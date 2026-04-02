Un weekend da record suggerisce nuovi spunti per le scommesse in Bundesliga

La Bundesliga si è fermata per l'ultima sosta internazionale dopo un numero incredibile di reti segnate. Prevediamo un altro weekend ad alto punteggio.

Mercati Bundesliga Goldbet bet365 Lottomatica Friburgo - Bayern Monaco - Bayern vincente & Over 3.5 gol totali 2.50 2.55 2.50 Borussia M'gladbach - Heidenheim - GG & Over 2.5 gol totali 2.05 1.90 2.05 Stoccarda - Borussia Dortmund - Dortmund vincente o pareggio & Over 3.5 gol totali 3.48 3.35 3.48

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Il weekend che definisce la stagione

La 27ª giornata di Bundesliga è stata diversa da qualsiasi altra in questa stagione. Sono stati segnati esattamente 40 gol, il totale più alto di qualsiasi turno finora. Per un campionato che viaggia a una media di 3.19 gol a partita, si è trattato di un segnale inequivocabile.

Solo una sfida ha presentato meno di 2.5 gol: la vittoria per 1-0 del Werder Brema contro un Wolfsburg rimasto in 10 uomini. Ogni altro match ha regalato un numero elevato di reti. L'Augusta ha ospitato lo Stoccarda subendo una sconfitta per 5-2 in una gara da sette gol complessivi, con gli ospiti capaci di segnare tre reti già nel primo tempo. Anche l'RB Lipsia è partito forte, siglando quattro gol nella prima frazione del 5-0 finale contro l'Hoffenheim.

L'Heidenheim è stato protagonista di un'emozionante rimonta di tre gol nel secondo tempo, strappando un 3-3 contro il Bayer Leverkusen. Gli uomini di Frank Schmidt hanno ottenuto un punto cruciale nella lotta per non retrocedere, nonostante occupino attualmente l'ultima posizione in classifica.

Un altro match combattuto con lo stesso identico risultato si è visto nel 100° derby del Reno tra Colonia e Borussia Mönchengladbach. Il pubblico del RheinEnergieStadion ha assistito al pareggio tardivo della propria squadra, che tuttavia rimane senza vittorie da sette partite.

Il Bayern Monaco ha travolto l'Union Berlino per 4-0. Ai pluricampioni di Germania mancano ora solo quattro vittorie per confermare il loro secondo titolo consecutivo. Il Borussia Dortmund, eterno secondo e distante nove punti dal Bayern, ha rimontato l'Amburgo vincendo per 3-2.

Il Friburgo ha ribaltato nel finale il match contro il St. Pauli grazie alla doppietta di Igor Matanovic (2-1), mentre il Magonza ha superato di misura l'Eintracht Francoforte con lo stesso punteggio, grazie al gol decisivo di Paul Nebel all'89° minuto.

Se nel turno precedente, per la prima volta in stagione, nove partite su nove si erano concluse con l'esito Under 2.5, la 27ª giornata ha mostrato il vero volto della Bundesliga. In questo campionato i gol sono parte integrante dell'identità nazionale. Le ultime tre stagioni hanno mantenuto medie realizzative altissime, con quella attuale attestata sui 3.19 gol a partita.

Ora l'attenzione si sposta sul prossimo turno, mentre la corsa ai punti si fa serrata nelle fasi finali del torneo.

La sosta internazionale ha permesso ai calciatori di recuperare energie fisiche e mentali. Tuttavia, i trend statistici che hanno prodotto quel volume di reti rimangono invariati. I seguenti tre incontri offrono le indicazioni più interessanti per un altro weekend all'insegna dello spettacolo.

La Bundesliga si conferma una fabbrica di gol

Il Bayern Monaco insegue un record storico. Ha segnato 97 gol in 27 partite, a sole quattro lunghezze dal proprio primato in Bundesliga di 101 reti stabilito nel 1971/72. Una differenza reti di +72 evidenzia un dominio assoluto. La squadra ha segnato quattro o più gol in quattro delle ultime cinque partite.

La squadra di Vincent Kompany farà visita al Friburgo con la consapevolezza che ad attenderla ci sarà il Real Madrid nei quarti di finale di Champions League. Tuttavia, i bavaresi sono stati eccezionalmente solidi in trasferta, rimanendo imbattuti fuori casa in gare ufficiali da novembre. In sette delle loro ultime otto trasferte entrambe le squadre sono andate a segno.

Il Friburgo è un avversario ostico all'Europa-Park Stadion, avendo subito solo due sconfitte in 13 partite casalinghe di campionato. Pesa però il ricordo della pesante sconfitta per 6-2 subita all'Allianz Arena nella gara d'andata. Quel risultato ha segnato il 15° ko nei precedenti 20 incontri con il Bayern. Prevediamo un ritorno a Monaco con i tre punti per i bavaresi in un match ricco di gol.

Il Borussia Mönchengladbach occupa la 13ª posizione, cinque punti sopra la zona retrocessione. L'Heidenheim è ultimo con 15 punti, a nove lunghezze dallo spareggio salvezza. Entrambe le squadre mostrano vulnerabilità difensive che rendono i gol molto probabili.

Il Gladbach torna dalla sosta dopo l'intenso derby del Reno contro il Colonia, dove ha strappato un 3-3 grazie alla rete nel finale di Eric Martel. Tre delle ultime cinque partite dei "Fohlen" hanno prodotto più di 2.5 gol totali. I 46 gol subiti in 27 giornate confermano una difesa tutt'altro che impermeabile.

L'Heidenheim ha bloccato il Bayer Leverkusen sul 3-3 nell'ultimo turno, rimontando nel secondo tempo. La compagine del Baden-Württemberg condivide il primato negativo di gol subiti nei primi cinque campionati europei (61). In totale, 18 delle loro 27 partite stagionali si sono concluse con l'esito Over 2.5.

Il Gladbach è imbattuto nei sette precedenti ufficiali con l'Heidenheim e ha vinto le ultime tre sfide consecutive segnando esattamente tre reti a partita. Data la fragilità difensiva di entrambi e l'ottimo record offensivo dei padroni di casa contro questa avversaria, puntare sul GG in un incontro ad alto punteggio ha un valore interessante.

Il Borussia Dortmund punta al secondo posto con 61 punti, otto in più dello Stoccarda. Entrambe le formazioni hanno una spiccata facilità di manovra offensiva: il Dortmund è il secondo miglior attacco con 58 gol, seguito a ruota proprio dallo Stoccarda con 56.

Lo Stoccarda ha segnato cinque reti contro l'Augusta prima della sosta. L'esito Over 3.5 è stato registrato in 13 delle loro 27 partite di campionato, con quattro delle ultime cinque gare che hanno superato tale soglia. Anche due delle ultime tre sfide casalinghe hanno prodotto lo stesso risultato.

Il Dortmund è reduce da un'impressionante rimonta contro l'Amburgo, con tre gol segnati negli ultimi 17 minuti. Quattro delle ultime sei partite ufficiali dei gialloneri hanno visto più di 3.5 gol totali, e in due degli ultimi quattro scontri diretti contro lo Stoccarda si sono contate almeno sei reti.

I "Borussen" hanno ritrovato motivazione dopo la sconfitta contro il Bayern di tre settimane fa. Il pronostico pende verso un risultato positivo per gli ospiti (X2) in una gara ricca di reti.

La Bundesliga ha prodotto 40 gol prima della sosta per le nazionali. Non c'è alcuna ragione logica per credere che lo spettacolo si fermi proprio ora.