Analizzeremo i favoriti e cercheremo le quote di valore ("value picks"). Abbiamo incluso consigli per le scommesse su uno dei mercati più interessanti dell'evento di questa estate.

Ultime quote Pallone d'Oro Mondiali 2026: i principali favoriti

Le quote per il miglior giocatore dei Mondiali 2026 sono influenzate da una serie di fattori. La qualità individuale e il livello delle prestazioni sono probabilmente gli elementi più significativi. Tuttavia, anche la narrazione mediatica, le prestazioni nelle partite decisive e i momenti chiave possono determinare l'esito della corsa. I leader delle squadre che arriveranno almeno alle semifinali avranno le migliori possibilità di vittoria.

Le quote varieranno prima e durante la Coppa del Mondo a causa di infortuni, stato di forma e cambiamenti tattici. Verificate i prezzi attuali presso i bookmaker licenziati nella vostra regione.

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

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Come funzionano le scommesse sul Pallone d'Oro dei Mondiali 2026

A differenza della Scarpa d'Oro, assegnata al capocannoniere, il Pallone d'Oro va al miglior giocatore in assoluto. Il vincitore dovrà quindi fornire prestazioni di alto livello per tutta la durata del torneo. Per vincere non basteranno una o due partite di rilievo nella fase a gironi.

Tutti gli 11 precedenti vincitori del Pallone d'Oro hanno raggiunto almeno le semifinali. Pertanto, il successo di squadra conta tanto quanto altri fattori chiave come l'estro creativo, la leadership, la costanza e i momenti decisivi.

Controllate sempre le regole specifiche di refertazione di ogni bookmaker per le scommesse sul Pallone d'Oro. Fate attenzione a non confondervi con altri premi dei Mondiali, come il Guanto d'Oro o il premio come Miglior Giovane FIFA.

Favoriti Pallone d'Oro Mondiali 2026: analisi giocatore per giocatore

I pronostici sul miglior giocatore del torneo si concentrano naturalmente sui calciatori delle nazioni favorite. Spesso il mercato è influenzato da una combinazione di forti prestazioni individuali e successo collettivo.

Harry Kane – quota circa 8.00 per la vittoria del Pallone d’Oro 2026

In qualità di capitano e miglior marcatore della storia dell'Inghilterra, Harry Kane sarà il punto di riferimento per la sua nazionale. L'attaccante del Bayern Monaco ha vissuto una stagione eccezionale, segnando 55 gol con il suo club. Thomas Tuchel probabilmente farà ruotare il resto dell'attacco, il che dovrebbe favorire Kane. Essendo il favorito per il Pallone d'Oro stagionale, si sta già creando una forte spinta mediatica attorno a lui, rendendolo un'opzione solida in questo mercato.

Lamine Yamal – quota circa 9.00 per la vittoria del Pallone d’Oro 2026

Dopo essersi imposto a Euro 2024 a soli 16 anni, il palcoscenico mondiale non spaventerà Lamine Yamal. Ha appena concluso la sua migliore stagione con il Barcellona, mettendo a referto 16 gol e 11 assist in La Liga. La Spagna è la favorita per il trionfo finale e Yamal dovrebbe essere il perno del loro attacco. La sua stagione con il club è terminata ad aprile a causa di un infortunio al bicipite femorale; il rischio di ricadute esiste, ma il potenziale di guadagno puntando sull'ala blaugrana è molto alto.

Kylian Mbappé – quota circa 11.00 per la vittoria del Pallone d’Oro 2026

Kylian Mbappé ha già dimostrato il suo valore in due edizioni dei Mondiali, segnando 12 gol in 14 presenze. Tuttavia, nemmeno una tripletta nella finale del 2022 è bastata al francese per aggiudicarsi il suo primo Pallone d'Oro. Nonostante i più di 40 gol segnati per il Real Madrid quest'anno, ha dovuto affrontare aspre critiche dai tifosi. Beneficerà dei rifornimenti di una Francia molto creativa, ma esistono narrazioni più forti attorno ad altri candidati e il valore potrebbe trovarsi altrove.

Michael Olise – quota circa 11.00 per la vittoria del Pallone d’Oro 2026

La Francia può contare anche sulle prestazioni di Michael Olise, reduce da una stagione straordinaria con il Bayern Monaco. L'ala ha messo a referto 15 gol e 19 assist in Bundesliga. Con i "Bleus" tra i favoriti per arrivare in fondo al torneo, il ventiquattrenne dovrebbe lasciare il segno nel suo primo Mondiale. Tuttavia, non sarà facile per lui rubare la scena in una squadra che schiera stelle del calibro di Mbappé e Ousmane Dembélé. Questa abbondanza di talento potrebbe rendere difficile per un singolo giocatore francese spiccare a sufficienza per aggiudicarsi il premio.

Lionel Messi – quota circa 13.00 per la vittoria del Pallone d’Oro 2026

Dopo aver guidato l'Argentina alla gloria nel 2022, Messi arriva nel 2026 senza pressioni. Libero dal fardello delle aspettative, potrebbe essere un'arma pericolosa in un paese che conosce bene. Il bottino di 11 gol in 12 partite di MLS quest'anno suggerisce che Messi sia ancora in ottima forma. Tuttavia, compirà 39 anni durante il torneo e farà fatica a essere costante ai massimi livelli per tutta la durata dell'evento. È probabile che nelle fasi calde emergano candidati più giovani.

Vinícius Júnior – quota circa 15.00 per la vittoria del Pallone d’Oro 2026

Il bilancio di soli otto gol in 47 presenze internazionali è deludente per Vinícius Júnior. Tuttavia, ora lavora con Carlo Ancelotti, che ha saputo tirare fuori il meglio dal brasiliano al Real Madrid. Al termine di una stagione opaca per i "Blancos", il venticinquenne ha mostrato nuovamente sprazzi della sua forma migliore, come i due splendidi gol contro l'Espanyol all'inizio di questo mese. Se il Brasile raggiungerà le semifinali, Vinícius sarà sicuramente della partita per il Pallone d'Oro, e la sua quota attuale è molto interessante.

Scelte di valore e opzioni outsider per il Pallone d'Oro 2026

Ogni Mondiale presenta stelle emergenti e sfidanti a sorpresa. Il vincitore del 2018, Luka Modrić, non era tra i favoriti della vigilia. Il suo successo evidenzia come i centrocampisti creativi e i giocatori di nazioni semifinaliste inaspettate possano trionfare.

Quote di valore

Raphinha – quota circa 21.00

Oltre a Vinícius, Raphinha è l'altro giocatore che potrebbe emergere come leader della spinta brasiliana verso la gloria. A 29 anni, la quotazione dell'esterno del Barcellona è in ascesa. Con una media di un gol ogni 121 minuti in La Liga in questa stagione, l'ala è capace di farsi valere nei momenti che contano. Il suo immenso contributo senza palla lo rende vitale per il Brasile.

Bruno Fernandes – quota circa 21.00

Con Cristiano Ronaldo che ha ormai 41 anni, c'è spazio per un altro giocatore che possa emergere come vero leader del Portogallo. I lusitani hanno qualità da vendere a centrocampo per vincere il Gruppo K e gettare le basi per un lungo cammino. Bruno Fernandes opererà in posizione avanzata, il che lo rende un serio candidato. L'uomo dello United sarà carico di fiducia dopo i 19 assist forniti in Premier League quest'anno.

Sadio Mané – quota circa 126.00

Essendo stato incoronato miglior giocatore della Coppa d'Africa all'inizio dell'anno, Mané sembra sottovalutato alla quota attuale. Con 53 gol internazionali, l'uomo dell'Al Nassr è il recordman della sua nazionale e il trascinatore dell'attacco. Il Gruppo I, con Francia, Norvegia e Iraq, è difficile, ma con il passaggio del turno quasi garantito anche per le terze, il Senegal sarà un avversario pericolosissimo negli scontri diretti.

Giocatori di rilievo da diverse regioni

Sebbene ci siano stati pochi vincitori a sorpresa per il titolo mondiale, ci sono state molte semifinaliste inaspettate, come il Marocco a Qatar 2022. Pertanto, i giocatori delle squadre più forti al di fuori di Europa e Sud America possono emergere come contendenti.

Achraf Hakimi – quota circa 51.00 per la vittoria del Pallone d’Oro 2026

Ci sono pochi terzini nel calcio mondiale più influenti di Achraf Hakimi. Con sei assist in 12 presenze di Champions League con la maglia del PSG in questa stagione, rappresenta una minaccia creativa di primo piano. Il Marocco avrebbe bisogno di un'altra cavalcata trionfale affinché lui possa emergere come un serio candidato al titolo di miglior giocatore. Questo scenario è riflesso nelle sue quote, ma i finalisti della Coppa d'Africa sono solidi difensivamente e dovrebbero rivelarsi un avversario difficile da battere per chiunque.

Christian Pulisic – quota circa 126.00 per la vittoria del Pallone d’Oro 2026

Ci sarà molta pressione sulle spalle di Christian Pulisic in vista di un Mondiale da disputare in casa. Il "ragazzo d'oro" del calcio statunitense non arriva alla competizione in un buon momento di forma. Nel 2026, con la maglia del Milan, non è ancora riuscito a segnare e ha messo a referto un solo assist. Questi numeri suggeriscono che Pulisic non sia un serio candidato per il Pallone d’Oro, ma rimane la speranza che possa crescere con il prosieguo del torneo. Precedenti come quelli di Corea del Sud e Russia hanno già dimostrato come nazioni ospitanti inizialmente poco accreditate possano esaltarsi durante la Coppa del Mondo.

Kaoru Mitoma – quota circa 151.00 per la vittoria del Pallone d’Oro 2026

Il Giappone figura tra le possibili sorprese ("dark horses") all'alba di questo Mondiale, reduce dalle recenti vittorie in amichevole contro Brasile e Inghilterra. La selezione nipponica sembra avere le carte in regola per vivere il suo miglior percorso di sempre nel torneo e Kaoru Mitoma potrebbe essere il loro candidato principale per il Pallone d’Oro. Tuttavia, l'esterno non è reduce dalla sua miglior stagione, avendo messo a referto solo quattro partecipazioni attive al gol in Premier League con il Brighton. Il ventottenne potrebbe faticare a mettersi in mostra a sufficienza nei "Samurai Blue", una squadra che adotta frequenti rotazioni nel reparto offensivo.

Consigli strategici per scommettere sul miglior giocatore dei Mondiali 2026

Le scommesse sul Pallone d'Oro sono influenzate sia dal genio individuale che dal successo della squadra. La visibilità e la narrazione del torneo spesso determinano l'esito finale tanto quanto i numeri puri.

Priorità ai giocatori delle squadre che probabilmente raggiungeranno semifinali o finale.

Focus su giocatori centrali per il sistema di gioco della propria squadra.

Considerare la leadership e l'impatto mediatico.

I registi d'élite possono offrire più valore rispetto ai soli marcatori.



Monitorare infortuni e carico di lavoro prima del torneo.

Seguire i cambiamenti tattici e la forma nelle partite internazionali.

Attenzione ai rischi di rotazione (turnover).



Cercare stelle emergenti in squadre equilibrate.

Evitare di affidarsi solo ai nomi famosi.

Confrontare diversi candidati invece di puntare su un unico favorito.

FAQ - Scommesse Pallone d'Oro Mondiali 2026