Pronostici PSG - Tottenham: Spurs in difficoltà a Udine

Migliori scommesse per PSG - Tottenham

PSG vincente e entrambe le squadre a segno con quota 1.45 su Lottomatica

Oltre 3,5 gol con quota 2,10 su Goldbet

Ousmane Dembélé marcatore in qualsiasi momento con quota 3.00 su Netbet

Il Paris Saint-Germain dovrebbe vincere 3-1.

Quote PSG vs Tottenham

Pronostico PSG - Tottenham Lottomatica Goldbet Netbet PSG vincente 1 1.45 1.45 1.45 Pareggio X 4.70 4.70 4.85 Tottenham vincente 2 6.50 6.50 6.50

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Questa edizione della Supercoppa è la 50ª, con la prima che risale al 1973. È anche il primo incontro ufficiale tra Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur. Nessuna delle due squadre ha mai vinto questo trofeo, e per gli Spurs è la prima partecipazione alla competizione.

Il PSG ha avuto una fantastica stagione 2024/25, vincendo il triplete nazionale e la Champions League, ma il Mondiale per Club li ha riportati con i piedi per terra. Non hanno giocato da quella sconfitta per 3-0 contro il Chelsea in America. Gli Spurs, nel frattempo, hanno avuto una preparazione estiva altalenante, con l'ultima amichevole che si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro il Bayern Monaco.

Probabili formazioni PSG - Tottenham

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, João Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Sarr, Kudus, Johnson, Richarlison

PSG in vantaggio

Nonostante la pesante sconfitta contro il Chelsea nel Mondiale per Club, la qualità degli uomini di Luis Enrique è innegabile. Hanno dominato le competizioni francesi la scorsa stagione e sono stati meritatamente vincitori della UCL. Il nucleo di quel successo è rimasto intatto. Gli Spurs, invece, hanno avuto una campagna difficile l'ultima volta, e anche se hanno avuto una buona finestra di trasferimenti, avranno bisogno di tempo per stabilizzarsi. La preparazione estiva li ha visti pareggiare con Luton Town e Wycombe Wanderers, oltre a battere Arsenal e Reading, quindi i risultati sono stati misti. Dovranno essere al loro meglio se vogliono sfidare al Stadio Friuli.

I Lilywhites possono almeno trarre incoraggiamento dal fatto che il PSG non è invincibile, come hanno mostrato i loro rivali londinesi. Il Tottenham potrebbe essere privo di giocatori come James Maddison e Dominic Solanke a causa di infortuni, ma hanno ancora giocatori che possono creare problemi. La domanda è se hanno abbastanza per vincere.

Scommessa 1: PSG vincente e entrambe le squadre a segno con quota 1.45 su Lottomatica

Un incontro ricco di gol

Il PSG ha segnato molti gol la scorsa stagione. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Gonçalo Ramos da soli ne hanno segnati 75, e puntano a costruire su quel successo nel 2025/26. Aggiungi Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, e hanno un attacco incredibilmente potente.

Questo dovrebbe preoccupare una squadra degli Spurs che ha subito 65 gol in Premier League la scorsa stagione, finendo quartultima. Enrique sentirà una grande opportunità di aggiungere un'altra medaglia della Supercoppa alla sua collezione, e la squadra inglese dovrà stare attenta. Abbiamo visto di cosa sono capaci i parigini quando sono in forma.

Guglielmo Vicario potrebbe avere una lunga notte nella sua città natale di Udine, e probabilmente non sarà l'unico. Il PSG potrebbe benissimo approfittare delle numerose debolezze del Tottenham, ma anche le loro potrebbero essere esposte, dato che non giocano da quasi un mese. Potremmo assistere a una festa del gol.

Scommessa 2: Oltre 3,5 gol con quota 2,10 su Goldbet

Uomo pericoloso Dembélé

Pochi giocatori al mondo hanno avuto una campagna migliore del francese Ousmane Dembélé la scorsa stagione. L'attaccante ha accumulato oltre 50 gol e assist guidando la carica del PSG, ed è un vero candidato al Pallone d'Oro per i suoi sforzi. Si prevede che continui da dove ha lasciato.

Scommessa 3: Ousmane Dembélé marcatore in qualsiasi momento con quota 3.00 su Netbet

Il 27enne è pronto a guidare l'assalto contro il Tottenham, e punterà alla loro difesa, che è stata vulnerabile in pre-stagione. È considerato il marcatore più probabile della squadra francese, e non è difficile capire perché. Aspettatevi che sia un vero grattacapo per la squadra inglese, che potrebbe avere difficoltà a tenerlo a bada.