Registrazione Stake: come aprire un conto di gioco a dicembre 2025

Stake è un nuovo operatore arrivato in Italia con regolare licenza ADM numero 16017. I nuovi iscritti possono aprire un conto di gioco ed ottenere un bonus di benvenuto: ecco come.

Come registrarsi su Stake?

Creare un account di gioco su Stake è una procedura molto semplice: di seguito i passaggi da seguire per effettuare correttamente la registrazione al sito.

Collegarsi su stake.it e cliccare sul pulsante “Registrati” collocato in alto a destra; Compilare il formulario con i dati personali richiesti dall’operatore (durante questa operazione sarà chiesto di indicare un username e una password); Selezionare un eventuale bonus di benvenuto da sfruttare e impostare i limiti di ricarica; Convalidare l’e-mail; Inviare una copia-fronte retro del documento d’identità selezionato in precedenza (carta d’identità, patente di guida o passaporto); Finalizzare il processo accettando i termini e le condizioni.

Ricordiamo che la registrazione sui siti di scommesse è consentita solo ai maggiorenni. Al momento dell'iscrizione occorre effettuare la verifica dell'identità.

Registrazione su Stake: termini e condizioni

La creazione di un account di gioco è strettamente legata al soddisfacimento di alcuni requisiti, necessari per poter iniziare a scommettere su Stake:

La registrazione di un conto è una pratica riservata esclusivamente a un’ utenza maggiorenne residente in Italia;

residente in Italia; È necessario fornire i dati personali richiesti come, ad esempio, il codice fiscale che serve ad attestare la maggiore età dell’utente (la piattaforma è dotata di un sistema di verifica) in tal senso;

Occorre effettuare la verifica dell'identità subito al momento dell'iscrizione caricando una copia dei propri documenti.

Come convalidare il conto su Stake.it

Uno dei passaggi più importanti, nonché richiesto dall’ADM per poter iniziare a scommettere, è rappresentato dalla convalida del conto di gioco da effettuare alla registrazione dell’account. Il processo avviene attraverso l’invio della copia fronte/retro del documento indicato in fase di compilazione del formulario iniziale (passaporto, carta d’identità o patente di guida).

Di seguito le varie modalità d’invio per convalidare il conto su Stake.it:

Nel modulo di iscrizione inserire i dati relativi ad un documento in corso di validità (patente, passaporto o carta di identità) Caricare una copia fronte e retro del documento scelto In caso di problemi avviare una chat live o contattare l'operatore all'indirizzo: assistenza@stake.it.

Cosa succede dopo la registrazione su Stake

Bonus benvenuto nuovi utenti

Per i nuovi utenti sono disponibili alternativamente due bonus di benvenuto:

bonus Stake casinò 25€ senza deposito subito + 100% fino 1.000€

bonus scommesse Stake del 100% fino 1.000€ sul primo versamento

Per l’attivazione è necessario registrarsi tramite link affiliato che si trova in questa pagina (necessario per attivare la promo maggiorata) e selezionare l’offerta in fase di registrazione.

Il deposito iniziale qualificante è pari a un minimo di 20€. La trasformazione del bonus in saldo di gioco reale è legata strettamente al soddisfacimento di determinati requisiti di puntata sulle slot indicate dall’operatore.

Accesso all'account

Una volta completata la registrazione su Stake, per iniziare a scommettere è necessario effettuare il login sul proprio conto. Per farlo è importante seguire questi semplici step:

Digitare sulla barra degli indirizzi “stake.it”;

Cliccare sul pulsante “Accedi” posizionato in alto a destra;

Digitare l’username e la password forniti in precedenza.

Primo deposito

L’effettuazione di un primo versamento è un passaggio fondamentale per iniziare a scommettere, soprattutto se si vuole usufruire dell’offerta di benvenuto relativa al casinò di Stake: scopriamo quali sono i passaggi per una procedura corretta.

Accedere alla sezione Profilo → Deposita; Selezionare uno dei metodi di pagamento disponibili; Inserire l’importo da depositare senza decimali (es. 10€); Digitare il codice promozionale (se disponibile).

Tra i metodi di pagamento accettati troviamo: carte di credito, Paypal, PostePay, Apple Pay e Google Pay.

Perché registrarsi su Stake?

Come ogni operatore, anche Stake presenta dei pro e dei contro riassunti in questa tabella esplicativa:

Pro ✅ Contro ❌ Assistenza clienti

Ampio palinsesto

Bonus di benvenuto per il casinò

Nuovo operatore in Italia

Bonus multipla sullo sport User experience troppo basica

Pochi metodi di pagamento accettati

Stake: registrazione a confronto con altri bookmaker ADM

Effettuare la registrazione su Stake è estremamente semplice e richiede pochi minuti. Aprendo un nuovo conto di gioco gli utenti possono accedere alle offerte di benvenuto, le promozioni presenti sulla piattaforma e alle varie sezioni del sito. Per avere una panoramica oggettiva di questo nuovo operatore abbiamo messo a confronto l'iscrizione sul sito di Stake.it con altri portali online.

Registrazione Manuale SPID CIE Stake ✅ ✖️ ✖️ Eurobet ✅ ✅ ✖️ William Hill ✅ ✖️ ✖️

Conoscere Stake.it nel dettaglio

Stake opera in Italia con regolare licenza ADM (GAD n. 16017), requisito fondamentale per garantire protezione e trasparenza ai propri utenti.

Nonostante sia da poco presente sul mercato italiano, può vantare un palinsesto di tutto rispetto per quanto riguarda gli sport con 30 discipline sportive disponibili. Copertura completa per il calcio, ma spiccano anche le altre discipline come tennis, basket e motori.

Ricca anche l’offerta lato casinò, grazie alla presenza di oltre 4000 slot in grado di soddisfare tutti i gusti dell’utenza.

FAQ - Domande frequenti

Stake è legale in Italia?

Sì, Stake possiede la licenza ADM (GAD n. 16017) richiesta ai vari operatori per poter operare legalmente sul territorio italiano.

Posso creare più di un account?

No, non è possibile registrare più di un conto intestato alla stessa persona. È utile ricordare anche che ogni conto può essere utilizzato solo ed esclusivamente dal titolare dello stesso.

Come recupero lo username su Stake?

Il recupero dell’username del conto può avvenire contattando il Servizio clienti: basterà fornire i dati personali indicati in fase di registrazione per ricevere la comunicazione del nome utente dimenticato.