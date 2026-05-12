Serie A, quote retrocessione: miracolo possibile per la Cremonese di Vardy?

In caso di arrivo a pari punti tra le due formazioni, verrà disputato uno spareggio per stabilire chi dovrà scendere in Serie B nella prossima stagione.

Mercato Retrocessione Serie A bet365 William Hill Lottomatica Cremonese 1.36 1.35 1.08 Lecce 3.00 3.00 6.00

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Cosa dicono i dati sottostanti sul Lecce

Sulla carta, il Lecce sembra essere in una posizione di vantaggio per mantenere la categoria, con un punto di margine sulla Cremonese a due giornate dalla fine. Tuttavia, un'analisi più approfondita dei dati sottostanti rivela una prospettiva diversa sulla stagione dei salentini.

Il modello degli Expected Points (xPTS) di Opta suggerisce che il Lecce non solo dovrebbe trovarsi sotto la Cremonese, ma addirittura all'ultimo posto della classifica. I giallorossi hanno sovraperformato i propri xPTS in misura decisamente più marcata rispetto ai grigiorossi.

Anche la differenza reti attesa (xG Difference) del Lecce, pari a -26.1, è la peggiore della Serie A. Questo dato è riconducibile principalmente a un attacco poco efficace: sono solo 24 i gol realizzati, con una media di xG non derivanti da rigore di appena 0.76 a partita, un altro primato negativo del campionato.

Il capocannoniere del Lecce, Lameck Banda, guida la classifica interna con appena quattro reti. Seguono a breve distanza Nikola Stulic e Lassana Coulibaly con tre gol a testa. Un bottino che appare decisamente insufficiente per gli standard della massima serie.

Il Lecce ha segnato solo tre volte nelle ultime sei partite. Esiste inoltre un trend storico preoccupante: nel 2025, il Monza è retrocesso segnando 28 gol, mentre il Lecce si è salvato per un soffio con soli 27. Quest'ultima era stata la seconda peggiore performance offensiva della scorsa stagione, ma nel 2025/26 la produzione offensiva è scesa ulteriormente, toccando il fondo della categoria.

C'è poi il fattore allenatore: Eusebio Di Francesco ha subito la retrocessione all'ultima giornata nelle ultime due stagioni consecutive. La prima è avvenuta alla guida del Frosinone, seguita da quella con il Venezia nel 2024/25. La storia sembra destinata a ripetersi, con il rischio concreto di un amaro "hat-trick" di retrocessioni in Serie A.

Perché c'è ancora speranza per la Cremonese

Alla Cremonese basta ottenere un punto in più rispetto al Lecce per portare la lotta salvezza allo spareggio. Attualmente, la Cremonese occupa la posizione in classifica che i dati Opta xPTS indicano come meritata. La squadra occupa il terzultimo posto per xPTS in questa stagione e vanta sicuramente più finalizzatori rispetto al Lecce.

Il miglior marcatore della Cremonese è Bonazzoli con nove reti, seguito da Jamie Vardy (6) e Thorsby (3). Da quando il nuovo tecnico Marco Giampaolo ha preso il comando, la squadra ha viaggiato a una media di 1 punto a partita, un miglioramento netto rispetto allo 0.71 registrato dal Lecce nello stesso periodo.

Il prossimo impegno vedrà i grigiorossi opposti all'Udinese, squadra di metà classifica ormai priva di obiettivi europei. Al contrario, l'avversario della Cremonese all'ultima giornata, il Como, potrebbe essere ancora in piena corsa per la qualificazione in Champions League alla 38ª giornata.

Tuttavia, se il Como dovesse già essere certo dell'Europa League dopo il 37° turno, questo potrebbe tradursi in un vantaggio significativo per la Cremonese. La squadra di Cesc Fàbregas potrebbe trovarsi senza forti motivazioni, uno scenario che rappresenterebbe un grosso problema per il Lecce.

Il trentanovenne Jamie Vardy continuerà a guidare l'attacco della Cremonese. L'inglese ha mostrato segnali di crescita nel finale di stagione, mettendo a referto un gol e un assist nelle ultime tre apparizioni.

Come potrebbe evolversi il finale di stagione

Le ultime due giornate si disputeranno in contemporanea, come da prassi in Serie A quando la salvezza è in bilico. Il Lecce farà visita al Sassuolo nella 37ª giornata prima di ospitare il Genoa nel turno conclusivo. La Cremonese, nel frattempo, affronterà l'Udinese in trasferta e poi il Como in casa.

La sfida contro il Como resta la variabile principale. Se la compagine di Cesc Fàbregas dovesse essere ancora in corsa per la Champions League il 24 maggio, la Cremonese affronterebbe un test molto più probante. Se invece il Como non avesse più nulla da chiedere al campionato, il compito diventerebbe sensibilmente più agevole.

Si nota una curiosa simmetria nei risultati ottenuti contro le prossime avversarie: entrambi i club hanno raccolto due punti nelle sfide d'andata lo scorso autunno. Il Lecce ha pareggiato 0-0 sia con il Sassuolo che con il Genoa, mentre la Cremonese ha ottenuto due pareggi per 1-1 contro Udinese e Como.

Se il rendimento recente dovesse confermarsi e le squadre finissero a pari punti, lo spareggio salvezza si giocherebbe in gara doppia. La squadra con i migliori scontri diretti avrebbe il vantaggio di giocare il ritorno in casa.

La Cremonese è in vantaggio negli scontri diretti stagionali contro il Lecce, pertanto l'eventuale ritorno decisivo si disputerebbe allo Stadio Giovanni Zini. Un ulteriore piccolo ma significativo punto a favore di Giampaolo che potrebbe spingere a valutare con favore un pronostico sulla salvezza della Cremonese.