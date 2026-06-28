Pronostici Sudafrica - Canada: i Bafana Bafana puntano agli ottavi di finale

Gli esperti di scommesse si attendono che il Sudafrica, sulle ali dell'entusiasmo per una qualificazione storica, riesca a bloccare il Canada sul pareggio, trascinando il match fino ai calci di rigore.

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Quote Sudafrica - Canada

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Sudafrica 1-1 Canada

Pronostico marcatore: Sudafrica - Oswin Appollis; Canada - Johnathan David

La Coppa del Mondo 2026 ha regalato una pagina di storia, con il Sudafrica capace di centrare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta per la prima volta in assoluto. Al quarto tentativo, la selezione sudafricana ha dimostrato al mondo intero di meritare un posto sul palcoscenico più prestigioso, ribaltando i pronostici nell'ultima gara del girone. I favori della vigilia erano tutti contro i Bafana Bafana in vista della sfida contro la Corea del Sud a Monterrey.

Partiti nettamente svantaggiati, i sudafricani sono comunque riusciti a strappare un cinico successo per 1-0, chiudendo il raggruppamento al secondo posto. Il commissario tecnico Hugo Broos si attende che i suoi uomini sfruttino questa iniezione di fiducia nei sedicesimi di finale contro il Canada, uno dei paesi ospitanti. Poiché l'incontro si disputerà in California, la maggior parte dei tifosi statunitensi all'interno del SoFi Stadium potrebbe schierarsi a supporto della nazionale africana.

I canadesi hanno subito una sconfitta per 2-1 contro la Svizzera nell'ultimo match della fase a gironi, un risultato che ha relegato i co-organizzatori al secondo posto nel girone. Di conseguenza, è sfumata l'opportunità di disputare i sedicesimi di finale davanti al proprio pubblico alla BC Place di Vancouver. Gli uomini di Jesse Marsch hanno finora collezionato tre risultati diversi in questo torneo.

Pur partendo con i favori del pronostico per la sfida di domenica sera, il Canada dovrà guardarsi da un Sudafrica rigenerato e carico di entusiasmo. Nel frattempo, i tifosi dell'estremità meridionale del continente africano sperano che Broos riesca a far esprimere alla squadra lo stesso livello di gioco visto nelle qualificazioni. Se così fosse, il primo match dei sedicesimi di finale di questo torneo potrebbe rivelarsi memorabile.

Probabili formazioni Sudafrica - Canada

Sudafrica:Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko, Mafokeng, Appollis, Makgopa

Canada:Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Choiniere, Ahmed, David, Larin

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Un match bloccato e con poche reti

Con in palio un pass per gli ottavi di finale della competizione, non ci si aspetta una partita votata al calcio d'attacco e a ritmi spregiudicati. Il Sudafrica ha ampiamente dimostrato di saper stringere i denti e strappare il risultato quando conta. Va inoltre considerato che i Bafana Bafana hanno messo a segno soltanto tre reti nelle ultime cinque uscite, un dato che suggerisce come difficilmente riusciranno a travolgere il Canada.

I co-host del torneo hanno brillato nella fase a gironi rifilando sei reti al Qatar, ma negli altri due incontri disputati hanno trovato la via del gol in una sola occasione per match. La selezione sudafricana si preannuncia decisamente più solida e organizzata rispetto alla nazionale qatariota, soprattutto in fase difensiva.

È opportuno evidenziare che la nazionale africana si presenta a questo appuntamento ready da cinque partite consecutive concluse con un totale inferiore ai tre gol. Allo stesso modo, tre delle ultime cinque sfide del Canada hanno fatto registrare meno di tre reti complessive. Date le premesse di un match estremamente equilibrato in California, appare improbabile che le due squadre segnino più di un gol ciascuna.

Scommessa 1: Under/Over - Under 2.5 gol a quota 1.65 su Lottomatica

Nessun vero fattore campo per Les Rouges

Contro l'opinione comune dei bookmaker, l'ipotesi è che il Sudafrica possa imbrigliare la formazione di casa. Il successo morale ottenuto nell'ultimo turno potrebbe fungere da catalizzatore per accendere definitivamente il Mondiale della squadra ospite. Quella vittoria ha interrotto una striscia di sette partite senza successi, ma un dato cruciale risiede nel fatto che gli africani hanno pareggiato tre delle ultime cinque sfide.

Les Rouges hanno provato sulla propria pelle tutti e tre i possibili esiti durante la fase a gironi e sono consapevoli che nulla sarà scontato in questo confronto. Considerando che il Canada è stato bloccato sul pari in due delle ultime quattro sfide internazionali, la squadra ospite ha ottime ragioni per credere di poter chiudere i tempi regolamentari in perfetto equilibrio.

Sfortunatamente per il Canada, non ci sarà il vantaggio del fattore campo, dato che l'incontro si giocherà negli Stati Uniti. Questo elemento ridurrà l'impatto ambientale per il Sudafrica, che scenderà in campo convinto di poter strappare un risultato utile. Sebbene l'unico precedente risalente a 19 anni fa abbia visto i Bafana Bafana imporsi per 2-0, la sfida odierna si preannuncia decisamente più serrata.

Scommessa 2: Doppia chance - Sudafrica/Pareggio a quota 1.91 su Stake

I calci di rigore per decretare il vincitore

Sotto il profilo delle scommesse, il vero valore risiede nella giocata che prevede l'epilogo ai calci di rigore. Il fatto che il Sudafrica abbia chiuso in parità quattro delle ultime sette partite dimostra quanto sia complicato superare la retroguardia africana. Al contempo, i Bafana Bafana faticano a scardinare le difese avversarie.

Nelle ultime due uscite, è servito un penalty per agguantare il pareggio contro la Cechia, mentre una prodezza di Thapelo Maseko ha fatto la differenza contro la Corea del Sud. L'ultimo match è stato estremamente equilibrato, nonostante il divario di 35 posizioni nel ranking mondiale. Il Canada si trova 30 posizioni sopra il Sudafrica, ma le statistiche sulla carta non conteranno nulla una volta fatto l'ingresso sul terreno del SoFi Stadium.

I Bafana Bafana hanno tutte le carte in regola per non uscire sconfitti nei 120 minuti, trascinando la contesa alla lotteria dei tiri dal dischetto. Il Canada vorrà certamente evitare questo scenario, che rischierebbe di estromettere anzitempo i padroni di casa dal proprio torneo. Tuttavia, vista la posta in palio, è molto probabile che la prudenza prevalga da ambo le parti, conducendo inevitabilmente la sfida verso i calci di rigore.

Scommessa 3: Calci di rigore - Sì a quota 3.00 su Planetwin365

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