Quote vincente Champions League: Pronostici aggiornati al 20.05.26

Il Paris Saint-Germain parte con i favori del pronostico nel tentativo di difendere il titolo, ma l'Arsenal non va assolutamente sottovalutato. Luis Enrique e i suoi ragazzi hanno l'esperienza dalla loro parte, mentre i Gunners cercano di scrivere una pagina storica per il proprio club. Si preannuncia uno scontro affascinante a Budapest.

Squadra bet365 William Hill Lottomatica Paris Saint-Germain 2.20 2.24 2.20 Arsenal 3.20 3.20 3.30

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti

Ultime quote UCL & Variazioni di quota

Il Paris Saint-Germain ha concluso la sua stagione in Ligue 1, blindando l'ennesimo titolo nazionale.

La squadra di Luis Enrique ha a disposizione due settimane di riposo prima della trasferta in Ungheria.

L'Arsenal è stato incoronato campione della Premier League martedì sera, avendo così ampio tempo per preparare la sfida di Budapest.

I Gunners si sono dimostrati una squadra resiliente e Mikel Arteta è stato abile a riorganizzare il gruppo dopo i passi falsi del mese scorso.

Analisi squadra per squadra: I principali contendenti alla Champions League

Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain ha perso l'ultima partita della stagione 2025/26 di Ligue 1, ma si è trattato di un passo falso indolore. Gli uomini di Luis Enrique avevano già messo in cassaforte il titolo, motivo per cui è stato schierato un undici ampiamente rimaneggiato contro il Paris FC. I parigini si presenteranno al gran completo alla Puskas Arena alla fine di questo mese.

Quote attuali: 2.20, 2.24, 2.20

2.20, 2.24, 2.20 Punto di forza: Il PSG ha chiuso la stagione in crescendo, conquistando un altro trofeo. Aspetto ancora più importante, la squadra disporrà di molto tempo per recuperare le energie prima della finale.

Il PSG ha chiuso la stagione in crescendo, conquistando un altro trofeo. Aspetto ancora più importante, la squadra disporrà di molto tempo per recuperare le energie prima della finale. Punto debole: Il Paris FC ha segnato due gol contro i parigini domenica scorsa, proprio come fatto di recente da Lorient e Lione: la fase difensiva appare vulnerabile.

Il Paris FC ha segnato due gol contro i parigini domenica scorsa, proprio come fatto di recente da Lorient e Lione: la fase difensiva appare vulnerabile. Il nostro giudizio: Con la qualità a disposizione di Enrique e il vantaggio di una lunga sosta, la scelta pende verso la riconferma del PSG come campione d'Europa.

2. Arsenal

Dopo lo scivolone di aprile, gli uomini di Mikel Arteta si sono riscattati nelle ultime settimane. Lo stato di forma non è stato strabiliante, ma la squadra è imbattuta da sei partite in tutte le competizioni e reduce da quattro vittorie consecutive. I londinesi avranno la giusta fiducia per giocarsela alla pari in finale dopo aver centrato la gloria domestica in Premier League.

Quote attuali: 3.20, 3.20, 3.30

3.20, 3.20, 3.30 Punto di forza: I Gunners sono incredibilmente solidi in fase difensiva, avendo mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite ufficiali.

I Gunners sono incredibilmente solidi in fase difensiva, avendo mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite ufficiali. Punto debole: La formazione di Arteta ha mostrato qualche limite di troppo nei match cruciali e potrebbe non avere il cinismo necessario per trionfare a Budapest.

La formazione di Arteta ha mostrato qualche limite di troppo nei match cruciali e potrebbe non avere il cinismo necessario per trionfare a Budapest. Il nostro giudizio: Ci si aspetta una partita molto equilibrata, in cui l'Arsenal sarà difficile da scardinare. Restano tuttavia dei dubbi sulla loro capacità di segnare più del PSG.

Il nostro pronostico per la Champions League 2025–26

l Paris Saint-Germain resta il favorito per la finale di Champions League, sebbene le quote sull'esito 1X2 stiano oscillando. Si registra tuttavia uno spostamento minimo del -2.1% nella probabilità implicita di vittoria per i giganti francesi che, con il 44.4%, offrono una quota di indiscutibile valore. Anche se le lavagne dei bookmaker suggeriscono di puntare sui parigini, a Budapest si preannuncia un match sul filo del rasoio.

Le quote si sono recentemente alzate da 2.15 a 2.25 in seguito alla vittoria dell'Arsenal sul Burnley e alla contemporanea sconfitta del PSG contro il Paris FC. Poiché il City non è riuscito a imporsi sul Bournemouth, c'è da aspettarsi che la quota per la vittoria del PSG torni a scendere. I Gunners sono ormai campioni d'Inghilterra e potranno far riposare i titolari nell'ultimo turno di campionato.

I ragazzi di Luis Enrique hanno difeso il titolo di Ligue 1 in modo dominante, battendo nello scontro diretto i rivali del RC Lens alla penultima giornata. Il successo per 2-0 in trasferta con annesso "clean sheet" è stato accolto positivamente, ma la gara non è stata affatto semplice. Le statistiche avanzate rivelano uno scenario interessante: il Lens ha collezionato ben 2.87 xG contro gli 1.22 del PSG.

Inoltre, il Lens ha registrato 25 tiri totali, di cui 10 nello specchio della porta. Al contrario, i vincitori hanno capitalizzato al massimo, segnando due reti su appena due tiri in porta. Uno degli attacchi più prolifici d'Europa è sembrato a tratti meno brillante del solito, ma ha comunque centrato il risultato necessario. Detto ciò, l'Arsenal avrà sicuramente analizzato quel match, individuando punti deboli da poter sfruttare.

I Gunners avranno accolto con favore la sconfitta del PSG contro il Paris FC, pur senza dargli troppo peso. La quota dei londinesi non ha subito variazioni (3.00), attestandosi ancora al 32.3% in termini di probabilità implicita di vittoria. Questo scenario potrebbe comunque cambiare in base a quanto accadrà nell'ultimo turno di Premier League.

Molti addetti ai lavori prevedono una sfida bloccata alla Puskas Arena, un match che potrebbe non risolversi nei tempi regolamentari. Data la solidità difensiva dell'Arsenal, un pareggio al 90° non sorprenderebbe affatto. La probabilità implicita per entrambe le squadre sale rispettivamente al 60.2% e al 45.5% se si prende in considerazione il mercato "Antepost Vincente Trofeo".

L'1-0 dell'Arsenal contro il Burnley ha sollevato diverse critiche sul piano del gioco, che però non hanno intaccato l'ambiente. Quando il City ha ottenuto risultati simili a inizio stagione non si erano sollevate le stesse polemiche, e i Gunners hanno comunque portato a casa l'obiettivo. In fin dei conti, ciò che contava per Arteta era vincere la Premier League in qualsiasi modo, e il traguardo è stato tagliato.

È improbabile che Arteta stravolga la propria identità tattica per adottare un approccio ultra-offensivo; cercherà invece di mantenere la squadra corta e compatta in difesa. I calci piazzati potrebbero rappresentare la chiave di volta per scardinare la retroguardia del PSG, una specialità in cui l'Arsenal rasenta la perfezione e su cui ha costruito gran parte del trionfo in campionato.

Forse non sarà la scelta più entusiasmante per gli spettatori neutrali, ma i Gunners potrebbero rappresentare una scommessa di valore, soprattutto ora che dispongono del tempo necessario per prepararsi. Sia che si scelga la vittoria nei 90 minuti sia il successo finale della coppa a una quota sfavorita, l'inerzia psicologica sarà tutta dalla loro parte.

Come leggere le quote della Champions League

Per chi si avvicina per la prima volta al mondo del betting, l'analisi delle quote sulla vincente della Champions League può sembrare una lettura indecifrabile. Questa sezione spiega tutto quello che c'è da sapere sulle scommesse nei mercati antepost della Champions League, sul funzionamento dei vari formati di quota e sul tempismo ideale per piazzare le giocate.

4.1 Cosa sono le quote Antepost / Futures?

Quando si analizzano le "Quote Vincente Champions League", si fa riferimento a un mercato antepost.

Le scommesse antepost prevedono la scelta del vincitore assoluto dell'intera competizione, anziché l'esito di una singola partita di 90 minuti.

È possibile piazzare una scommessa antepost prima dell'inizio del torneo a settembre, oppure durante lo svolgimento dello stesso (come in questo momento, prima dei quarti di finale).

A differenza delle scommesse sul singolo match — dove si punta sulla Squadra A contro la Squadra B in una specifica serata infrasettimanale — una giocata antepost resta valida finché la squadra selezionata rimane in corsa nel torneo. Se quest'ultima solleva il trofeo nella finale di Budapest, la scommessa risulterà vincente.

4.2 Come leggere i tre formati di quota

A seconda del paese di residenza o della piattaforma di betting utilizzata, le quote vengono visualizzate in tre formati principali. Rappresentano esattamente lo stesso potenziale ritorno economico, espresso solo in modi diversi. Prendiamo l'Arsenal come esempio:

Decimale (3.25) — Il formato standard in Italia, Europa e a livello internazionale: rappresenta il ritorno totale ottenuto per ogni unità puntata, inclusa l'importo della scommessa iniziale. Se si scommettono 10€ sull'Arsenal a 3.25, il ritorno totale sarà di 32.50€ (22.50€ di profitto netto più i 10€ di puntata).

— Il formato standard in Italia, Europa e a livello internazionale: rappresenta il ritorno totale ottenuto per ogni unità puntata, inclusa l'importo della scommessa iniziale. Se si scommettono 10€ sull'Arsenal a 3.25, il ritorno totale sarà di 32.50€ (22.50€ di profitto netto più i 10€ di puntata). Frazionario (9/4) — Popolare nel Regno Unito e in Irlanda: questo formato mostra il profitto potenziale in rapporto alla puntata. La formula è Profitto / Puntata. Con una quota di 9/4, per ogni 4€ scommessi si ottengono 9€ di profitto. Una puntata di 4€ genera un ritorno totale di 13€.

— Popolare nel Regno Unito e in Irlanda: questo formato mostra il profitto potenziale in rapporto alla puntata. La formula è Profitto / Puntata. Con una quota di 9/4, per ogni 4€ scommessi si ottengono 9€ di profitto. Una puntata di 4€ genera un ritorno totale di 13€. Americano / Moneyline (+225) — Popolare negli Stati Uniti: quando è presente il segno più (+), il numero indica il profitto netto generato da una scommessa di 100$. Pertanto, +225 significa che una puntata di 100$ offre un profitto di 225$, per un ritorno totale di 325$.

4.3 Cos'è la probabilità implicita?

La probabilità implicita traduce le quote di scommessa in una percentuale, indicando con precisione quanto i bookmaker ritengano probabile il verificarsi di un determinato esito.

La formula più semplice per calcolarla utilizza le quote decimali:

1 ÷ Quota Decimale × 100 = Probabilità Implicita %

Prendiamo come riferimento la quota attuale dell'Arsenal pari a 3.25:

1 ÷ 3.25 = 0.3076

0.3076 × 100 = 30.8%

In termini pratici, ciò significa che i bookmaker stimano intorno al 30.8% le probabilità dell'Arsenal di vincere la Champions League. Se si ritiene che le reali chance di successo dei Gunners siano superiori al 30.8%, quella scommessa rappresenterà un "valore". Se si stimano inferiori, la giocata non sarà conveniente.

4.4 Perché le quote cambiano?

Il mercato delle quote antepost è un organismo vivo e in costante evoluzione. Le fluttuazioni avvengono regolarmente in base a diverse variabili:

Risultati delle partite: Se una squadra vince agevolmente (come il successo complessivo del Bayern per 10-2), la sua quota si abbasserà (ad esempio da 6.00 a 4.00), il che significa che la probabilità implicita aumenta e il potenziale guadagno diminuisce.

Se una squadra vince agevolmente (come il successo complessivo del Bayern per 10-2), la sua quota si abbasserà (ad esempio da 6.00 a 4.00), il che significa che la probabilità implicita aumenta e il potenziale guadagno diminuisce. Sorteggi del torneo: Il cammino verso la finale ha un peso specifico enorme. Se una favorita pesca un avversario ostico nei quarti di finale, la sua quota tenderà ad alzarsi. In caso di sorteggio favorevole, la quota subirà un ribasso.

Il cammino verso la finale ha un peso specifico enorme. Se una favorita pesca un avversario ostico nei quarti di finale, la sua quota tenderà ad alzarsi. In caso di sorteggio favorevole, la quota subirà un ribasso. Infortuni dei giocatori chiave: Se un top player come Harry Kane dovesse subire un infortunio tale da compromettere la stagione, la quota del Bayern Monaco per la vittoria finale si alzerebbe immediatamente per riflettere la pesante perdita.

Se un top player come Harry Kane dovesse subire un infortunio tale da compromettere la stagione, la quota del Bayern Monaco per la vittoria finale si alzerebbe immediatamente per riflettere la pesante perdita. Volume delle scommesse: I bookmaker bilanciano le quote in base a dove il pubblico sta indirizzando il flusso di denaro, così da tutelare il proprio rischio finanziario. Se si registra una forte concentrazione di giocate sul Barcellona, i quotisti abbasseranno la quota dei blaugrana.

4.5 Scommettere subito o alla fine — Qual è il momento migliore?

È preferibile scommettere sulla Champions League a settembre o a maggio? Non esiste una risposta esatta valida per ogni scenario; tutto dipende dalla strategia personale e dalla propensione al rischio.

Scommettere presto (potenziale guadagno più alto, rischio maggiore): Puntando su una squadra durante la fase a gironi si otterranno quasi sempre quote più vantaggiose (e vincite più elevate) a causa delle numerose variabili sconosciute. Si intercetta il "valore" prima che il mercato si adegui al reale potenziale della squadra. Tuttavia, si corre il rischio di un'eliminazione precoce o di infortuni a metà stagione capaci di compromettere la giocata.

Puntando su una squadra durante la fase a gironi si otterranno quasi sempre quote più vantaggiose (e vincite più elevate) a causa delle numerose variabili sconosciute. Si intercetta il "valore" prima che il mercato si adegui al reale potenziale della squadra. Tuttavia, si corre il rischio di un'eliminazione precoce o di infortuni a metà stagione capaci di compromettere la giocata. Scommettere tardi (potenziale guadagno più basso, rischio minore): Effettuare una giocata in concomitanza dei quarti o delle semifinali offre molte più certezze. Si conosce nel dettaglio il tabellone, lo stato di forma attuale e la situazione infortuni della rosa. Il rovescio della medaglia è rappresentato da quote decisamente più basse, che comporteranno margini di profitto inferiori.

Nota informativa: Il gioco d'azzardo comporta rischi finanziari. Si invita a giocare responsabilmente e a puntare solo cifre che ci si può permettere di perdere. Se voi o qualcuno di vostra conoscenza mostra segni di dipendenza dal gioco, vi invitiamo a cercare supporto presso gli enti locali o nazionali preposti alla tutela contro il gioco d'azzardo patologico.