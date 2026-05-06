Quote piazzamento prime quattro Serie A: puntare sulla rimonta della Roma è una scelta saggia?

Con le squadre che le precedono in difficoltà, la compagine di Gian Piero Gasperini spera di approfittarne, mentre anche il Como resta in corsa per l'obiettivo.

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Milan

Con tre punti di vantaggio sulla Roma, attualmente quinta, il Milan si trova in una posizione di forza a sole tre giornate dalla fine. Un dato significativo è rappresentato dal vantaggio negli scontri diretti a favore dei rossoneri rispetto ai giallorossi. Questo spiega perché venga attribuita alla squadra una probabilità dell'83.3% di terminare tra le prime quattro.

Tuttavia, il recente stato di forma precario solleva dubbi sulla capacità di tagliare il traguardo. La squadra di Massimiliano Allegri ha subito cinque sconfitte nelle ultime 10 partite di campionato.

La produzione offensiva appare completamente bloccata: i rossoneri hanno segnato una sola rete nelle ultime cinque uscite di Serie A. Il secondo miglior marcatore della squadra, Christian Pulisic, non ha ancora trovato il gol nel 2026. Parallelamente, Rafael Leao attraversa un digiuno realizzativo che dura da sette partite, evidenziando un depauperamento della pericolosità offensiva mostrata a inizio stagione.

Considerati questi fattori, risulta difficile individuare un valore reale nel pronostico sul Milan alle quote attuali. Va comunque notato che il calendario residuo appare relativamente favorevole, il che suggerisce un raggiungimento dell'obiettivo pur con qualche affanno. La formazione di Allegri ospiterà un'Atalanta non al meglio della condizione, prima di affrontare Genoa e Cagliari, compagini ormai prive di obiettivi di classifica.

Juventus

Qualora Roma o Como dovessero riuscire a inserirsi nelle prime quattro, la Juventus appare decisamente più vulnerabile rispetto al Milan, nonostante una striscia di 10 risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni.

Il pareggio casalingo per 1-1 contro il Verona, penultimo in classifica, ha costretto la Vecchia Signora a guardarsi nuovamente alle spalle. Questo passo falso inaspettato suggerisce che la lotta potrebbe decidersi all'ultimo respiro, similmente a quanto accaduto nella stagione 2024/25, quando la Juventus superò la Roma nella corsa Champions solo nei venti minuti finali dell'ultima giornata.

In questa stagione, la Juve detiene un punto di vantaggio e il favore degli scontri diretti sulla medesima rivale. Tuttavia, il calendario propone sfide potenzialmente insidiose.

Le ultime tre avversarie saranno Lecce, Fiorentina e Torino: la Juventus non è ancora riuscita a battere nessuna di queste squadre nel corso dell'attuale campionato. Al contrario, la Roma vanta un record del 100% di vittorie contro le squadre che deve ancora affrontare.

La squadra di Luciano Spalletti non riceverà sconti nella prossima trasferta contro un Lecce impegnato nella lotta salvezza. Uno scenario simile si prospetta per l'ultimo weekend di campionato, quando andrà in scena il Derby della Mole.

Il Torino non vince contro i bianconeri da 23 partite, ma ha ottenuto il pareggio nelle ultime due sfide. Una ripetizione di tale esito comprometterebbe seriamente le ambizioni di alta classifica della Juventus. Nel complesso, la quota offerta per i bianconeri appare troppo bassa rispetto ai rischi reali.

Roma

L'inerzia pende decisamente a favore della Roma. I giallorossi hanno collezionato 10 punti nelle ultime quattro partite: solo l'Inter campione d'Italia ha mantenuto lo stesso ritmo nello stesso periodo.

Visti i passi falsi di Juventus e Milan, la squadra di Gian Piero Gasperini ha la consapevolezza che tre vittorie potrebbero essere sufficienti. Anche un bottino di sette punti sui nove disponibili garantirebbe alla compagine capitolina concrete possibilità di successo.

Qualsiasi risultato inferiore potrebbe non bastare. Il bilancio negativo negli scontri diretti obbliga infatti la Roma a chiudere con un punteggio superiore a quello di Milan e Juventus. Inoltre, in caso di arrivo a pari punti con il Como, i giallorossi finirebbero probabilmente dietro ai lariani a causa di una differenza reti decisamente inferiore.

Al pari della Juventus, anche la Roma affronterà i rivali cittadini della Lazio, pronti a ostacolare la corsa verso la Champions. Tuttavia, la Roma può trarre fiducia dai 10 punti ottenuti negli ultimi quattro derby.

Il calendario prevede inoltre le trasferte di Parma e Verona, contro avversarie che non lottano per obiettivi specifici. Con 10 gol segnati e uno solo subito nelle ultime quattro gare, la Roma ha le carte in regola per fare bottino pieno.

Se le squadre classificate dal terzo al quinto posto dovessero replicare i risultati ottenuti all'andata contro le rispettive avversarie, la Roma avrebbe la meglio. In tale scenario, i giallorossi chiuderebbero a 73 punti, il Milan a 72 e la Juventus a 68. Ciò rafforza l'idea che la Roma sia il pronostico di maggior valore nella corsa alle prime quattro posizioni della Serie A.

Como

La stagione del Como resta estremamente positiva e la qualificazione alle coppe europee appare ormai certa. Tuttavia, la giovane rosa ha mostrato qualche difficoltà nel gestire la pressione della fase finale.

I lariani hanno vinto solo una delle ultime sei partite disputate tra tutte le competizioni. Questo periodo include la sconfitta per 3-2 nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, maturata dopo aver sprecato un vantaggio di due reti a San Siro. Senza il supporto del momento psicologico favorevole, risulterà complesso vincere tutte le ultime tre gare di campionato.

Il calendario per gli uomini di Cesc Fabregas è comunque benevolo: restano da affrontare due delle ultime tre in classifica, oltre alla sfida contro un Parma stabilmente a metà graduatoria. Tuttavia, la trasferta finale contro la Cremonese potrebbe rivelarsi ostica qualora i grigiorossi fossero ancora in corsa per la salvezza.

Dovendo recuperare cinque punti al Milan e avendo gli scontri diretti a sfavore, il Como difficilmente riuscirà a scavalcare i rossoneri. Ciò significa che, per qualificarsi in Champions League, dovrebbero quasi certamente superare sia la Juventus che la Roma.

Data la forma superiore delle dirette concorrenti, è complicato trovare motivazioni valide per sostenere un pronostico sul Como tra le prime quattro.