Pronostici Arsenal - Tottenham: I Gunners fanno affidamento sul momento

Pronostici Arsenal - Tottenham: quote, analisi partita e probabili formazioni

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Ci aspettiamo che l'Arsenal vinca 3-1.

Quote Arsenal vs Tottenham

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'Arsenal ha concluso male la stagione 2024/25. Dopo aver ottenuto una buona posizione per la UEFA Champions League, sono stati eliminati dai futuri vincitori, il PSG. Inoltre, hanno facilmente perso il titolo di Premier League a favore del Liverpool.

Il focus pre-stagionale di Mikel Arteta è sulla preparazione per una sfida al titolo in qualche forma. Hanno già avuto il miglior inizio possibile con la loro tournée in Asia, con vittorie su AC Milan e Newcastle la scorsa settimana.

Ora, si concentrano sui loro grandi rivali del Nord di Londra, il Tottenham. Gli Spurs hanno avuto una stagione molto migliore rispetto ai Gunners, poiché Ange Postecoglou li ha portati al titolo di Europa League.

Tuttavia, c'è una nuova era nel club dopo essersi separati dall'australiano. Gli Spurs hanno ingaggiato Thomas Frank, insieme ad alcuni altri acquisti chiave, per rafforzare la loro squadra. Hanno avuto una pre-stagione più tranquilla, ma saranno sicuramente pronti per giocare contro il loro vecchio rivale giovedì.

Probabili formazioni Arsenal - Tottenham

Arsenal: Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Zubimendi, Odegaard, Rice; Saka, Martinelli, Havertz

Tottenham: Vicario; Spence, Danso, van de Ven, Udogie; Bissouma, Gray; Kudus, Moore, Johnson; Tel

Continua la dominazione del Nord di Londra

La dura vittoria dell'Arsenal contro il Newcastle lo scorso weekend ha esteso la loro striscia di imbattibilità a cinque partite, incluse quattro consecutive. I loro nuovi giocatori daranno indubbiamente una spinta di fiducia a tutta la squadra mentre incontrano i loro acerrimi rivali.

I Gunners si sono dimostrati avversari formidabili per gli Spurs negli ultimi anni. L'ultima vittoria dei Lilywhites su di loro risale al 2022. Cinque degli ultimi sei scontri diretti sono stati vinti dagli uomini di Arteta, mentre una partita è finita in pareggio.

Le loro statistiche, insieme al momento che hanno già accumulato, suggeriscono che l'Arsenal dovrebbe concludere la loro tournée asiatica con un'altra vittoria e tornare a casa con fiducia. Il nuovo attaccante dell'Arsenal, Viktor Gyökeres, potrebbe anche giocare brevemente, rappresentando una minaccia per gli Spurs.

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Abbastanza qualità per creare problemi

Ci si aspetta che i Gunners controllino la maggior parte della partita, soprattutto perché il Tottenham ha un nuovo allenatore con tattiche diverse rispetto a Postecoglou. Tuttavia, la loro difesa non è perfetta.

Nel weekend, il Newcastle ha dimostrato che ci sono alcune debolezze difensive che l'avversario può sfruttare. Con Gabriel Magalhães probabilmente fuori, il Tottenham sarà incoraggiato ad attaccare ancora di più.

Vale la pena notare che tre degli ultimi quattro scontri tra di loro hanno visto gol da entrambe le parti. Anche se gli Spurs non sono riusciti a segnare nella loro ultima partita contro il Luton, hanno abbastanza potenza offensiva per creare problemi a David Raya o Kepa, a seconda di chi partirà titolare.

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L'Arsenal potrebbe subire gol presto

Le squadre di Arteta sono state colte di sorpresa quando il Newcastle ha sfondato le loro difese dopo soli sei minuti. L'ex uomo del Nottingham Forest, Anthony Elanga, ha segnato il suo primo gol per i Toon.

Dei sei tiri totali del Newcastle, tre erano in porta, mentre due erano chiare occasioni da gol nel primo tempo della partita. Questo indica che gli Spurs potrebbero ottenere la maggior parte della loro gioia nel primo tempo.

L'ultima volta che queste squadre si sono incontrate, gli Spurs hanno segnato per primi dopo 25 minuti, il che è una possibilità realistica per la loro prossima partita. Di conseguenza, i Gunners potrebbero avere difficoltà a mantenere la porta inviolata dopo 45 minuti.

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