Quote vincitore Premier League: È il momento di sfidare i favoriti Arsenal

Erling Haaland è in gran forma e i Cityzens sono imbattuti da quattro partite. Sembrano essere tornati in corsa mentre puntano a colmare il divario con chi li precede.

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Arsenal

Gli uomini di Mikel Arteta stanno attualmente andando bene, e sarà molto soddisfatto dei loro progressi su tutti i fronti. Anche con i problemi di infortunio, riescono a vincere le partite. Hanno vinto le ultime quattro partite in tutte le competizioni e sono imbattuti da quattro partite dopo la sconfitta contro il Liverpool. Inoltre, la loro difesa sembra molto solida, una caratteristica fondamentale per i contendenti al titolo.

Con tre gol subiti in sette partite, i Gunners si sono dimostrati difficili da battere. Non è certo se riusciranno a mantenere questo ritmo. Tuttavia, potrebbero riuscirci, dato che hanno ingaggiato molti giocatori durante l'estate. Sembra ancora che l'Arsenal abbia giocatori più preziosi da schierare, e ciò potrebbe causare preoccupazione per altri club in Premier League. Rimangono i favoriti per il titolo, anche se attualmente non sono particolarmente convenienti.

Liverpool

Il Liverpool ha perso tre partite consecutive per la prima volta dal 2023, e la reazione è stata prevedibile. Le sconfitte contro Crystal Palace, Galatasaray e Chelsea non sono state ben accolte. Tuttavia, la situazione non è così grave come alcuni suggeriscono. La mancanza di gol, considerando il loro attacco costoso, sarà una preoccupazione per Arne Slot.

I Reds probabilmente ritroveranno il loro slancio una volta che tutti i nuovi acquisti si saranno ambientati, e hanno molti giocatori di qualità disponibili. Tuttavia, la loro difesa è un problema, ed è per questo che i Gunners sentono di avere un'opportunità per batterli al titolo quest'anno. Saranno comunque in lizza e vinceranno comodamente più partite di quante ne perderanno nei prossimi mesi.

Manchester City

Il Manchester City potrebbe essere una scommessa di valore, dato che attualmente è quinto e a tre punti di distanza. Tuttavia, si sono ripresi dopo il lieve passo falso contro il Tottenham Hotspur e il Brighton & Hove Albion. Gli uomini di Guardiola sono imbattuti da sette partite in tutte le competizioni. Inoltre, Erling Haaland è in ottima forma, avendo segnato 15 gol nelle ultime 13 partite.

I Cityzens hanno giocato bene contro l'Arsenal quando si sono incontrati recentemente in Premier League, e la loro squadra vanta un grande talento. Anche con diversi giocatori chiave assenti, il Manchester è riuscito a tenere il passo con i leader in qualche misura. Tuttavia, hanno un divario da colmare in classifica.

Ciò che accadrà nelle prossime tre partite prima di affrontare il Liverpool potrebbe essere cruciale per tutti i club nella corsa al titolo. Hanno sicuramente il maggior valore tra le opzioni più probabili e hanno una vera possibilità se riescono a mantenere la loro attuale serie positiva.