Gli outsider da sostenere in Europa League

Dopo tre giornate nella fase a gironi, solo tre squadre hanno ancora un record perfetto, tra cui le poco considerate Midtjylland e Braga.

Europa League - mercato top 8 Lottomatica Goldbet Netbet Braga batte Genk 1.65 1.65 1.66 FC Midtjylland batte Celtic 2.05 2.05 2.08 Dinamo Zagabria batte Celta Vigo 2.55 2.55 2.67

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Una stagione di sorprese in Europa League

Questa stagione di Europa League è stata piena di sorprese. Anche le favorite del torneo, come l'Aston Villa, hanno subito una grande sorpresa nella terza giornata, perdendo 2-1 in trasferta contro un impressionante team dei Go Ahead Eagles.

Le potenze italiane della Roma hanno subito due sconfitte casalinghe consecutive nella competizione contro Lille e Viktoria Plzen. Nel frattempo, il Nottingham Forest ha ottenuto solo quattro punti ed è stato sorprendentemente sconfitto in casa dal Midtjylland all'inizio di questo mese.

Tali risultati suggeriscono che questa potrebbe essere una competizione aperta. Molti grandi club stanno scegliendo di ruotare durante la fase a gironi, quindi le prime otto posizioni potrebbero continuare a includere alcune squadre inaspettate.

Attualmente, le prime otto includono solo Lione e il poco considerato Friburgo dai cinque grandi campionati europei. Le altre squadre tra le prime otto sono Midtjylland, Braga, Viktoria Plzen, Dinamo Zagabria, Ferencvaros e Brann. Nel frattempo, Go Ahead Eagles e Young Boys sono poco dietro, avendo entrambi sei punti dalle loro prime tre partite.

La situazione attuale rappresenta un grande cambiamento rispetto alla scorsa stagione. Le prime sei posizioni nella fase a gironi 2024/25 sono andate tutte a club dei principali campionati europei. Man Utd e Tottenham si sono qualificati nonostante la loro scarsa forma in Premier League, mentre Lazio e Athletic Club hanno conquistato le prime due posizioni.

Quali sorprese finiranno tra le prime otto?

Poiché questo nuovo formato è solo alla sua seconda stagione, non è ancora certo quanti punti saranno necessari per raggiungere le prime otto. La scorsa stagione, i Rangers ce l'hanno fatta a malapena con 14 punti, mentre Bodo/Glimt, Anderlecht e FCSB sono entrati nei play-off della fase a eliminazione diretta con lo stesso punteggio.

Con nove punti già assicurati, Braga e Midtjylland sembrano avere un percorso chiaro verso i 15. Entrambe saranno a una sola vittoria se vinceranno le loro partite casalinghe favorevoli nella quarta giornata.

La difesa del Braga sembra abbastanza solida da permettere loro di progredire e potenzialmente andare lontano in questa competizione. Sono una delle due squadre che non hanno ancora subito gol nella fase a gironi. La squadra portoghese ha concesso solo 1,3 xG finora, che è anche il miglior record.

I dati sottostanti del Midtjylland sono meno impressionanti, ma hanno vinto sette partite di fila in Europa League, comprese le qualificazioni. Le rimanenti partite casalinghe contro il Celtic in difficoltà, Genk e Dinamo Zagabria suggeriscono che otterranno almeno altre due vittorie. Sostenere i danesi per finire tra le prime otto offre un vero valore con una probabilità implicita di solo 44,4%.

Anche Dinamo Zagabria potrebbe essere un contendente quando i club si incontreranno nell'ultima giornata. I croati hanno già raccolto sette punti, con un xGA di 1,4, il secondo miglior record dietro al Braga.

Avendo già sorpreso una forte squadra del Fenerbahce, avranno buone possibilità con tre delle loro ultime cinque partite in casa. Con una bassa probabilità implicita di 18,2%, anche Dinamo potrebbe valere la pena di essere sostenuto per assicurarsi un piazzamento tra le prime otto.