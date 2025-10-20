Il nostro esperto di scommesse prevede un'altra forte prestazione difensiva dei padroni di casa, che dovrebbero vincere la partita con Bukayo Saka in gol.

Pronostici Arsenal - Atletico Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Arsenal - Atletico Madrid

Meno di 2.5 gol a quota 1.85 su Lottomatica

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Arsenal vincente senza subire gol a quota 2.60 su Netbet

Quote Arsenal vs Atletico Madrid

Arsenal vs Atletico Madrid Lottomatica Goldbet Netbet Arsenal 1.58 1.58 1.60 Pareggio 4.00 4.00 3.95 Atletico Madrid 5.75 5.75 5.40

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico punteggio: Arsenal 1-0 Atletico Madrid

Pronostico marcatori: Arsenal: Bukayo Saka

L'Arsenal è in ottima forma in vista di questa partita. Ha vinto le ultime cinque partite in tutte le competizioni, con l'ultimo successo ottenuto con una vittoria per 1-0 in Premier League contro il Fulham. I Gunners sono imbattuti da una sconfitta per 1-0 contro il Liverpool ad agosto.

Hanno anche un record perfetto in Champions League dopo aver battuto sia l'Athletic Club che l'Olympiakos. Questo dà loro un vantaggio di tre punti sull'Atletico Madrid in classifica.

La squadra di Diego Simeone ha perso la sua prima partita europea 3-2 contro il Liverpool, ma ha dominato l'Eintracht Francoforte 5-1 nella seconda giornata. Hanno vinto 1-0 in casa contro l'Osasuna in Liga sabato, estendendo la loro serie di imbattibilità a sei partite in tutte le competizioni.

Probabili formazioni Arsenal - Atletico Madrid

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Eze, Saka, Gyokeres, Trossard

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Koke, Barrios, Gallagher, Alvarez, Griezmann

Pochi gol all'Emirates

L'Arsenal ha ancora una volta mostrato una difesa impressionante fino a questo momento della stagione. Di conseguenza, sei delle loro ultime sette partite in tutte le competizioni hanno visto due o meno gol. Tuttavia, hanno problemi a segnare, il che potrebbe essere una leggera preoccupazione per Mikel Arteta. L'attaccante Viktor Gyokeres è in pessima forma, senza gol nelle ultime nove presenze tra club e nazionale. Non hanno molte alternative allo svedese, dato che Kai Havertz e Gabriel Jesus sono ancora fuori.

Sebbene l'Atletico sia stato coinvolto in alcune partite con molti gol, il 55% delle loro partite in tutte le competizioni è comunque terminato con due o meno gol. Si prevede che giochino molto difensivamente, quindi una partita ricca di gol potrebbe essere improbabile.

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Saka in gol per i Gunners

La principale minaccia offensiva dell'Arsenal dovrebbe venire da Saka sulla fascia destra. Il nazionale inglese sembra essere in ottima forma, avendo recentemente recuperato completamente. Saka ha segnato o assistito in quattro delle sue cinque presenze tra club e nazionale finora questo mese. Ha mancato il bersaglio solo nella trasferta di sabato al Craven Cottage, dove è stato probabilmente il miglior giocatore in campo. Saka ha toccato la palla 74 volte in quella partita e ha effettuato almeno due tiri in ciascuna delle sue ultime quattro presenze con l'Arsenal.

Potrebbe essere una minaccia importante in questa partita, dato che la posizione di terzino sinistro è problematica per l'Atletico Madrid. Simeone ha testato Matteo Ruggeri, Javi Galan e David Hancko per quella posizione quest'anno, ma ha faticato a trovare la soluzione migliore.

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La difesa dell'Arsenal regge ancora

In media, i padroni di casa hanno subito solo 0.38 gol a partita nella massima serie inglese. Questo è il miglior record nei cinque grandi campionati europei. Il loro totale di soli 4.7 xG concessi è anche il più basso di qualsiasi squadra. Pertanto, non sorprende che siano una delle uniche due squadre a non aver ancora subito un gol nella fase a gironi della Champions League. Questa partita potrebbe essere più difficile delle loro prime due, ma si fidano di limitare l'Atletico Madrid a poche occasioni.

La squadra di Simeone ha una media di xG di solo 1.1 nelle partite in trasferta in tutte le competizioni quest'anno. Sebbene abbiano segnato due volte, hanno creato solo 0.6 xG nella loro recente trasferta in Inghilterra per giocare contro il Liverpool.