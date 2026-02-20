Quote vincente Champions League: a caccia di valore oltre le favorite

Nonostante il tabellone veda i Gunners e i bavaresi in pole position, diversi club hanno le carte in regola per arrivare fino in fondo. Abbiamo esaminato le prospettive delle principali candidate al trofeo in questa fase cruciale del torneo.

Quote vincente Champions League 2025/2026

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni.

Arsenal

Attualmente, i Gunners sono i favoriti per la vittoria della Champions League, con i bookmaker che danno fiducia a Mikel Arteta e ai suoi uomini. Non hanno mai vinto un importante titolo europeo, ma si sono comportati eccezionalmente nella competizione di quest'anno. L'Arsenal ha trionfato in tutte le otto partite del girone, subendo solo quattro gol.

La squadra di Arteta guida anche la Premier League, nonostante abbia mostrato alcune vulnerabilità ultimamente. Con alcuni infortuni da gestire e punti persi per strada, diverse squadre hanno dimostrato che la difesa dei londinesi non è del tutto impenetrabile. Resta da vedere se riusciranno a competere con successo in più competizioni contemporaneamente.

Si sostiene l'Arsenal per il titolo di lega in Inghilterra, ma non ci si aspetta che avvenga una doppietta.

Bayern Monaco

I bavaresi si sono affermati come la seconda squadra più forte di questa UCL, avendo perso punti in una sola occasione. Di conseguenza, sono i secondi favoriti dietro ai Gunners. Harry Kane rimane prolifico e la squadra di Vincent Kompany ha mancato la vittoria solo in cinque partite tra tutte le competizioni nel 2025/26.

Sebbene il portiere Manuel Neuer sia stato recentemente fermato da un infortunio, il ritorno di Jamal Musiala rafforza la squadra. Kompany possiede un talento significativo all'interno del suo team, che ottiene spesso vittorie dominanti. Saranno sicuramente ansiosi di aggiudicarsi il loro undicesimo titolo continentale.

Il Bayern merita fiducia, ma non c'è grande valore nelle loro quote. Detto questo, è probabile che vincano la Champions League.

Barcellona

Nonostante abbia guidato la Liga per lunghi periodi e abbia fatto bene in Europa, il Barcellona ha ricevuto relativamente poca attenzione in questa stagione. I recenti scarsi risultati hanno influito sulle loro possibilità di assicurarsi altri titoli. Tuttavia, hanno una squadra di talento e ci si aspetta che diano battaglia al Real Madrid per il titolo nazionale.

In Europa sono elencati tra i favoriti, anche se questo status potrebbe non essere del tutto giustificato. Hanno già perso contro PSG e Chelsea nella competizione e non sembrano potenziali vincitori quest'anno. Sebbene non possano essere trascurati con giocatori come Lamine Yamal e Robert Lewandowski, non sono apparsi particolarmente solidi.

La squadra di Hansi Flick ha lottato con gli infortuni e questo ha ridotto le loro possibilità. Non ci si aspetta che conquistino un altro titolo europeo.

Manchester City

Paris Saint-Germain

I campioni in carica stanno cercando di diventare la prima squadra in quasi un decennio a confermare il titolo. La squadra di Luis Enrique è stata eccezionale la scorsa stagione e ha mantenuto la maggior parte di quel gruppo per questa stagione. Tuttavia, la loro campagna 2025/26 è stata altalenante e attualmente occupano il secondo posto in Ligue 1.

Infortuni significativi hanno ostacolato i loro progressi, con Ousmane Dembélé costretto a uscire di nuovo all'inizio di questa settimana. Ciononostante, il PSG è capace di raggiungere livelli di prestazione più elevati. Con l'avvicinarsi della parte più critica della stagione, la loro rosa talentuosa li rende una potenziale scelta di valore.

Si prevede che miglioreranno la loro forma. Se lo faranno, potrebbero ancora vincere la competizione.

Liverpool

A differenza di altri grandi contendenti, i Reds faranno probabilmente della Champions League il loro obiettivo primario. Mentre altri sfidanti sono coinvolti nelle corse per il titolo nazionale, la squadra di Arne Slot non si trova in quella posizione. Stanno progredendo in FA Cup, ma il successo europeo è il modo migliore per salvare una stagione difficile.

Inoltre, gli uomini del Merseyside sono migliorati significativamente di recente. Hanno perso solo due delle ultime 19 partite tra tutte le competizioni e hanno registrato alcune grandi vittorie in Europa. Le notevoli vittorie europee su squadre d'élite come Real Madrid e Inter dimostrano che possono competere ai massimi livelli.

Dato che l'UCL sarà il loro quasi unico obiettivo, hanno una reale possibilità di successo. Tuttavia, c'è il timore che alcune delle loro fragilità di inizio stagione possano ritornare.

