutano il pareggio con una probabilità del 28,57%, ma il Villa ha pareggiato tre delle sue prime cinque partite di Premier League. Sebbene il Villa rimanga difficile da battere, non sta facendo abbastanza per vincere le partite.

Con il pubblico del Villa Park sempre più impaziente, possiamo immaginare che il Bologna riesca a zittire i tifosi di casa nelle fasi iniziali, rendendo la partita noiosa e frustrante. La probabilità reale di un pareggio è più vicina al 33%, il che ci dà oltre il 4% di valore potenziale su questa scelta.

Scommessa 1: Partita che finirà in pareggio a quota 3.50 con Lottomatica

Difficile non puntare su una partita con pochi gol

Con il Villa che ha segnato una volta in cinque partite di Premier League e il Bologna che ha una media inferiore a un gol segnato per partita in Serie A nel 2025/26, è sorprendente che possiamo puntare su meno di 2.5 gol con una probabilità del 56,50%. Il Bologna sarà più che felice di ottenere un pareggio da questa sfida.

La squadra di Vincenzo Italiano probabilmente si schiererà con una forma rigida invitando il Villa a romperla. Il Villa ha avuto seri problemi a giocare contro blocchi bassi ultimamente. Anche se il Villa dovesse prendere il controllo di questa partita, è difficile immaginare che segni più di un gol, per non parlare di tre. Ecco perché questa sembra essere la scommessa di valore del nostro trio di pronostici su Aston Villa - Bologna.

Scommessa 2: Meno di 2.5 gol a quota 1.75 con Goldbet

Villa poco prolifico segnerà al massimo un gol giovedì sera

Considerando che il Villa non è riuscito a segnare nell'80% delle partite finora nella Premier League 2025/26, è sorprendente vedere che possiamo puntare sul Villa che segna un gol o meno giovedì sera con una probabilità del 55,56%. Con crescenti dubbi sul futuro a lungo termine di Unai Emery al Villa Park, l'incertezza continuerà a diffondersi tra la squadra e sugli spalti.

È difficile immaginare che i giocatori improvvisamente trovino il ritmo e travolgano il Bologna con diversi gol. Il Bologna ha concesso solo tre gol in quattro partite di Serie A finora in questa stagione. Questo suggerisce che la squadra di Italiano ha anche una struttura difensiva solida che il Villa potrebbe trovare difficile da superare, specialmente quando sono a corto di fiducia.