Vincente Champions League: Pronostici aggiornati al 24.04.26

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Ultime quote UCL e movimenti di mercato

Il Bayern Monaco attraversa un momento di forma strepitoso, dominando in ogni competizione. La squadra appare inoltre molto fresca fisicamente.

attraversa un momento di forma strepitoso, dominando in ogni competizione. La squadra appare inoltre molto fresca fisicamente. L' Arsenal ha subito un drastico calo di rendimento; le ultime settimane potrebbero aver lasciato scorie pesanti a livello mentale.

ha subito un drastico calo di rendimento; le ultime settimane potrebbero aver lasciato scorie pesanti a livello mentale. In Francia, il Paris Saint-Germain sta iniziando a girare a pieno regime proprio nel momento cruciale. Impossibile sottovalutarli.

sta iniziando a girare a pieno regime proprio nel momento cruciale. Impossibile sottovalutarli. Non ci sono dubbi sul fatto che l'Atletico Madrid sia l'outsider del gruppo, con gli ultimi risultati che non giocano a favore dei Colchoneros.

Analisi squadra per squadra: le favorite per il titolo

1. Bayern Monaco

Dopo aver ipotecato il titolo in Bundesliga e aver raggiunto le semifinali di DFB-Pokal, il sogno Triplete per il Bayern Monaco resta vivo. La gestione Kompany in Germania sta dando ottimi frutti e la squadra appare in uno stato di grazia. Con solo due sconfitte stagionali in tutte le competizioni, molti pronostici pendono a favore dei bavaresi.

Quota attuale: 2.75 / 7/4

2.75 / 7/4 Punto di FORZA: Otto vittorie consecutive, nessuna sconfitta da gennaio e un Harry Kane implacabile come terminale offensivo.

Otto vittorie consecutive, nessuna sconfitta da gennaio e un Harry Kane implacabile come terminale offensivo. Punto di DEBOLEZZA: Non sono stati messi seriamente alla prova in questa stagione, quindi resta l'incognita sul loro reale potenziale sotto pressione estrema.

Non sono stati messi seriamente alla prova in questa stagione, quindi resta l'incognita sul loro reale potenziale sotto pressione estrema. La nostra opinione: I bavaresi sono i favoriti principali per il titolo: Kompany ha plasmato un gruppo in condizioni eccellenti.

2. Arsenal

Mikel Arteta deve gestire una complicata fase di crisi all'Emirates. La sconfitta contro il Manchester City ha ridimensionato le ambizioni in campionato, con il declassamento al secondo posto in Premier League. La UCL rappresenta una grande opportunità, ma l'analisi attuale suggerisce che i Gunners faranno fatica.

Quota attuale: 3.00 / 9/4

3.00 / 9/4 Punto di FORZA: Solidità dimostrata per gran parte della stagione e alcuni risultati di prestigio ottenuti contro big europee.

Solidità dimostrata per gran parte della stagione e alcuni risultati di prestigio ottenuti contro big europee. Punto di DEBOLEZZA: Mentre le avversarie raggiungono il picco di forma, l'Arsenal sta facendo l'esatto opposto.

Mentre le avversarie raggiungono il picco di forma, l'Arsenal sta facendo l'esatto opposto. La nostra opinione: Nonostante restino competitivi, il contraccolpo psicologico delle ultime settimane potrebbe aver compromesso la corsa dei Gunners.

3. Paris Saint-Germain

Come nella passata stagione, il Paris Saint-Germain sta chiudendo in crescendo. Nonostante il KO contro l'Olympique Lione della scorsa settimana, la reazione contro il Nantes ha permesso di blindare il primato in Ligue 1. Luis Enrique vanta una profondità di rosa che permette ampie rotazioni; le quote sulla vittoria finale risultano forse troppo severe nei loro confronti.

Quota attuale: 3.75 / 5/2

3.75 / 5/2 Punto di FORZA: Una compagine estremamente equilibrata e campioni in carica che godono di un'ottima condizione atletica.

Una compagine estremamente equilibrata e campioni in carica che godono di un'ottima condizione atletica. Punto di DEBOLEZZA: I parigini non sono stati sempre convincenti durante l'anno e mostrano lacune difensive preoccupanti.

I parigini non sono stati sempre convincenti durante l'anno e mostrano lacune difensive preoccupanti. La nostra opinione: Si ipotizza che la vincente tra Bayern e PSG possa sollevare il trofeo, ma si ritiene che i giganti francesi potrebbero fermarsi in semifinale.

4. Atletico Madrid

A onor del vero, l'Atletico Madrid si è spinto più avanti di quanto molti prevedessero. Tuttavia, al di là dell'impresa contro il Barcellona nei quarti, il rendimento recente è stato piuttosto deludente. La sconfitta nella finale di Copa del Rey conferma il periodo difficile, giustificando quote più alte.

Quota attuale: 8.00 / 7/1

8.00 / 7/1 Punto di FORZA: Capacità di andare oltre i propri limiti in UCL e una nota tenacia agonistica.

Capacità di andare oltre i propri limiti in UCL e una nota tenacia agonistica. Punto di DEBOLEZZA: I Rojiblancos attraversano una fase calante e concedono troppe reti agli avversari.

I Rojiblancos attraversano una fase calante e concedono troppe reti agli avversari. La nostra opinione: Anche qualora riuscissero a ribaltare il pronostico contro l'Arsenal, è difficile immaginare un successo contro Bayern o PSG in un'eventuale finale.

Il nostro pronostico per la Champions League 2025–26

Dopo l'eliminazione del Real Madrid ai quarti e il trionfo in Bundesliga, il Bayern Monaco è ora il favorito d'obbligo. I bavaresi occupano la prima posizione nel mercato delle scommesse vincente Champions League, e le ragioni sono evidenti. Il fatto che la squadra di Vincent Kompany non debba più preoccuparsi del campionato rappresenta un vantaggio competitivo enorme.

I bavaresi possono permettersi turnover massiccio in patria, preservando i titolari per le notti europee. Kompany ha svolto un lavoro eccezionale a Monaco e molti scommettitori puntano sui tedeschi. Con Harry Kane a guidare l'attacco, il pericolo è costante.

Gli avversari della semifinale non godono dello stesso lusso. Con l'RC Lens che tallona il PSG in Ligue 1, i parigini devono ancora mantenere alta l'attenzione in campionato. Mentre il Bayern affronta l'Heidenheim tra le due sfide di coppa, il PSG sarà impegnato contro il Lorient, affrontando un calendario decisamente più logorante.

Questo vantaggio domestico potrebbe fare la differenza nel doppio confronto. Il PSG resta comunque attrezzato per gestire la pressione, ma con Arsenal e Atletico in crisi di risultati, è lecito pensare che chi uscirà indenne da questa semifinale vincerà il torneo.

Per quanto riguarda i Gunners, nonostante il recente calo, restano i favoriti dei bookmaker per superare l'altra semifinale. Gli uomini di Arteta hanno visto sfumare i sogni in Carabao Cup e FA Cup, perdendo anche la testa della Premier League. La fiducia all'Emirates è ai minimi storici.

I londinesi hanno mostrato carattere in diversi momenti dell'anno, sebbene aprile sia stato un mese nero. Con il finale di stagione alle porte, cercheranno il riscatto e potrebbero beneficiare del rientro di alcuni infortunati: Bukayo Saka dovrebbe tornare per la sfida contro l'Atleti, seguendo i rientri di Martin Odegaard e Kai Havertz.

Le quote attuali potrebbero però nascondere del valore negli spagnoli, reduci dall'eliminazione del Barcellona. Tuttavia, tolto lo 0-2 del Camp Nou, la forma generale è preoccupante, aggravata dal KO in finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad.

Diego Simeone darà il massimo per aggiungere una Champions in bacheca dopo i secondi posti del passato. La fiducia è calata, ma la qualità ai Rojiblancos non manca. Detto ciò, una vittoria finale di Simeone resta un'ipotesi remota: il nostro consiglio verte su Bayern o PSG per il titolo.

Come interpretare le quote della Champions League

Per chi si avvicina ora al mondo del betting, le quote vincente Champions League possono sembrare complesse. Questa sezione spiega tutto ciò che c'è da sapere sul mercato Antepost, sui formati delle quote e sul tempismo delle giocate.