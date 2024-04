Betflag casinò bonus: tutte le info sul bonus senza deposito

In questa pagina spiegheremo in cosa consiste e come funziona il bonus casinò Betflag e come aderire alla promo.

Gli appassionati di gioco d’azzardo legale sanno bene quanto gli incentivi proposti dal sito Betflag siano ricchi. L’operatore che opera in Italia con regolare licenza ADM propone infatti uno dei migliori bonus casinò: fino a 1.000€ alla registrazione senza deposito e fino a 3.000€ di bonus casinò.

Sebbene Betflag offra 3 distinti bonus registrazione di cui uno per le slot, uno per il casinò e uno per il casinò live e altrettanti 3 bonus deposito, nei paragrafi a seguire analizzeremo come si articola il bonus casinò Betflag per le slot spiegando come partecipare alla promozione e fornendo indicazioni riguardo le condizioni di partecipazione.

Betflag bonus benvenuto casinò

Il giocatore che si registra al sito casinò per la prima volta ha la facoltà di scegliere tra uno dei 3 bonus benvenuto casinò Betflag (slot, casinò e casinò live) per l’offerta senza deposito e optare successivamente per una delle 3 promo ricarica tra quelle disponibili per ciascuna categoria.

Il bonus casinò Betflag che abbiamo deciso di analizzare qui consiste in



Bonus senza deposito fino a 1.000€

Bonus ricarica fino a 3.000€

A differenza dei bonus casinò di altri siti di gioco d’azzardo legale, il bonus Betflag che si configura con questa dicitura, esclude le slot. I giocatori che intendono riscattare l’offerta slot, potranno fare affidamento alla relativa promo.

Bonus senza deposito casinò Betflag

I giocatori che optano per questa offerta avranno la possibilità di ricevere un bonus senza deposito fino a 1.000€ se seguono la procedura di registrazione tramite carta d’identità elettronica. Gli importi variano a seconda che l’iscrizione avvenga con CIE, Spid o inserimento manuale dei dati.

Oltre alla modalità di registrazione, è necessario tenere a mente che l’offerta è regolata dai termini e condizioni di utilizzo. Pertanto, rinviamo al sito dell'operatore per tutti i dettagli del caso.

Betflag casinò bonus: offerta deposito

Oltre alla promo registrazione, i clienti Betflag possono optare per la promo deposito per il casinò. L’offerta consiste nel 100% del primo deposito fino ad un massimo di 3.000€ sotto forma di bonus progressivo.



Questa offerta permette di giocare l’importo del bonus su tutti i giochi del casinò online, a eccezione delle slot. Gli utenti che desiderano infatti riscattare un bonus per le slot, possono optare per la promo parallela Betflag slot, che non è cumulabile con quella descritta qui.

Bonus benvenuto casinò Betflag: come ottenerlo

Una volta considerate le opzioni a disposizione, il giocatore maggiorenne che non dispone di un conto gioco Betflag e opta per l’offerta casinò, dovrà attenersi ai passaggi seguenti per partecipare alla promozione:

Registrarsi per la prima volta a Betflag* Selezionare l’offerta prescelta Effettuare un versamento minimo di 5€ Giocare il bonus secondo i termini entro 30 giorni

*A seconda della modalità di registrazione sarà possibile sbloccare un bonus senza deposito di importo diversificato e, in particolare, CIE > SPID > manuale.

Bonus benvenuto Betflag casinò: termini offerta

Una delle condizioni necessarie per sbloccare la promozione è quella di giocare con saldo contabile sui giochi del casinò online entro 30 giorni. Eventuale saldo utilizzato per giocare alle slot non concorre al soddisfacimento dei requisiti di assegnazione del bonus casinò.

Si ricorda inoltre che i bonus non sono cumulabili ed è pertanto necessario rispettare i requisiti di rigioco come da termini e condizioni della promozione. I clienti possono consultare tutti i dettagli in merito visitando il sito dell’operatore o accedendo all’offerta tramite il link presente sul banner.

Altre promozioni Betflag

Il sito Betflag è forse quello che vanta il maggior numero di promozioni per ogni categoria di gioco che offre. Accedendo al sito, infatti, nell’area promozioni è possibile prendere visione delle numerose offerte senza deposito Betflag alla registrazione e decidere di bonus deposito. Non solo per casinò, casinò live e slot ma anche per lo sport con diversi tipi di bonus scommesse Betflag, che sia per i live che per i pre-match.

Oltre alle iniziative di benvenuto, l’operatore prevede una vasta serie di altre offerte per il poker, le scommesse virtuali, l’exchange e chi più ne ha più ne metta. Per approfondimenti sulle promozioni Betflag invitiamo i lettori a consultare la sezione del sito “Promozioni”.

Domande frequenti Bonus Betflag casinò

Quante offerte bonus senza deposito casinò Betflag sono disponibili?

Se si prende in considerazione il termine casinò in senso lato, o per lo meno come categoria in contrapposizione alle scommesse, Betflag propone 3 bonus: slot, casinò e casinò live. Il bonus casinò senza deposito Betflag è uno soltanto e non include il live né le slot.

È necessario effettuare una ricarica minima per partecipare alla promo Betflag per il casinò?

Sì, il deposito minimo per ottenere l’offerta deposito deve ammontare ad almeno 5€.

Si può partecipare alla promo registrazione e a quella deposito?

Sì, a patto che vengano rispettate le condizioni di ciascun bonus casinò Betflag, si possono riscattare la promo senza deposito e l’offerta sul deposito per la stessa o per diverse categorie di gioco. Non si possono, però, utilizzare più promo dello stesso tipo (registrazione, ricarica).