4 scommesse di valore in vista dei quarti di finale di Champions League

Nella parte meno impegnativa del tabellone, Arsenal e Barcellona sembrano destinate a incontrarsi, ma la corsa verso il trofeo resta più aperta che mai.

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Perché trovarsi dalla parte "difficile" del tabellone può essere un vantaggio

Con molte grandi potenze ancora in corsa, le principali candidate al titolo di Champions League devono superare ostacoli significativi. L'Arsenal, testa di serie, gode del sorteggio più benevolo dovendo affrontare lo Sporting Lisbona negli ultimi otto. In caso di passaggio del turno, i Gunners troverebbero in semifinale una spagnola tra Barcellona e Atletico Madrid.

In teoria, questo percorso rappresenta un chiaro vantaggio per la squadra di Arteta. Tuttavia, il rischio è di arrivare alle fasi finali senza aver superato test sufficientemente probanti contro l'élite assoluta del calcio europeo.

La storia recente insegna che i vincitori tendono a superare sfide durissime già nelle prime fasi a eliminazione diretta. Il Real Madrid, vincitore nel 2024, ha dovuto sconfiggere Manchester City e Bayern Monaco solo per raggiungere la finale. Parallelamente, il PSG nella scorsa stagione ha dovuto superare tre turni contro avversarie di Premier League nel suo cammino verso la gloria.

Ciò suggerisce che far parte della metà più competitiva del tabellone possa effettivamente costituire un vantaggio. Il dominio dei parigini contro i club inglesi è continuato negli ottavi contro il Chelsea; la fiducia del gruppo sarà ai massimi livelli qualora riuscissero a eliminare il Liverpool per il secondo anno consecutivo nei quarti.

Ciononostante, lo scontro tra Real Madrid e Bayern Monaco potrebbe essere quello decisivo per l'intero torneo. Nelle ultime quattro occasioni in cui i due club si sono incrociati, i Blancos hanno sempre passato il turno andando poi a sollevare il trofeo. Se dovessero eliminare nuovamente i bavaresi, i 15 volte campioni diventerebbero senza dubbio la squadra da battere.

Dall'altro lato, una vittoria contro il Real Madrid darebbe una spinta psicologica enorme alla formazione di Vincent Kompany, fornendo la consapevolezza necessaria per sconfiggere chiunque nel continente.

Quali squadre sono meglio attrezzate per arrivare in fondo?

Il fattore campo sarà cruciale nel quarto di finale tutto spagnolo. Il Barcellona ha vinto le ultime 17 partite disputate davanti ai propri tifosi. Nonostante la vittoria interna per 3-0 contro l'Atletico Madrid in Copa del Rey all'inizio del mese, i catalani sono stati comunque eliminati nel doppio confronto.

La squadra di Hansi Flick ha subito gol in tutte le 10 partite di Champions League disputate in questa stagione. Questo dato suggerisce un ottimo valore nel puntare sulla vittoria del Barcellona con esito GG nella gara d'andata.

Entrambe le formazioni dovrebbero presentarsi in buone condizioni fisiche dopo la sosta per le nazionali. Tuttavia, un Barça in piena lotta per il titolo potrebbe rivelarsi vulnerabile nel match di ritorno, che rappresenterà il terzo scontro tra i due club in soli 11 giorni.

I catalani sono in grado di segnare più di chiunque altro quando riescono a giocare con intensità, ma mantenere tali ritmi con impegni così ravvicinati sarà una sfida. Alla fine, potrebbe essere la stanchezza, piuttosto che una difesa fragile, a decretarne la caduta.

La vincente di questo scontro dovrebbe affrontare l'Arsenal, la cui qualità superiore dovrebbe bastare per superare lo Sporting. I Gunners si aspettano che Viktor Gyokeres trovi la via del gol contro la sua ex squadra: lo svedese viaggia a una media di un gol ogni 116 minuti in Champions League dall'inizio della scorsa stagione. La sua quota come marcatore in qualsiasi momento nel ritorno a Lisbona è decisamente interessante.

Dall'altra parte del tabellone, il PSG punta a battere nuovamente il Liverpool. Nella sfida degli ottavi della scorsa stagione, i parigini produssero 4.45 xG contro gli 1.86 dei Reds.

Il calendario dei parigini prevede un delicato match di Ligue 1 contro il Lens tra le due sfide di Champions, ma anche il Liverpool ha un programma serrato, con ogni partita di Premier League fondamentale per la corsa ai primi cinque posti.

L'anno scorso il PSG ha dimostrato di saper gestire magistralmente i grandi appuntamenti europei. Con una rosa pressoché identica a distanza di un anno, rappresentano un'ottima opzione alla quota attuale.

Avendo vinto sei delle ultime 12 edizioni, anche il Real Madrid offre certamente valore. Si sono visti segnali di miglioramento difensivo nel turno precedente, dove hanno concesso solo 2.53 xG in 180 minuti contro il Manchester City.

Con Kylian Mbappé e Jude Bellingham tornati a pieno regime, e la forma smagliante di Vinicius Junior e Fede Valverde, il mix tra calcio di ripartenza e giocate individuali potrebbe renderli ancora una volta i veri protagonisti.