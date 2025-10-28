5 squadre su cui puntare in mezzo a grandi cambiamenti nei dati sui gol della Champions League

Con una media di 3,70 gol a partita in questa stagione, vale la pena puntare sulle squadre più grandi per mirare a vittorie decisive in Champions League.

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Slavia Praga vs Arsenal: Difesa imbattuta incontra la raffica di gol di Martinelli

La stagione dell'Arsenal finora è stata caratterizzata da una forte difesa. Hanno subito solo tre gol in 13 partite in tutte le competizioni. Inoltre, David Raya non ha ancora subito gol in Champions League.

I Gunners, tuttavia, vantano un attacco potente guidato da Viktor Gyökeres, che ha segnato una doppietta contro l'Atletico Madrid nella seconda giornata. Con Bukayo Saka alla sua destra e Gabriel Martinelli alla sua sinistra, i londinesi possono sfondare la difesa di casa più di due volte.

Martinelli sembra prosperare in questa competizione, essendo il miglior marcatore del club in Europa in questa stagione con tre gol.

Gli uomini di Mikel Arteta hanno concluso con lo stesso numero di punti dell'Inter e del Barcellona la scorsa stagione, ma sono stati posizionati sotto il club catalano in base alla differenza reti. Tuttavia, avevano un vantaggio di tre gol sull'Inter, motivo per cui hanno finito terzi nel girone. È un esempio di perché i gol contano in questa fase della competizione.

Sebbene possa sembrare che l'Arsenal non abbia ancora iniziato a giocare al meglio, hanno segnato quattro gol contro l'Atletico nella loro ultima partita. Inoltre, i Gunners hanno già segnato otto gol in tre partite, che è la metà del loro totale della scorsa stagione in otto partite. Con cinque partite rimanenti, l'Arsenal potrebbe superare i 16 gol, specialmente contro squadre più deboli.

Qarabag vs Chelsea: I Blues pronti a ripetere la storia

Nonostante la sconfitta in Premier League in casa lo scorso weekend, il Chelsea è ancora il co-leader dei marcatori nella divisione. Gli uomini di Enzo Maresca hanno segnato 17 gol in nove partite di campionato, con una media di quasi due gol a partita.

I Blues hanno segnato sette gol nelle loro tre partite di Champions League. Hanno dimostrato di cosa sono capaci, dominando l'Ajax 5-1 nella loro ultima partita. Qarabag ha subito una sconfitta per 3-1 nella terza giornata.

Tutto indica un'altra partita con molti gol, soprattutto perché il Chelsea è in un gruppo di sette club con sei punti. A causa della loro differenza reti inferiore, i Blues si trovano fuori dai primi otto, il che significa che devono urgentemente segnare più gol.

Inoltre, i due incontri precedenti tra questi club si sono svolti nel 2017. Il Chelsea ha vinto 6-0 e 4-0 in casa e in trasferta, rispettivamente, suggerendo che sono molto capaci di segnare più di due gol di nuovo.

Club Brugge vs Barcellona: I campioni di Spagna sono implacabili in attacco

Il Barcellona ha mostrato la sua eccellente forma al resto della Champions League quando ha facilmente sconfitto l'Olympiacos nella terza giornata. Il club catalano ha segnato sei gol, portando il loro totale in questa competizione a nove.

La squadra di Hansi Flick ha una media di tre gol a partita in Europa in questa stagione, il che non ispira fiducia per la squadra belga. Il Brugge è stato un partecipante regolare al calcio di Champions League negli anni.

Tuttavia, la scorsa stagione i padroni di casa sono riusciti a malapena a superare la fase a gironi, finendo al 24° posto, con 11 gol subiti in otto partite. Questa stagione, dopo solo tre partite giocate, il Brugge ha già subito sette gol, che sono solo quattro in meno del loro totale della scorsa stagione.

Nella terza giornata, il Brugge ha mostrato la sua debolezza contro le squadre migliori in questa competizione, quando è stato sonoramente sconfitto 4-0 al Bayern Monaco. Anche se giocare in casa potrebbe essere un vantaggio, l'attacco del Barcellona è semplicemente troppo potente.

Con 25 gol in 10 partite di La Liga, i Blaugrana sono i migliori marcatori in quella divisione. Con una media di 2,5 gol a livello nazionale e tre in Europa, puntare sui campioni di Spagna per segnare molti gol in questa partita è una buona idea.

Newcastle vs Bilbao: Un ruggente St James’ Park è difficile anche per le migliori squadre

Le notti europee a Tyneside sono intense e rumorose. L'atmosfera che i Geordies generano è elettrica e può essere difficile per qualsiasi squadra avversaria. Il Barcellona ha avuto difficoltà in questo stadio nella prima giornata.

Il Newcastle ha segnato otto gol in tre partite, segnandone tre nella loro ultima partita di Champions League contro il Benfica. Prima di ciò, i Magpies hanno segnato quattro gol contro i campioni belgi in carica, Union Saint-Gilloise.

Gli uomini di Eddie Howe sono stati più riservati in Premier League, quindi potrebbero esprimersi di più contro il Bilbao. I visitatori hanno un record negativo contro i club inglesi, soprattutto quando giocano nel Regno Unito.

Il Bilbao ha viaggiato nel Regno Unito 10 volte, vincendo solo una volta e perdendo otto volte con una differenza reti di -14. Queste statistiche mostrano chiaramente che i visitatori non sono a loro agio a giocare in Inghilterra.

Anthony Gordon cercherà anche di aggiungere al suo bottino, poiché l'ex uomo dell'Everton ha già segnato quattro gol in Champions League in questa stagione. Vale la pena notare che l'unico incontro competitivo tra i club a Tyneside si è concluso con una vittoria per 3-2 per i padroni di casa.

Olympiacos vs PSV: L'attacco del PSV pronto a sfruttare la scarsa forma dell'Olympiacos

Non è stata una grande campagna europea per l'Olympiacos. Dopo tre partite, il loro miglior risultato è stato un punto contro i nuovi arrivati del Pafos. La squadra greca ha subito otto gol finora nella competizione.

La loro ultima partita li ha visti subire sei gol dal Barcellona, anche se sono riusciti a limitare l'Arsenal a soli due. Per prospettiva, hanno segnato nove gol e subito tre in otto partite di Europa League la scorsa stagione.

Tuttavia, c'è un chiaro divario di classe tra le due competizioni. La competizione di secondo livello in Europa ha visto solo 138 gol in tre giornate, con una media di soli 2,56 gol a partita.

Nel frattempo, la principale competizione europea ha visto 200 gol nello stesso numero di partite con una media di 3,70 gol a partita. È evidente che i club che hanno perso posizioni più alte la scorsa stagione in base ai gol ora mirano a migliorare la loro differenza reti.

Il PSV ha segnato otto gol in tre partite. La squadra olandese ha segnato sei gol contro i campioni italiani Napoli nella terza giornata, che è un risultato encomiabile di per sé. Inoltre, i campioni dell'Eredivisie hanno segnato più di due gol nel 60% delle loro ultime cinque partite.





