Gli esperti di scommesse prevedono che il Messico sfrutterà il fattore campo per battere il Sudafrica, a parti invertite rispetto alla gara inaugurale dei Mondiali 2010.

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Quote Messico - Sudafrica

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Messico 2-1 Sudafrica

Pronostico marcatore: Messico - Raul Jimenez, Luis Chavez; Sudafrica - Oswin Appollis

Il Messico si appresta a inaugurare la più grande edizione dei Mondiali di calcio della storia. I co-organizzatori daranno il via alla competizione esattamente a parti invertite rispetto al 2010, con il Sudafrica che questa volta giocherà in trasferta. Saranno passati esattamente 16 anni da quel giorno quando le due nazionali scenderanno in campo al Mexico City Stadium questo giovedì.

I co-organizzatori di quest'anno cercheranno di ottenere un risultato migliore rispetto a quella sfida, terminata 1-1. La preparazione del Tricolor per questo debutto non avrebbe potuto andare meglio. Gli uomini di Javier Aguirre hanno registrato uno straordinario successo per 5-1 contro la Serbia lo scorso fine settimana, il biglietto da visita ideale per il match inaugurale.

Il cammino di avvicinamento del Sudafrica alla rassegna iridata è stato ostacolato da problemi di visto per i calciatori e lo staff tecnico. Tuttavia, gli uomini di Hugo Broos sono infine sbarcati in Nord America per disputare un'amichevole. I Bafana hanno affrontato i Reggae Boys della Giamaica e hanno chiuso la partita stringendosi la mano sull'1-1.

Gli ospiti avranno ben impressa nella mente quella partita inaugurale del 2010. Questo ricordo fungerà da motivazione per provare a rovinare le ambizioni mondiali dei padroni di casa. Sotto la guida di Broos, il Sudafrica ha già firmato importanti sorprese in passato, motivo per cui un exploit non è affatto da escludere.

Probabili formazioni Messico - Sudafrica

Messico:Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Gutierrez, Alvarado, Fidalgo, Quinones, Jimenez

Sudafrica:Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Adams, Appollis, Zwane, Moremi, Foster

Il calore messicano per intimorire i Bafana Bafana

Il pubblico di casa rappresenterà un enorme vantaggio per la nazionale locale. Sedici anni fa il fattore campo era a favore degli avversari, ma questo giovedì i tifosi messicani si faranno sentire. L'ambiente si preannuncia caldissimo per gli ospiti, una spinta ideale per permettere ai padroni di casa di esaltarsi davanti al proprio pubblico.

Inoltre, la selezione di Aguirre sta attraversando un momento di forma straordinario, essendo imbattuta nelle ultime otto partite internazionali. Questo filotto ha portato in dote sei vittorie e due pareggi, con l'ultima sconfitta risalente al match contro il Paraguay nel novembre dello scorso anno.

Il Sudafrica ha invece registrato risultati altalenanti di recente, subendo una sconfitta casalinga contro Panama a marzo di quest'anno. Inoltre, i Bafana Bafana non sono andati oltre il pareggio contro il modesto Nicaragua a fine maggio. Il pareggio contro la Giamaica ha allungato a cinque la striscia di partite consecutive senza vittorie, un chiaro segnale che per gli ospiti potrebbe profilarsi una lunga notte.

Entrambe le squadre hanno ottenuto una vittoria a testa negli ultimi tre scontri diretti. Tuttavia, il Messico parte con i favori del pronostico per sconfiggere la compagine africana nella giornata inaugurale.

Scommessa 1: 1X2 - Messico a quota 1.43 su Stake

L'esperienza di Jimenez è inestimabile

Aguirre e il Messico faranno grande affidamento su Raul Jimenez. L'attaccante trentacinquenne è un veterano esperto la cui leadership sarà fondamentale per i co-organizzatori. La sua stagione a livello di club è stata complicata, avendo collezionato solo nove gol in 36 presenze in campionato con il Fulham nell'ultima annata.

Jimenez ha segnato tre reti in sei apparizioni con la nazionale nella Gold Cup dello scorso anno. Inoltre, possiede un'eccellente precisione sotto porta ed è abile sia palla al piede sia nel gioco aereo.

L'amichevole dello scorso fine settimana contro la Serbia ha segnato la sua prima apparizione con il Messico prima del torneo. Jimenez ha giocato circa 60 minuti, andando a segno. Sarà senza dubbio uno dei pericoli principali per la difesa sudafricana questo giovedì.

Scommessa 2: Marcatore qualsiasi momento - Raul Jimenez a quota 2.20 su PlanetWin365

Gol da entrambe le parti in vista per giovedì

I tifosi di casa non desidererebbero altro che una vittoria con la porta inviolata questo giovedì. Tuttavia, la retroguardia messicana non è mai riuscita a mantenere la rete inviolata contro il Sudafrica nei precedenti. Tutti e tre gli scontri diretti passati hanno infatti visto entrambe le squadre andare a segno.

Anche in due delle ultime quattro uscite il Messico ha segnato e subito gol, un dato che offre ulteriore fiducia agli ospiti. Il reparto offensivo del Sudafrica avrà le carte in regola per lasciare il segno giovedì sera. I Bafana Bafana hanno trovato la via del gol in cinque delle ultime sei partite internazionali.

In cinque di queste sei partite entrambe le squadre sono andate a segno. Inoltre, i ragazzi di Broos hanno mantenuto la porta inviolata in una sola occasione durante questa striscia di gare. Di conseguenza, è molto probabile che entrambe le nazionali trovino il gol in questo match.

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