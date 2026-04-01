Il bonus William Hill prevede fino a 255€ per i nuovi iscritti. L'offerta non prevede l'inserimento di un codice promozionale ma si attiva semplicemente creando un account ed effettuando un versamento.

Panoramica dei bonus benvenuto William Hill

William Hill: bonus benvenuto per le scommesse sportive

Come funziona il bonus di benvenuto William Hill per le scommesse sportive? Ecco i dettagli da tenere a mente:

🏷️ Descrizione offerta: Pacchetto di benvenuto che può arrivare fino a 255€.

Pacchetto di benvenuto che può arrivare fino a 255€. 🛠️ Come funziona : I nuovi clienti che si registrano possono ottenere 5€ per la convalida del conto se effettuata entro 96 ore. Un primo deposito di almeno 20€ permette di ricevere un bonus cash, erogato a tranche: ogni 10€ giocati su scommesse idonee sbloccano altri 10€ di bonus. In più, è possibile partecipare all'Extra Bet Club per ricevere fino a 150€ in Freebet.

: I nuovi clienti che si registrano possono ottenere 🔒 Condizioni specifiche : Per sbloccare l'offerta sul primo versamento, le scommesse devono essere multiple con almeno 5 eventi e una quota totale minima di 5.00 . Le Freebet dell'Extra Bet Club si ottengono giocando multiple di almeno 5 eventi con una quota totale di almeno 10.00, per un valore minimo di 20€ a settimana.

: Per sbloccare l'offerta sul primo versamento, le scommesse devono essere multiple con e una . Le Freebet dell'Extra Bet Club si ottengono giocando multiple di almeno 5 eventi con una quota totale di almeno 10.00, per un valore minimo di 20€ a settimana. 🔎 Termini e condizioni: Il deposito minimo è di 20€ e deve essere effettuato entro 7 giorni dalla registrazione con carte di credito/debito o PayPal. I depositi con Skrill e Neteller non sono validi.

⭐ William Hill bonus benvenuto Dettagli 100€ per il primo deposito Erogato in più tranche

Ogni 10€ giocati si ottengono 10€

Solo multiple min. 5 eventi quota min. 5.00 5€ alla convalida del conto Alla convalida del conto entro 96 ore

Spendibile su multiple 5 eventi quota 5.00 150€ ExtraBet Club Freebet 5€ ogni settimana

Scommettere 20€ in multipla ogni settimana

5 eventi quota tot. min. 10.00

Bonus benvenuto casinò William Hill

🏷️ Descrizione offerta: 20€ Game Bonus subito + 50 Free Spin alla cerifica e fino 1.000€ sul primo deposito

20€ Game Bonus subito + 50 Free Spin alla cerifica e fino 1.000€ sul primo deposito 🛠️ Come funziona: Subito dopo la registrazione i nuovi utenti ottengono 20€ in GameBonus, 50 Free Spin dopo la verifica del conto il 100% del primo versamento fino a 1.000€ a fronte di un deposito minimo di 20€.

Subito dopo la registrazione i nuovi utenti ottengono 🔖 Codice promozionale : Non è richiesto un codice specifico.

: Non è richiesto un codice specifico. 🔒 Requisiti di puntata : L'offerta di benvenuto prevede requisiti diversi a seconda della tranche: Il Game Bonus ha requisiti pari a 50 volte per essere trasformato in Bonus Cash fino ad un massimo convertibile di 50€. L'importo sul primo versamento ha un wagering di 50 volte il suo valore. Le vincite generate dai Free Spin hanno requisiti pari 35 volte.

: L'offerta di benvenuto prevede requisiti diversi a seconda della tranche: ✔️ Giochi contribuenti: La contribuzione dei giochi al raggiungimento dei requisiti di puntata potrebbe variare.

La contribuzione dei giochi al raggiungimento dei requisiti di puntata potrebbe variare. ⏱️ Validità : L'utente ha 7 giorni a sua disposizione per soddisfare i requisiti di puntata.

: L'utente ha 7 giorni a sua disposizione per soddisfare i requisiti di puntata. 🔎 Termini e condizioni: I depositi effettuati tramite Skrill, Neteller e Paysafecard non sono validi per questa promozione.

Visitare sito ufficiale

Come aprire un conto gioco

La procedura di registrazione è fondamentale per poter aderire correttamente al bonus benvenuto William Hill. Ecco come aprire un nuovo conto gioco:

Accedere al sito ufficiale e cliccare sul pulsante di registrazione.

Scegliere il bonus da attivare.

Compilare il formulario di registrazione con l'inserimento dei dati personali.

Creare le credenziali di accesso.

Indicare i riferimenti di un documento di riconoscimento.

Prendere visione e accettare i termini e le condizioni del contratto di gioco e l’informativa sulla privacy per finalizzare la registrazione.

È importante ricordare che entro 30 giorni dall'iscrizione è necessario verificare la propria identità tramite l'invio di un documento. Questa operazione è anche necessaria per ottenere su William Hill bonus senza deposito da 5€.

Altre promozioni presenti su William Hill

Oltre al bonus William Hill, è possibile trovare altre promozioni, come quelle legate a specifici tornei o eventi sportivi e quote maggiorate per i match più importanti.

William Hill: bonus multipla fino al 60,47%

Nell’offerta di William Hill è inclusa anche la possibilità di incrementare le potenziali vincite derivanti dalle scommesse effettuate grazie al bonus multipla, la cui attivazione scatta all’inserimento in schedina di almeno 5 eventi conquota minima pari a 1,25 per ogni selezione. L’incremento massimo può arrivare fino al 60,47% in caso di multipla con 20 eventi inseriti.

William Hill: bonus di benvenuto a confronto con altre offerte

Il bonus William Hill scommesse è solo uno degli incentivi alla registrazione disponibili sul mercato del betting italiano: anche operatori come Sisal, Lottomatica e Netbet mettono interessanti promozioni a disposizione dei nuovi utenti.

Domande frequenti sul bonus William Hill

Per l’attivazione del bonus di benvenuto è necessario l’utilizzo di un codice?

No, per attivare su William Hill bonus benvenuto o altre promozioni non è previsto l’inserimento di un apposito codice promozionale: nel formulario di registrazione basta soltanto selezionare il bonus di riferimento tra quelli proposti.

Qual è il deposito minimo per fruire del bonus William Hill?

L’offerta presenta specifiche condizioni da rispettare, come il deposito iniziale qualificante, pari ad almeno 20€ ed effettuabile entro 7 giorni dalla data di registrazione del nuovo conto gioco.

Cosa serve per ottenere il Bonus Sport di 5€?

L’ottenimento del William Hill bonus senza deposito di 5€ è legato alla procedura di convalida del conto, da completare entro 96 ore dalla registrazione tramite l’invio del documento di identità indicato nel formulario.