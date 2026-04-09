Quote vincitore Champions League: 3 squadre hanno valore in Europa

Il PSG è il favorito, ma avrà concorrenza man mano che il torneo avanza. Saranno messi alla prova poiché hanno alcune partite cruciali in arrivo.

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PSG – i campioni in carica

Il Paris Saint-Germain è stata la migliore squadra in Europa la scorsa stagione, non solo per aver vinto la Champions League, ma anche per le loro prestazioni complessive. La squadra di Luis Enrique sembra intoccabile. Hanno continuato quella forma anche in questa stagione, avendo vinto 10 delle loro 13 partite finora, segnando molti gol.

Sono riusciti a rimontare per conquistare la Supercoppa contro il Tottenham Hotspur e hanno nuovamente dominato la Ligue 1. I parigini hanno anche vinto tre partite di UCL questa stagione, segnando un totale di 13 gol nelle vittorie contro Atalanta, Barcellona e Bayer Leverkusen.

Battere il Barcellona a casa loro sembrava un'altra dichiarazione di forza. Tuttavia, hanno dimostrato la loro potenza contro il Leverkusen segnando sette gol. È anche impressionante che nessun giocatore abbia segnato più di quattro gol finora. Invece, 16 giocatori diversi sono andati a segno. Hanno continuato a segnare nonostante l'assenza del vincitore del Pallone d'Oro Ousmane Dembélé a causa di un infortunio.

Enrique ha costruito qualcosa di speciale e possono solo migliorare. Affronteranno il Bayern Monaco la prossima settimana, e quello sarà il loro più grande test della stagione finora. Non definirà la loro campagna, ma mostrerà come si confrontano con un'altra squadra in forma. Il PSG ha certamente ciò che serve per vincere la Champions League questa stagione. Hanno qualità in tutta la rosa e una vera profondità.

Arsenal – i Gunners sono pronti a sparare

L'Arsenal potrebbe finalmente conquistare il titolo di Champions League quest'anno. Hanno mostrato chiari progressi di recente, e questa stagione sembrano avere un vantaggio che potrebbe aiutarli a riuscire. Hanno vinto 11 delle 13 partite e non hanno ancora subito gol in UCL finora.

Mikel Arteta ha sviluppato una squadra spietata e organizzata, e hanno mantenuto cinque partite consecutive senza subire gol finora. Solo tre squadre sono riuscite a segnare contro di loro in tutta la stagione, e sono apparsi fantastici in tutto. I risultati del weekend hanno portato i Gunners a quattro punti di vantaggio in cima alla classifica della Premier League. Questa è una posizione che meritano giustamente.

I nuovi acquisti si sono ambientati bene, le stelle del 2024/25 hanno mantenuto la loro forma, e Viktor Gyökeres è in cima alla classifica dei marcatori. I giganti del Nord di Londra hanno avuto un inizio fantastico. Sono anche una delle sole cinque squadre con un record del 100% in UCL finora.

L'Arsenal è in ottima forma in questo momento, dando ai giocatori la fiducia di poter riuscire in ogni competizione. Tuttavia, se possono andare fino in fondo in campionato e in Europa è ancora incerto. L'Arsenal ha la qualità. Tuttavia, la preoccupazione è che le loro ambizioni in Premier League potrebbero danneggiare quelle in Champions League.

Bayern Monaco – Kane e Co. sono in ottima forma

Nessun'altra squadra nelle prime cinque divisioni europee ha avuto un inizio di stagione migliore del Bayern Monaco. Hanno vinto ogni singola partita giocata e sono già in testa alla Bundesliga con cinque punti di vantaggio. Solo il Real Madrid ha ottenuto più punti in campionato (27/24), e i Blancos hanno giocato due partite in più.

Vincent Kompany ha portato i tedeschi in ottima forma, e dominano regolarmente le squadre. Hanno segnato 4+ gol in sei delle loro 13 partite, e hanno anche vinto tutte e tre le loro partite di UCL. Nessuno sarà entusiasta di affrontare il Bayern nella loro forma attuale, nemmeno l'élite europea.

Aiuta il fatto che abbiano un attaccante in forma strepitosa. Con 27 gol e assist nelle sue ultime 18 partite, Harry Kane ha una ragione per essere considerato il miglior giocatore del pianeta attualmente. Ha segnato 12 gol in otto partite in Bundesliga e cinque in tre partite di UCL - ed è improbabile che smetta di segnare.

Gli uomini di Kompany hanno un po' di tutto, e sicuramente si sentiranno in grado di vincere più trofei questa stagione. Per quanto riguarda le loro speranze europee, le prossime due partite determineranno a che punto sono. Giocheranno prima contro il PSG a Parigi, e poi contro l'Arsenal a Londra. Con la loro profondità e la relativa mancanza di concorrenza in campionato, il Bayern ha una grande possibilità di conquistare il trofeo UCL.