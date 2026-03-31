4 quote di valore per le finali dei play-off Mondiali di questa settimana

Tutto è pronto per una serata di tensione e dramma martedì prossimo, con tre outsider che giocheranno tra le mura amiche in quella che potrebbe rivelarsi una notte storica per il Kosovo.

Mercati Play-off Mondiali bet365 William Hill Lottomatica Bosnia ed Erzegovina +1 handicap europeo vs Italia 2.50 2.45 2.70 Svezia vincente vs Polonia 2.05 2.09 2.10 Kosovo +1 handicap europeo vs Turchia 1.91 1.87 1.80 Danimarca vincente vs Repubblica Ceca 1.95 2.08 2.05

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Bosnia ed Erzegovina vs Italia

Il tema principale dell'ultima settimana di qualificazioni mondiali è la possibile eliminazione dell'Italia. I quattro volte campioni del mondo non sono riusciti a qualificarsi per le ultime due edizioni del torneo e un terzo fallimento consecutivo prolungherebbe un periodo estremamente buio per gli Azzurri.

Questa prospettiva genererà una pressione significativa sui giocatori italiani a Zenica. Le sconfitte nei play-off contro Svezia e Macedonia del Nord hanno interrotto prematuramente le speranze mondiali nei due precedenti cicli di qualificazione. Inoltre, i pesanti KO per 3-0 e 4-1 contro la Norvegia nella fase a gironi indicano che questa versione dell'Italia per il 2026 potrebbe essere ancora più fragile.

La squadra di Gennaro Gattuso ha avuto bisogno di un gol al 91° minuto per battere l'Israele nella fase a gironi, su campo neutro in Ungheria. Ci sono pochi elementi per ipotizzare una vittoria agevole contro una Bosnia ed Erzegovina molto fisica e motivata davanti al proprio pubblico.

I bosniaci sono andati vicinissimi alla qualificazione automatica in autunno: solo una rete dell'Austria al 77° minuto nell'ultima gara del girone ha negato loro il primo posto. La quota per la Bosnia con handicap europeo +1 contro l'Italia appare decisamente invitante.

Svezia vs Polonia

A Graham Potter sono state concesse due partite di prova dopo aver accettato l'incarico di commissario tecnico della Svezia a ottobre. Tutto il lavoro è stato finalizzato alla preparazione di una campagna play-off conquistata attraverso la Nations League.

Nonostante le prime due uscite sotto la guida dell'inglese non avessero impressionato, gli scandinavi hanno risposto presente nel momento della verità la scorsa settimana. La vittoria per 3-1 in semifinale contro l'Ucraina è stata assolutamente meritata.

La Svezia ha generato 2.32 xG contro lo 0.76 degli avversari nel match disputato a Valencia. Curiosamente, il successo è arrivato con solo il 32% di possesso palla, segnando una netta rottura con lo stile tattico abituale di Potter basato sul controllo del gioco.

Viktor Gyokeres ha siglato una tripletta e potrebbe essere l'uomo della provvidenza anche in finale contro la Polonia. Gli svedesi vantano un'imbattibilità interna contro questo avversario che risale al 1930 e offrono un ottimo valore contro una nazionale polacca capace di produrre solo 0.91 xG nella semifinale casalinga contro l'Albania.

Kosovo vs Turchia

La potenziale qualificazione del Kosovo al suo primo grande torneo internazionale, a soli dieci anni dalla prima partita ufficiale, rappresenterebbe un traguardo leggendario. La nazionale kosovara sfiorò la qualificazione a Euro 2020, ma una rosa decimata dalle restrizioni Covid subì una sconfitta di misura contro la Macedonia del Nord. Di nuovo ai play-off, la squadra appare oggi molto più esperta a livello internazionale.

All'inizio del percorso di qualificazione, il Kosovo occupava il 99° posto nel ranking mondiale, dietro a nazionali come il Lussemburgo. Tuttavia, l'ex CT dell'Austria Franco Foda ha svolto un lavoro eccellente.

Il Kosovo ha perso solo una delle sei partite in un Gruppo B altamente competitivo, che comprendeva Slovenia, Svizzera e Svezia, per poi ottenere una sorprendente vittoria esterna per 4-3 contro la Slovacchia nella semifinale play-off della scorsa settimana. Questi risultati hanno indubbiamente cementato la fiducia del gruppo in vista di questo scontro.

La Turchia dispone di una rosa di talento che può contare su giovani stelle come Arda Guler e Kenan Yildiz. Tuttavia, la squadra ospite mostra evidenti lacune difensive, avendo subito 12 gol nelle sei partite del girone. Puntare sul Kosovo con un handicap europeo +1 potrebbe essere una scelta lungimirante.

Repubblica Ceca vs Danimarca

Dalla separazione con la Slovacchia negli anni '90, la Repubblica Ceca si è qualificata ai Mondiali in una sola occasione. Questa settimana potrà contare sul fattore campo a Praga, ma sarà necessaria una prestazione superiore rispetto a quella vista nelle semifinali.

La formazione di Miroslav Koubek ha avuto bisogno di un gol di Ladislav Krejci all'86° minuto per trascinare la sfida contro la Repubblica d'Irlanda ai tempi supplementari. Nonostante la creazione di appena due grandi occasioni da gol in 120 minuti, i cechi sono riusciti a spuntarla ai calci di rigore.

Nei tempi regolamentari, la Repubblica Ceca ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime sei partite, arrivate contro San Marino e Gibilterra. La sconfitta contro le Isole Faroe nella fase a gironi pesa ancora sul giudizio complessivo, rendendo i padroni di casa chiaramente sfavoriti contro la Danimarca.

I danesi possono schierare un tridente offensivo temibile composto da Gustav Isaksen, Rasmus Hojlund e Mikkel Damsgaard. Il netto 4-0 contro la Macedonia del Nord in semifinale conferma lo stato di grazia della squadra di Brian Riemer, capace di segnare 20 gol nelle ultime sei uscite.

Gli ospiti possono inoltre contare su una striscia di sette partite consecutive senza sconfitte contro la Repubblica Ceca, un record che dura dal 3-0 subito nei quarti di finale di Euro 2004. Il segno 2 (Danimarca vincente nei 90 minuti) è un pronostico solido, con una probabilità implicita del 51.3%.