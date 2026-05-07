Quote vincente Premier League: Pronostici aggiornati al 07.05.26

Il titolo della Premier League è tornato nuovamente nelle mani dell'Arsenal dopo giorni cruciali per i Gunners. Il Manchester City ha ora bisogno di un passo falso degli uomini di Mikel Arteta. La sfida si deciderà sul filo di lana.

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Ultime quote UCL e movimenti di mercato

Il weekend non avrebbe potuto andare meglio per l'Arsenal.

La formazione di Mikel Arteta ha migliorato la differenza reti con una vittoria fondamentale contro il Fulham.

Il Manchester City godeva precedentemente del vantaggio, ma ora necessita di favorevoli risultati dagli altri campi.

Un pareggio a sorpresa contro l'Everton ha lasciato i Citizens a cinque punti di distanza

Analisi squadra per squadra: i principali contendenti per la Premier League inglese

1. Arsenal

L'Arsenal ha risposto brillantemente dopo la sconfitta contro il Manchester City in Premier League. Sono arrivate vittorie consecutive in campionato e la qualificazione alla finale di Champions League. Il morale sarà altissimo all'Emirates Stadium, con un vantaggio significativo nella corsa al titolo.

Quote attuali: 1.22 / 1/5

1.22 / 1/5 Argomento chiave a FAVORE: Cinque punti di vantaggio con tre partite ancora da giocare.

Cinque punti di vantaggio con tre partite ancora da giocare. Argomento chiave CONTRO: La squadra di Arteta ha fatto registrare alcune prestazioni sottotono.

La squadra di Arteta ha fatto registrare alcune prestazioni sottotono. Il nostro parere: Tutte e tre le sfide finali dei Gunners sono alla portata e si prevede la conquista del titolo.

2. Manchester City

Il Manchester City veniva da un ottimo periodo, ma il pareggio per 3-3 contro l'Everton ha rappresentato una battuta d'arresto notevole. Il City ha ancora una partita da recuperare rispetto ai Gunners, ma il destino non è più nelle proprie mani. Sarà interessante osservare la posizione in classifica della squadra tra una settimana.

Quote attuali: 4.00 / 7/2

4.00 / 7/2 Argomento chiave a FAVORE: Possiedono l'esperienza necessaria per completare l'opera.

Possiedono l'esperienza necessaria per completare l'opera. Argomento chiave CONTRO: Il team di Guardiola è costretto a inseguire e affronta un calendario di partite complicato.

Il team di Guardiola è costretto a inseguire e affronta un calendario di partite complicato. Il nostro parere: Il pareggio contro i Toffees ha compromesso seriamente le chance di vittoria; si prevede un piazzamento al secondo posto.

Il nostro pronostico per la Premier League 2025–26

Quello che di solito sarebbe un percorso lineare verso il trofeo è diventato estremamente competitivo in questa stagione di Premier League. L'Arsenal capolista affronta tre dei club nelle ultime sei posizioni, e il passo falso del Manchester City garantisce un vantaggio considerevole. Resta da vedere se i Gunners manterranno la forma o se inciamperanno di nuovo, perdendo un titolo a lungo cercato da Mikel Arteta.

Le quote riflettono accuratamente l'attuale vantaggio dei Gunners. La vittoria per 3-0 sul Fulham ha spostato la pressione sul City, che non è riuscito a superare l'opposizione del Merseyside. I risultati del fine settimana hanno lasciato la squadra di Arteta a più cinque, sebbene con una partita giocata in più.

L'Arsenal affronterà il West Ham domenica e non avrà vita facile, dato che gli avversari lottano per la salvezza. Gli Hammers hanno recentemente fermato il City sull'1-1 in casa, nonostante le statistiche sottostanti suggerissero una prestazione dominante degli ospiti. Una sconfitta o un pareggio riporterebbero pressione su Arteta e sui suoi, specialmente dopo i recenti risultati altalenanti.

Quella che originariamente era una caccia al "quadruple" si è ridotta a una doppietta, ma i due trofei rimanenti sono indubbiamente i più prestigiosi. I Gunners hanno gestito gli infortuni di giocatori chiave e hanno beneficiato del ritorno di Bukayo Saka. I dubbi sul club londinese sono stati messi a tacere dal raggiungimento della finale di Champions League.

Lo scontro con il West Ham è probabilmente il più ostico; chi volesse scommettere contro i Gunners dovrebbe farlo prima di questa partita. I leader della classifica ospiteranno il già retrocesso Burnley e un Crystal Palace fuori forma negli ultimi due turni. Nessuno dei due avversari possiede motivazioni significative al termine della stagione 2025/26.

Nel frattempo, essendo il City l'unico altro contendente per il titolo, le quote per la loro vittoria meritano considerazione. La situazione è ora fuori dal loro controllo, poiché solo l'attuale capolista detta il proprio destino.

Il City ha ceduto sotto pressione nel weekend, non riuscendo a battere l'Everton all'Hill Dickinson Stadium nonostante il vantaggio iniziale. Un gol al 97° minuto ha mantenuto vive le speranze, ma colmare un divario di cinque punti, pur con una gara da recuperare, resta una sfida ardua. Questo fine settimana affronteranno il Brentford, squadra che cerca un posto nelle competizioni europee e che opporrà certamente una forte resistenza.

Il Palace sembra l'avversario più semplice, mentre una sfida di FA Cup contro il Chelsea si interpone tra quel match e l'incontro con il Bournemouth. Per concludere la stagione, il City ospiterà il Villa, terzo avversario tra le prime sette in classifica in questo sprint finale. È stata sprecata l'opportunità cruciale di scavalcare i rivali per il titolo.

Il calendario del City è decisamente più difficile, ma ciò potrebbe non influenzare l'esito finale. Sarà l'Arsenal a decidere chi sarà incoronato campione di Premier League in questa stagione. Per chi desidera puntare sul City, il momento migliore è prima che i Gunners affrontino gli Hammers, poiché offre il miglior valore di scommessa.

Come leggere le quote sul vincente della Premier League

Per chi si approccia ora al mondo del betting, le quote sul vincente della Premier League possono sembrare un rebus. Questa sezione spiega tutto ciò che occorre sapere sul mercato "ante-post", sul funzionamento dei formati delle quote e sul tempismo delle giocate.

1. Cosa sono le quote ante-post / futures?

Le quote sul vincente della Premier League fanno parte del mercato ante-post (o "outright").

Definizione: Le scommesse ante-post consistono nel puntare sul vincitore finale del campionato dopo tutte le 38 giornate, piuttosto che sul risultato di una singola partita.

Le scommesse ante-post consistono nel puntare sul vincitore finale del campionato dopo tutte le 38 giornate, piuttosto che sul risultato di una singola partita. Tempistiche: È possibile piazzare una scommessa ante-post prima dell'inizio della stagione ad agosto, o in qualsiasi momento durante l'anno (anche ora, nella fase finale di aprile).

È possibile piazzare una scommessa ante-post prima dell'inizio della stagione ad agosto, o in qualsiasi momento durante l'anno (anche ora, nella fase finale di aprile). Durata: A differenza delle scommesse sui match — che si chiudono in 90 minuti — una scommessa ante-post resta attiva finché la squadra scelta è matematicamente in grado di vincere il titolo. Se alzano il trofeo a maggio, la scommessa è vincente.

2. Come leggere i tre formati di quota

A seconda del bookmaker, le quote sono visualizzate in tre modi principali, rappresentando lo stesso potenziale guadagno. Utilizziamo l'Arsenal come esempio.

Decimale (1.22): Popolare in Europa. Rappresenta il ritorno totale per ogni unità scommessa, inclusa la posta. Esempio: Scommettendo 10€ sull'Arsenal a 1.22, il ritorno totale è di 12.20€ (2.20€ di profitto + 10€ di puntata).

Popolare in Europa. Rappresenta il ritorno totale per ogni unità scommessa, inclusa la posta. Frazionale (1/5): Popolare nel Regno Unito. Mostra il profitto potenziale rispetto alla puntata (Profitto / Puntata). Esempio: A 1/5, per ogni 5€ scommessi, si ottiene 1€ di profitto. Una scommessa da 5€ ne restituisce 6€ totali.

Popolare nel Regno Unito. Mostra il profitto potenziale rispetto alla puntata (Profitto / Puntata). Americano / Moneyline (-450): Un segno meno (-) indica quanto occorre scommettere per ottenere un profitto di 100$. Esempio: -450 significa che bisogna scommettere 450$ per vincere 100$ di profitto.

Un segno meno (-) indica quanto occorre scommettere per ottenere un profitto di 100$.

3. Perché le quote cambiano?

Il mercato della Premier League è molto volatile e reagisce agli eventi settimanali:

Risultati delle partite: Se l'Arsenal vince mentre il City perde punti, la quota dell'Arsenal si "abbassa" (ritorno minore), mentre quella del City si "alza".

Se l'Arsenal vince mentre il City perde punti, la quota dell'Arsenal si "abbassa" (ritorno minore), mentre quella del City si "alza". Calendario finale: Le quote variano in base alla difficoltà degli incontri. Se un contendente ha un calendario sulla carta più agevole, la sua quota sarà più bassa rispetto a chi affronta tre "Big Six" consecutive.

Le quote variano in base alla difficoltà degli incontri. Se un contendente ha un calendario sulla carta più agevole, la sua quota sarà più bassa rispetto a chi affronta tre "Big Six" consecutive. Infortuni e squalifiche: Se un giocatore fondamentale come Erling Haaland o Martin Ødegaard si ferma, la quota di quella squadra si alzerà immediatamente.

Se un giocatore fondamentale come Erling Haaland o Martin Ødegaard si ferma, la quota di quella squadra si alzerà immediatamente. Calciomercato: Acquisti significativi a gennaio possono far crollare le quote di una squadra a metà stagione.

5. Scommettere subito o tardi: quando conviene?

Scommettere presto (Agosto/Settembre): Offre i premi potenziali più alti. Ad agosto si possono trovare quote di valore prima che la storia della stagione venga scritta, ma si corre il rischio di infortuni o cali di forma imprevisti.

Offre i premi potenziali più alti. Ad agosto si possono trovare quote di valore prima che la storia della stagione venga scritta, ma si corre il rischio di infortuni o cali di forma imprevisti. Scommettere tardi (Marzo/Aprile): Si hanno maggiori certezze su infortuni, distacchi in classifica e inerzia delle squadre. Tuttavia, i pagamenti sono significativamente ridotti poiché il mercato ha già individuato i reali contendenti.

Disclaimer: Le scommesse comportano rischi finanziari. Si prega di giocare responsabilmente e di puntare solo ciò che ci si può permettere di perdere. Se tu o qualcuno che conosci ha problemi di ludopatia, cerca aiuto presso le organizzazioni locali o nazionali dedicate al gioco responsabile.