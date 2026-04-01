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Vittorio Rotondaro

Guida al bonus William Hill aprile 2026 per i nuovi iscritti

I nuovi iscritti possono ottenere un bonus William Hill di benvenuto dopo la registrazione.

Il bonus William Hill prevede fino a 255€ per i nuovi iscritti. L'offerta non prevede l'inserimento di un codice promozionale ma si attiva semplicemente creando un account ed effettuando un versamento.

Panoramica dei bonus benvenuto William Hill 

William Hill: bonus benvenuto per le scommesse sportive

Come funziona il bonus di benvenuto William Hill per le scommesse sportive? Ecco i dettagli da tenere a mente:

  • 🏷️ Descrizione offerta: Pacchetto di benvenuto che può arrivare fino a 255€.
  • 🛠️ Come funziona: I nuovi clienti che si registrano possono ottenere
    • 5€ per la convalida del conto se effettuata entro 96 ore. 
    • Un primo deposito di almeno 20€ permette di ricevere un bonus cash, erogato a tranche: ogni 10€ giocati su scommesse idonee sbloccano altri 10€ di bonus. 
    • In più, è possibile partecipare all'Extra Bet Club per ricevere fino a 150€ in Freebet.
  • 🔒 Condizioni specifiche: Per sbloccare l'offerta sul primo versamento, le scommesse devono essere multiple con almeno 5 eventi e una quota totale minima di 5.00. Le Freebet dell'Extra Bet Club si ottengono giocando multiple di almeno 5 eventi con una quota totale di almeno 10.00, per un valore minimo di 20€ a settimana.
  • 🔎 Termini e condizioni: Il deposito minimo è di 20€ e deve essere effettuato entro 7 giorni dalla registrazione con carte di credito/debito o PayPal. I depositi con Skrill e Neteller non sono validi.
⭐ William Hill bonus benvenutoDettagli
100€ per il primo deposito
  • Erogato in più tranche
  • Ogni 10€ giocati si ottengono 10€
  • Solo multiple min. 5 eventi quota min. 5.00
5€ alla convalida del conto
  • Alla convalida del conto entro 96 ore
  • Spendibile su multiple 5 eventi quota 5.00
150€ ExtraBet Club

  • Freebet 5€ ogni settimana

  • Scommettere 20€ in multipla ogni settimana
  • 5 eventi quota tot. min. 10.00

Bonus benvenuto casinò William Hill

  • 🏷️ Descrizione offerta: 20€ Game Bonus subito + 50 Free Spin alla cerifica e fino 1.000€ sul primo deposito
  • 🛠️ Come funziona: Subito dopo la registrazione i nuovi utenti ottengono 
    • 20€ in GameBonus, 
    • 50 Free Spin dopo la verifica del conto 
    • il 100% del primo versamento fino a 1.000€ a fronte di un deposito minimo di 20€.
  • 🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico.
  • 🔒 Requisiti di puntata: L'offerta di benvenuto prevede requisiti diversi a seconda della tranche:
    • Il Game Bonus ha requisiti pari a 50 volte per essere trasformato in Bonus Cash fino ad un massimo convertibile di 50€. 
    • L'importo sul primo versamento ha un wagering di 50 volte il suo valore. 
    • Le vincite generate dai Free Spin hanno requisiti pari  35 volte.
  • ✔️ Giochi contribuenti: La contribuzione dei giochi al raggiungimento dei requisiti di puntata potrebbe variare.
  • ⏱️ Validità: L'utente ha 7 giorni a sua disposizione per soddisfare i requisiti di puntata.
  • 🔎 Termini e condizioni: I depositi effettuati tramite Skrill, Neteller e Paysafecard non sono validi per questa promozione.

Visitare sito ufficiale

Come aprire un conto gioco

La procedura di registrazione è fondamentale per poter aderire correttamente al bonus benvenuto William Hill. Ecco come aprire un nuovo conto gioco:

  • Accedere al sito ufficiale e cliccare sul pulsante di registrazione.
  • Scegliere il bonus da attivare.
  • Compilare il formulario di registrazione con l'inserimento dei dati personali.
  • Creare le credenziali di accesso.
  • Indicare i riferimenti di un documento di riconoscimento.
  • Prendere visione e accettare i termini e le condizioni del contratto di gioco e l’informativa sulla privacy per finalizzare la registrazione.

È importante ricordare che entro 30 giorni dall'iscrizione è necessario verificare la propria identità tramite l'invio di un documento. Questa operazione è anche necessaria per ottenere su William Hill bonus senza deposito da 5€.

Altre promozioni presenti su William Hill

Oltre al bonus William Hill, è possibile trovare altre promozioni, come quelle legate a specifici tornei o eventi sportivi e quote maggiorate per i match più importanti.

Maggiori info sulle offerte

William Hill: bonus multipla fino al 60,47%

Nell’offerta di William Hill è inclusa anche la possibilità di incrementare le potenziali vincite derivanti dalle scommesse effettuate grazie al bonus multipla, la cui attivazione scatta all’inserimento in schedina di almeno 5 eventi conquota minima pari a 1,25 per ogni selezione. L’incremento massimo può arrivare fino al 60,47% in caso di multipla con 20 eventi inseriti.

William Hill: bonus di benvenuto a confronto con altre offerte

Il bonus William Hill scommesse è solo uno degli incentivi alla registrazione disponibili sul mercato del betting italiano: anche operatori come Sisal, Lottomatica e Netbet mettono interessanti promozioni a disposizione dei nuovi utenti.

Domande frequenti sul bonus William Hill

Per l’attivazione del bonus di benvenuto è necessario l’utilizzo di un codice?

No, per attivare su William Hill bonus benvenuto o altre promozioni non è previsto l’inserimento di un apposito codice promozionale: nel formulario di registrazione basta soltanto selezionare il bonus di riferimento tra quelli proposti.

Qual è il deposito minimo per fruire del bonus William Hill?

L’offerta presenta specifiche condizioni da rispettare, come il deposito iniziale qualificante, pari ad almeno 20€ ed effettuabile entro 7 giorni dalla data di registrazione del nuovo conto gioco.

Cosa serve per ottenere il Bonus Sport di 5€?

L’ottenimento del William Hill bonus senza deposito di 5€ è legato alla procedura di convalida del conto, da completare entro 96 ore dalla registrazione tramite l’invio del documento di identità indicato nel formulario.