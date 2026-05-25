La Bet Builder ideale in quota per la finale di Conference League di questa settimana

C'è un ottimo valore nel puntare sul pareggio alla fine del primo tempo. Inoltre, la finale vede di fronte due delle difese più solide della competizione.

Europa Conference League Bet Builder William Hill bet365 Lottomatica Pareggio (1° Tempo) 2.08 2.10 2.10 Under 2.5 1.67 1.70 1.68 No Goal (NG) 1.78 1.80 1.80 Quota totale Bet Builder: 5.53 5.60 5.58

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

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Una finale affascinante tra due difese di ferro

La finale di Conference League metterà di fronte una compagine della Premier League inglese e una della La Liga spagnola, indubbiamente due dei campionati nazionali più competitivi del panorama calcistico europeo. Il Palace è stato indicato dai bookmaker come il grande favorito per la vittoria finale fin dalla scorsa estate, mentre il Rayo Vallecano era solo la quinta scelta nelle lavagne delle quote, dietro a squadre del calibro di Fiorentina, Strasburgo e Shakhtar Donetsk.

Vale la pena notare che i favoriti della vigilia hanno trionfato in tre delle ultime quattro finali di Conference League (Roma, West Ham, Chelsea). L'Olimpiacos rappresenta l'unica vera eccezione da sfavorita, capace di sollevare il trofeo nel 2023.

Crystal Palace e Rayo Vallecano vantano inoltre due delle migliori statistiche difensive di questa edizione.

Il Crystal Palace, infatti, ha subito appena 12 gol nelle sue 16 partite europee stagionali. Gli sfidanti spagnoli hanno incassato lo stesso numero di reti, ma in 14 match. Il Rayo Vallecano ha una media passivo di appena 0.90 gol a partita in trasferta in questa Conference League.

In media, solo il 25% dei match europei che hanno visto protagoniste Palace o Rayo si è chiuso con tre o più gol complessivi.

Ecco perché l'opzione Under 2.5 per la finale di mercoledì offre un valore reale. I mercati di scommessa stimano una probabilità del solo 57.14% per questo esito, a fronte di un dato reale che vede il 75% dei loro incontri nella campagna 2025/26 terminare proprio con questo segno.

Un dato interessante emerge dall'esito GG, verificatosi nel 70% delle partite di Conference League del Palace. Le Eagles di Oliver Glasner non sono mai riuscite a mantenere la porta inviolata lontano da Selhurst Park. Parallelamente, il segno GG si è registrato nel 60% delle trasferte europee del Rayo Vallecano. Eppure, i bookmaker offrono questo esito con una probabilità implicita di appena il 52.63%.

Potrebbe sembrare insolito combinare l'Under 2.5 con il segno GG nello stesso pronostico, ma l'analisi dei dati statistici orienta fortemente verso un potenziale 1-1 al fischio finale. Entrambi i reparti offensivi hanno le carte in regola per andare a segno, ma la solidità delle rispettive difese rende decisamente improbabile una pioggia di gol.

Un bloccato 1-1 nei tempi regolamentari, con successivi tempi supplementari o persino calci di rigore, si prospetta come uno scenario assolutamente concreto.

I dati stagionali orientano verso un primo tempo in perfetto equilibrio

La finale di Conference League rappresenta per entrambi i club l'opportunità di mettere in bacheca il primo grande trofeo europeo della loro storia. Di conseguenza, l'approccio alla gara sarà prudente e nessuno vorrà commettere errori gratuiti nelle battute iniziali.

La quota sul pareggio all'intervallo è decisamente interessante in ottica value bet. Il segno X al termine dei primi 45 minuti è bancato con una probabilità implicita del 45.45%, nonostante entrambe le squadre abbiano chiuso in parità il primo tempo nel 50% dei loro match in questa Conference League.

Considerando l'importanza della posta in palio e la tenuta difensiva delle due formazioni, la probabilità reale di assistere a un primo tempo bloccato sul pareggio supera ampiamente la soglia del 50%.

Il Crystal Palace, per giunta, si è trovato in vantaggio all'intervallo soltanto nel 10% delle sue sfide di Conference League.

A confermare questa tendenza è anche il timing dei gol: appena il 23% delle reti complessive nei match del Palace è arrivato nei primi 30 minuti di gioco. Statistica analoga per il Rayo Vallecano, che ha visto sbloccarsi il punteggio nella prima mezz'ora soltanto nel 25% delle proprie gare