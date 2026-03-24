Il nuovo formato degli spareggi mondiali apre a strategie di scommessa inedite

Sono 16 le compagini europee ancora in corsa per un posto nella fase finale. Tuttavia, per centrare l'obiettivo, il percorso prevede il superamento di due turni a eliminazione diretta in gara secca.

Mercati spareggi Coppa del Mondo Goldbet William Hill Lottomatica Polonia - Albania - Under 1.5 gol 2.75 2.70 2.75 Cechia - Repubblica d'Irlanda - Under 1.5 gol 3.15 3.65 3.15 Italia batte Irlanda del Nord ai rigori - Esito Finale 13.00 12.60 13.00

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La gara secca alza la posta in palio

Questa è solo la seconda volta che le qualificazioni mondiali in Europa adottano questo formato. Quattro anni fa, Galles, Polonia e Portogallo staccarono il pass per Qatar 2022 attraverso i playoff. In questa edizione, il tabellone è diviso in quattro percorsi distinti, con altrettanti posti ancora da assegnare per il torneo ampliato del 2026.

Ciò implica una relativa scarsità di dati storici su cui basarsi, dato che le edizioni precedenti prevedevano il classico doppio confronto andata e ritorno. Tuttavia, vi sono validi motivi per ritenere che molti di questi scontri diretti si trasformeranno in battaglie tattiche ed equilibrate.

Nelle qualificazioni per il Mondiale 2022, gli spareggi europei hanno fatto registrare una media di appena 2,13 gol a partita. Tutte e tre le finali si sono concluse con due o meno reti totali.

Anche le qualificazioni agli Europei seguono ora un formato simile a gara unica: due delle tre finali verso Euro 2024 sono state decise ai calci di rigore dopo 120 minuti a reti bianche.

È probabile che la prudenza prevalga in diversi match dei prossimi giorni. Giocatori e allenatori cercheranno in ogni modo di evitare errori fatali in quelle che rappresentano alcune delle sfide più importanti della loro carriera. Non sono ammessi appelli per le favorite come Italia, Turchia e Danimarca.

Il fattore campo potrebbe giocare un ruolo cruciale. Galles, Slovacchia e Cechia sono le uniche squadre con la garanzia di disputare in casa sia la semifinale che l'eventuale finale. Anche l'Ucraina potrebbe teoricamente godere del vantaggio casalingo per due volte nel Percorso B, sebbene le gare verranno disputate a Valencia.

Molte delle sfidanti meno accreditate affronteranno invece semifinali in trasferta, con l'obiettivo primario di chiudersi e trascinare la sfida ai supplementari o ai rigori.

Quali sfide verranno decise dai dettagli?

Cresce l'attesa e la tensione per il match casalingo di giovedì tra Italia e Irlanda del Nord. Gli Azzurri ricordano ancora l'eliminazione contro la Svezia di otto anni fa (1-0 complessivo nel doppio confronto) e la clamorosa sconfitta interna per 1-0 contro la Macedonia del Nord nelle semifinali del 2022.

Questi precedenti alimentano le speranze dell'Irlanda del Nord, squadra solida e difficile da scardinare. La compagine di Michael O'Neill ha subito solo sei reti nelle sei partite del girone.

Puntare su un'altra prestazione contratta dell'Italia in un playoff potrebbe essere una mossa lungimirante. Tuttavia, l'abilità di Gianluigi Donnarumma nel parare i rigori suggerisce che gli Azzurri restino favoriti in caso di oltranza. Il portiere del Man City ha neutralizzato tre dei nove penalty affrontati finora nelle serie finali con la maglia della Nazionale.

Anche l'Albania si presenta come sfavorita in trasferta e difficilmente adotterà un baricentro alto. Escludendo i match contro l'Inghilterra (vincitrice del Gruppo K), gli albanesi hanno subito un solo gol in sei partite nella fase precedente. Gli scontri diretti contro i rivali della Serbia si sono conclusi con i risultati di 0-0 e 1-0.

Sembra esserci valore nel pronostico che vede la semifinale contro la Polonia produrre non più di una rete nei 90 minuti. I padroni di casa puntano ancora su Robert Lewandowski, il quale però non appare più dominante come un tempo. L'attaccante del Barcellona è rimasto a secco in sette delle ultime nove apparizioni con il club.

Una prospettiva simile legata all'Under 1.5 appare interessante per Cechia-Repubblica d'Irlanda. I "Boys in Green" hanno concesso una sola rete in 180 minuti di gioco contro il Portogallo lo scorso autunno.

Nonostante la Cechia parta favorita, la recente sconfitta contro le Isole Faroe a ottobre e il pareggio interno a reti bianche contro la Croazia nel girone sono segnali di allarme. Contro la squadra di Heimir Hallgrímsson, in striscia positiva, i cechi si attendono un test estremamente probante.