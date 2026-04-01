Il bonus William Hill prevede fino a 255€ per i nuovi iscritti. L'offerta non prevede l'inserimento di un codice promozionale ma si attiva semplicemente creando un account ed effettuando un versamento.
Panoramica dei bonus benvenuto William Hill
William Hill: bonus benvenuto per le scommesse sportive
Come funziona il bonus di benvenuto William Hill per le scommesse sportive? Ecco i dettagli da tenere a mente:
- 🏷️ Descrizione offerta: Pacchetto di benvenuto che può arrivare fino a 255€.
- 🛠️ Come funziona: I nuovi clienti che si registrano possono ottenere
- 5€ per la convalida del conto se effettuata entro 96 ore.
- Un primo deposito di almeno 20€ permette di ricevere un bonus cash, erogato a tranche: ogni 10€ giocati su scommesse idonee sbloccano altri 10€ di bonus.
- In più, è possibile partecipare all'Extra Bet Club per ricevere fino a 150€ in Freebet.
- 🔒 Condizioni specifiche: Per sbloccare l'offerta sul primo versamento, le scommesse devono essere multiple con almeno 5 eventi e una quota totale minima di 5.00. Le Freebet dell'Extra Bet Club si ottengono giocando multiple di almeno 5 eventi con una quota totale di almeno 10.00, per un valore minimo di 20€ a settimana.
- 🔎 Termini e condizioni: Il deposito minimo è di 20€ e deve essere effettuato entro 7 giorni dalla registrazione con carte di credito/debito o PayPal. I depositi con Skrill e Neteller non sono validi.
|⭐ William Hill bonus benvenuto
|Dettagli
|100€ per il primo deposito
|5€ alla convalida del conto
|150€ ExtraBet Club
Bonus benvenuto casinò William Hill
- 🏷️ Descrizione offerta: 20€ Game Bonus subito + 50 Free Spin alla cerifica e fino 1.000€ sul primo deposito
- 🛠️ Come funziona: Subito dopo la registrazione i nuovi utenti ottengono
- 20€ in GameBonus,
- 50 Free Spin dopo la verifica del conto
- il 100% del primo versamento fino a 1.000€ a fronte di un deposito minimo di 20€.
- 🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico.
- 🔒 Requisiti di puntata: L'offerta di benvenuto prevede requisiti diversi a seconda della tranche:
- Il Game Bonus ha requisiti pari a 50 volte per essere trasformato in Bonus Cash fino ad un massimo convertibile di 50€.
- L'importo sul primo versamento ha un wagering di 50 volte il suo valore.
- Le vincite generate dai Free Spin hanno requisiti pari 35 volte.
- ✔️ Giochi contribuenti: La contribuzione dei giochi al raggiungimento dei requisiti di puntata potrebbe variare.
- ⏱️ Validità: L'utente ha 7 giorni a sua disposizione per soddisfare i requisiti di puntata.
- 🔎 Termini e condizioni: I depositi effettuati tramite Skrill, Neteller e Paysafecard non sono validi per questa promozione.
Come aprire un conto gioco
La procedura di registrazione è fondamentale per poter aderire correttamente al bonus benvenuto William Hill. Ecco come aprire un nuovo conto gioco:
- Accedere al sito ufficiale e cliccare sul pulsante di registrazione.
- Scegliere il bonus da attivare.
- Compilare il formulario di registrazione con l'inserimento dei dati personali.
- Creare le credenziali di accesso.
- Indicare i riferimenti di un documento di riconoscimento.
- Prendere visione e accettare i termini e le condizioni del contratto di gioco e l’informativa sulla privacy per finalizzare la registrazione.
È importante ricordare che entro 30 giorni dall'iscrizione è necessario verificare la propria identità tramite l'invio di un documento. Questa operazione è anche necessaria per ottenere su William Hill bonus senza deposito da 5€.
Altre promozioni presenti su William Hill
Oltre al bonus William Hill, è possibile trovare altre promozioni, come quelle legate a specifici tornei o eventi sportivi e quote maggiorate per i match più importanti.
William Hill: bonus multipla fino al 60,47%
Nell’offerta di William Hill è inclusa anche la possibilità di incrementare le potenziali vincite derivanti dalle scommesse effettuate grazie al bonus multipla, la cui attivazione scatta all’inserimento in schedina di almeno 5 eventi conquota minima pari a 1,25 per ogni selezione. L’incremento massimo può arrivare fino al 60,47% in caso di multipla con 20 eventi inseriti.
William Hill: bonus di benvenuto a confronto con altre offerte
Il bonus William Hill scommesse è solo uno degli incentivi alla registrazione disponibili sul mercato del betting italiano: anche operatori come Sisal, Lottomatica e Netbet mettono interessanti promozioni a disposizione dei nuovi utenti.
Domande frequenti sul bonus William Hill
Per l’attivazione del bonus di benvenuto è necessario l’utilizzo di un codice?
No, per attivare su William Hill bonus benvenuto o altre promozioni non è previsto l’inserimento di un apposito codice promozionale: nel formulario di registrazione basta soltanto selezionare il bonus di riferimento tra quelli proposti.
Qual è il deposito minimo per fruire del bonus William Hill?
L’offerta presenta specifiche condizioni da rispettare, come il deposito iniziale qualificante, pari ad almeno 20€ ed effettuabile entro 7 giorni dalla data di registrazione del nuovo conto gioco.
Cosa serve per ottenere il Bonus Sport di 5€?
L’ottenimento del William Hill bonus senza deposito di 5€ è legato alla procedura di convalida del conto, da completare entro 96 ore dalla registrazione tramite l’invio del documento di identità indicato nel formulario.