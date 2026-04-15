Il vantaggio dell'Arsenal in Premier League si è ridotto a soli tre punti, con il Manchester City che deve ancora recuperare una partita. La squadra di Guardiola è pronta al sorpasso sui Gunners.

Squadra bet365 Goldbet William Hill Probabilità Implicita % Manchester City 1.66 1.65 1.65 60.2 Arsenal 2.20 2.25 2.20 45.5

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Ultime quote Premier League e variazioni di mercato

L'Arsenal sembrava avere il pieno controllo della situazione, ma i recenti risultati negativi hanno frenato bruscamente la corsa dei Gunners.

La vittoria ottenuta nel weekend contro i Gunners ha ridotto il distacco a soli tre punti.

Con una partita ancora da recuperare, la formazione di Manchester è ora padrona del proprio destino.

Analisi squadra per squadra: Le favorite per il titolo

1. Manchester City

Il Manchester City di Pep Guardiola ha raggiunto il picco della forma nelle ultime settimane, collezionando ben nove vittorie nelle ultime undici sfide di campionato. Non sorprende che i Citizens siano i favoriti assoluti nei mercati del betting, occupando la prima posizione anche nella maggior parte dei pronostici degli esperti. Grazie a un calendario favorevole nelle prossime giornate, la squadra ha la piena consapevolezza di poter confermare il titolo.

Quote attuali: 1.66

1.66 Punto a FAVORE: Il City possiede l'esperienza necessaria per gestire la pressione finale e, con una vittoria con almeno 2 gol di scarto nel recupero, si porterebbe in vetta alla classifica.

Il City possiede l'esperienza necessaria per gestire la pressione finale e, con una vittoria con almeno 2 gol di scarto nel recupero, si porterebbe in vetta alla classifica. Punto a SFAVORE: I recuperi non si traducono automaticamente in punti certi, quindi il primato non è ancora stato formalmente acquisito.

I recuperi non si traducono automaticamente in punti certi, quindi il primato non è ancora stato formalmente acquisito. Il nostro parere: È difficile ipotizzare un passo falso dei Citizens in questa fase, specialmente considerando il ruolino di marcia recente. L'aspettativa è che riescano a scavalcare l'Arsenal e ad aggiungere un altro trofeo in bacheca.

2. Arsenal

L'Arsenal ha mantenuto il comando per gran parte della stagione, ma ha subito una battuta d'arresto significativa nella corsa verso un titolo di Premier League che manca da ormai troppo tempo. Le quote per il vincente ora vedono i Gunners come secondi favoriti, e non è difficile capirne il motivo: una sola vittoria nelle ultime sei partite ufficiali ha spento l'entusiasmo di quella che era stata, fino a poco tempo fa, una stagione eccellente.

Quote attuali: 2.20

2.20 Punto a FAVORE: I Gunners occupano ancora la prima posizione in classifica (70 punti), il che significa che non sono affatto fuori dai giochi per il titolo.

I Gunners occupano ancora la prima posizione in classifica (70 punti), il che significa che non sono affatto fuori dai giochi per il titolo. Punto a SFAVORE: La squadra di Arteta sta attraversando un momento di scarsa forma e ha subito un duro colpo psicologico dopo la sconfitta per 2-1 contro il Manchester City e l'eliminazione dalla FA Cup.

La squadra di Arteta sta attraversando un momento di scarsa forma e ha subito un duro colpo psicologico dopo la sconfitta per contro il Manchester City e l'eliminazione dalla FA Cup. Il nostro parere: L'impatto mentale delle ultime settimane non può essere ignorato. È molto probabile che l'Arsenal possa scivolare al secondo posto già in questa giornata, lasciando il passo alla rimonta dei Citizens.

Il nostro pronostico per la Premier League 2025–26

Il Manchester City è diventato il principale favorito per il titolo grazie alla vittoria ottenuta contro l'Arsenal all'Etihad Stadium. Quel successo per 2-1 ha inflitto un duro colpo alle ambizioni dei Gunners: ora il City può balzare in testa alla classifica se riuscirà a battere il Burnley con almeno due gol di scarto nel recupero di mercoledì. L'esperienza dei Citizens nelle volate finali potrebbe rivelarsi decisiva, mentre l'Arsenal rischia di chiudere al secondo posto per la terza stagione consecutiva.

Gli uomini di Mikel Arteta hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime sei partite ufficiali, mostrando evidenti segni di stanchezza e pressione psicologica. Ciononostante, gli attuali leader sembrano avere un calendario leggermente più agevole in questo finale di stagione. La corsa resta aperta e le quote antepost sull'Arsenal mantengono comunque un certo valore per gli scommettitori.

Il prossimo impegno dei Gunners sarà la trasferta contro il Newcastle. I Magpies non vincono una gara di campionato all'Emirates dal 2010 e l'Arsenal si è imposto in 12 degli ultimi 13 scontri diretti casalinghi in Premier League. Tuttavia, la squadra di Arteta potrebbe scendere in campo sabato trovandosi già in seconda posizione.

Per questo rush finale, l'Arsenal ritrova elementi chiave nel reparto offensivo: Martin Ødegaard, Kai Havertz, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Jurriën Timber e Mikel Merino sono rientrati o sono ormai prossimi al pieno recupero. Il City, dal canto suo, vanta una rosa profonda e non accenna a rallentare.

I Citizens vengono da quattro vittorie consecutive, sebbene l'analisi dei dati sottostanti suggerisca una leggera sovraperformance: la squadra ha concesso un solo gol a fronte di 5.12 xGA (Expected Goals Against) nelle sfide contro Arsenal (due volte), Liverpool e Chelsea. Ora sono i favoriti nelle quote per il titolo e molti pronostici scommettono sul loro trionfo finale.

Un fattore critico da monitorare è l'infortunio di Rodri, uscito per un problema all'inguine proprio contro l'Arsenal. Il rendimento del City con e senza lo spagnolo è storicamente molto differente; sebbene le quote favoriscano il Manchester City, la corsa al titolo resta tutt'altro che scontata.

Come leggere le quote sul Vincente Premier League

Se il mondo delle scommesse sportive è una novità per voi, analizzare le quote sul Vincente Premier League potrebbe sembrare un enigma complesso. Questa sezione analizza tutto ciò che occorre sapere per scommettere sul mercato antepost della Premier League, il funzionamento dei formati delle quote e il momento ideale per piazzare le giocate.

1. Cosa sono le quote Antepost (Outright / Futures)?

Quando si consultano le quote sul Vincente Premier League, ci si trova davanti a un mercato antepost.

Definizione: Le scommesse antepost consistono nel puntare sul vincitore complessivo del campionato dopo che sono state disputate tutte le 38 giornate, piuttosto che sul risultato di una singola partita.

Le scommesse antepost consistono nel puntare sul vincitore complessivo del campionato dopo che sono state disputate tutte le 38 giornate, piuttosto che sul risultato di una singola partita. Tempistiche: È possibile piazzare una scommessa antepost prima dell'inizio della stagione in agosto, oppure in qualsiasi momento durante l'anno (anche ora, mentre ci avviciniamo al "rush finale" di aprile).

È possibile piazzare una scommessa antepost prima dell'inizio della stagione in agosto, oppure in qualsiasi momento durante l'anno (anche ora, mentre ci avviciniamo al "rush finale" di aprile). Durata: A differenza delle scommesse sui singoli match — dove la giocata si chiude in 90 minuti — una scommessa antepost rimane attiva finché la squadra scelta è matematicamente in corsa per il titolo. Se la squadra alza il trofeo a maggio, la scommessa è vincente.

2. Come leggere i tre formati delle quote

A seconda del bookmaker utilizzato, le quote possono essere visualizzate in tre modalità principali. Tutte rappresentano lo stesso potenziale ritorno economico. Utilizziamo l'Arsenal come esempio per illustrare le differenze:

Decimali (1.15) — Il formato standard in Italia: Questo valore rappresenta il ritorno totale per ogni unità scommessa, inclusa la posta iniziale. Esempio: Scommettendo 10 € sull'Arsenal a 1.15, il ritorno totale sarà di 11,50 € (1,50 € di profitto netto + 10 € di puntata).

Questo valore rappresenta il ritorno totale per ogni unità scommessa, inclusa la posta iniziale. Frazionarie (1/7) — Popolari nel Regno Unito: Questo formato mostra il profitto potenziale rispetto alla puntata (Profitto / Puntata). Esempio: Con una quota di 1/7, per ogni 7 € scommessi si ottiene 1 € di profitto. Una scommessa di 7 € restituisce quindi 8 € totali.

Questo formato mostra il profitto potenziale rispetto alla puntata (Profitto / Puntata). Americane / Moneyline (-650) — Popolari negli Stati Uniti: Il segno meno (-) indica quanto è necessario scommettere per ottenere un profitto di 100 $. Esempio: -650 significa che è necessario puntare 650 $per vincere 100$ di profitto. (Al contrario, un segno più come +550 per il Man City indica che una scommessa di 100 $genera un profitto di 550$).

Il segno meno (-) indica quanto è necessario scommettere per ottenere un profitto di 100 $.

3. Perché le quote cambiano?

Il mercato della Premier League è estremamente volatile e reagisce agli eventi che si susseguono di settimana in settimana. Ecco i fattori principali che influenzano i pronostici:

Risultati delle partite: Se l'Arsenal vince mentre il Man City perde punti, le quote dei Gunners si "abbasseranno" (ritorno potenziale minore), mentre quelle del City si "alzeranno" (ritorno potenziale maggiore).

Se l'Arsenal vince mentre il Man City perde punti, le quote dei Gunners si "abbasseranno" (ritorno potenziale minore), mentre quelle del City si "alzeranno" (ritorno potenziale maggiore). Il calendario del "Rush Finale": Le quote variano in base alla difficoltà delle partite rimanenti. Se sulla carta una contendente ha un calendario "facile", la sua quota sarà più bassa rispetto a una squadra che deve affrontare tre scontri diretti consecutivi contro le "Big Six".

Le quote variano in base alla difficoltà delle partite rimanenti. Se sulla carta una contendente ha un calendario "facile", la sua quota sarà più bassa rispetto a una squadra che deve affrontare tre scontri diretti consecutivi contro le "Big Six". Infortuni e squalifiche: Se un giocatore fondamentale come Erling Haaland o Martin Ødegaard finisce fuori dai giochi, la quota di quella squadra si alzerà immediatamente.

Se un giocatore fondamentale come Erling Haaland o Martin Ødegaard finisce fuori dai giochi, la quota di quella squadra si alzerà immediatamente. Sessioni di mercato: Acquisti significativi a gennaio (come un nuovo attaccante fuoriclasse) possono causare un crollo improvviso delle quote per la vittoria del titolo a metà stagione.

5. Scommettere in anticipo o all'ultimo — Quando piazzare la giocata?

Scommettere presto (agosto/settembre): Questa opzione offre i potenziali guadagni più elevati. Ad agosto 2025, si poteva trovare il Liverpool a una quota molto interessante; ad aprile, quelle stesse quote sono radicalmente cambiate. Si ottiene "valore" prima che la storia del campionato venga scritta, ma si corre il rischio maggiore legato a infortuni o cali di forma imprevedibili.

Questa opzione offre i potenziali guadagni più elevati. Ad agosto 2025, si poteva trovare il Liverpool a una quota molto interessante; ad aprile, quelle stesse quote sono radicalmente cambiate. Si ottiene "valore" prima che la storia del campionato venga scritta, ma si corre il rischio maggiore legato a infortuni o cali di forma imprevedibili. Scommettere tardi (marzo/aprile): In questa fase si ha molta più certezza. Si conoscono le liste degli infortunati, il distacco reale in termini di punti e il momento di forma di ogni rosa. Tuttavia, i pagamenti sono significativamente inferiori perché il mercato ha già individuato chi sono i veri pretendenti al titolo.

Disclaimer: Il gioco d'azzardo comporta rischi finanziari. Si prega di giocare responsabilmente e di scommettere solo ciò che ci si può permettere di perdere. Se voi o qualcuno che conoscete ha un problema con il gioco d'azzardo, cercate aiuto presso le organizzazioni locali o nazionali dedite al gioco responsabile.