Quote assist Champions League: i due giocatori che minacciano un record vecchio di 25 anni

Il record di nove assist in una singola stagione, stabilito da Luis Figo, è nel mirino di Olise e Vinicius. Entrambi a quota sette, i due si affronteranno direttamente nella fase a eliminazione diretta.

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La corsa per battere il record di Figo

È passato un quarto di secolo da quando Luis Figo ha fissato il punto di riferimento. Nessun giocatore è riuscito a eguagliare il suo bottino di nove assist in una singola stagione di Champions League, ottenuto con il Barcellona nel 1999/2000. Oltre a Michael Olise e Vinicius Junior, altri otto giocatori hanno raggiunto quota sette assist in passato, tra cui Xavi, Mesut Özil e Raúl González.

Altri cinque giocatori sono arrivati a quota otto, inclusi David Beckham e Raphinha, ma il primato di Figo resta inavvicinabile. Ora, due artisti del passaggio si trovano appaiati a sette assist con i quarti di finale ancora da giocare. Il destino ha voluto che la sfida diventasse personale: Real Madrid e Bayern Monaco si scontreranno infatti nei quarti di finale.

Olise è stato un elemento trasformativo per la squadra di Vincent Kompany, accumulando 15 gol e 27 assist in 38 presenze ufficiali. Il francese è il primo giocatore del Bayern Monaco a raggiungere cinque o più assist in una singola stagione di UCL dai tempi di Leroy Sané nel 2020/21 (6).

Ha espresso il suo miglior calcio nella gara d'andata degli ottavi contro l'Atalanta. Nonostante cinque diversi marcatori, Olise ha rubato la scena con due gol e un assist nella vittoria per 6-1 del Bayern. I suoi numeri sono impressionanti: Olise vanta ora più partite con marcature multiple in Champions League (3) rispetto a quelle con un solo gol (2).

Il cartellino giallo rimediato al 77° minuto ha comportato la squalifica per la gara di ritorno, vinta dal Bayern per 4-1 all'Allianz Arena senza di lui. Alcuni hanno ipotizzato che l'ammonizione fosse deliberata per "pulire" la fedina disciplinare in vista dei quarti, ma il giocatore non ha ricevuto sanzioni supplementari.

Contemporaneamente, Vinicius sta riscrivendo i libri dei record del Madrid. Il brasiliano conta 31 assist in 80 presenze in Champions League, eguagliando il totale di Cristiano Ronaldo con il club. L'icona portoghese ebbe bisogno di 101 partite per raggiungere tale cifra; Karim Benzema si è fermato a 27 in 133 gare.

Solo quattro giocatori precedono Vinicius nella classifica all-time degli assist in Champions League. Attualmente occupa il quinto posto a pari merito con Kevin De Bruyne e Ryan Giggs. I quattro che lo precedono – Neymar, Lionel Messi, Ángel Di Maria e Cristiano Ronaldo – non giocano più in Europa.

In questa stagione, Vini ha messo a referto 15 gol e 12 assist in 42 presenze ufficiali. Cinque gol e sette di questi assist sono arrivati solo in Champions League. La sua doppietta contro il Manchester City nel ritorno ha sigillato la vittoria complessiva per 5-1, confermando il suo straordinario stato di forma.

Nell'ultimo decennio, Vinicius è l'unico giocatore ad aver segnato più di 25 gol e prodotto più di 25 assist nella competizione. Dal 2022, è stato direttamente coinvolto in 39 reti in Champions League.

Il palcoscenico è pronto. Due giganti che vantano complessivamente 21 Coppe dei Campioni si sfidano nei quarti. Olise e Vini si affronteranno in un doppio confronto dove il duello personale aggiungerà un ulteriore livello di interesse a una sfida storica.

Il rifinitore del Bayern, il catalizzatore del Madrid

Il mercato delle quote riflette un leggero vantaggio in termini di valore. Olise ha giocato una partita in meno rispetto a Vini in questa edizione, avendo saltato il ritorno contro l'Atalanta per squalifica. Tuttavia, questo lo ha preservato fisicamente per lo scontro con il Madrid.

I numeri del ventiquattrenne sono eccezionali: 27 assist in tre diverse competizioni in questa stagione. Il suo tasso di creazione di occasioni lo colloca tra l'élite europea. Olise è stato centrale nel gioco di Kompany come principale fornitore di passaggi chiave.

Sebbene da anni nessun giocatore vinca la classifica assist da questa posizione, la capacità di Olise di incidere nei momenti di alta pressione suggerisce che possa incrementare il bottino nei prossimi turni. Contro i Blancos, avrà la piattaforma ideale per dimostrarlo.

Dall'altra parte, Vinicius ha collezionato più assist in questa competizione di chiunque altro nella storia del Real Madrid, eccezion fatta per Cristiano Ronaldo. Il brasiliano ha raggiunto questo traguardo con 21 partite in meno rispetto al portoghese. La sua traiettoria è chiaramente ascendente.

Il Madrid affronta una difesa del Bayern formidabile, ma Vini esalta le proprie caratteristiche in queste occasioni. Il suo record contro i top club europei è straordinario.

Due assist nelle prossime due partite eguaglierebbero il record di Figo; un terzo lo supererebbe. Inoltre, si trova a soli due passaggi vincenti dal raggiungere Neymar al quarto posto della classifica storica (33).

Anche il tabellone ha la sua importanza: la vincente tra Bayern e Madrid affronterà in semifinale chi passerà tra Paris Saint-Germain e Liverpool.

Due giocatori, sette assist ciascuno, un solo record. Il quarto di finale tra Madrid e Bayern ne determinerà l'esito. I pronostici favoriscono Olise, ma il valore pende verso Vinicius. Puntare su uno dei due significa scommettere sulla continuità d'eccellenza nel massimo torneo europeo.

La storia viene spesso scritta quando Bayern e Madrid si incontrano. Olise e Vini hanno 180 minuti per iscrivere i propri nomi in una lista d'élite, sapendo che solo uno dei due potrà proseguire il cammino verso la finale.