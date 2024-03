888 casino bonus: come funziona la promo senza deposito

In questa guida vedremo come funziona il bonus 888 casino, i passaggi per ottenerlo e le condizioni che lo regolano.

888 è un sito di gioco d’azzardo legale in Italia. Opera con regolare autorizzazione da parte dell’ADM ed è provvisto di licenza GAD n. 15014. La particolarità di questo sito è che prevede 3 interfacce per diverse categorie di giochi: scommesse, casino, poker.

La piattaforma che esamineremo nel seguente articolo è quella di colore verde, ovvero quella dedicata ai giochi del casinò. In particolare nei seguenti paragrafi analizzeremo come funziona il bonus benvenuto 888 casino e come riscattare la promozione.

Per approfondimenti e comparazioni dei migliori bonus casinò, invitiamo i lettori a consultare la guida dedicata.

888 casinò bonus benvenuto: cos’è?

L’offerta per il casinò di 888 altro non è che un incentivo alla registrazione sulla piattaforma. Infatti, alcune delle condizioni necessarie per il riscatto del bonus casinò 888 sono la maggiore età e la registrazione per la prima volta sul sito di giochi online.

L'attuale promozione per il casinò di 888 prevede un bonus di 20€ gratis alla registrazione a cui si aggiunge un bonus ricarica fino a 1.000€ e 50 free spin alla verifica del conto.

888 casino bonus senza deposito: 20€ alla registrazione

888 casinò attualmente prevede l’erogazione di un bonus di 20€ senza deposito erogato alla registrazione.

Per attivare il bonus, il nuovo utente che si registra per la prima volta al sito giochi dovrà accettare la promozione che gli verrà inviata via email da parte di 888 stesso. Una volta accreditato il bonus, si dovrà rispettare il requisito di puntata pari a 50 volte l’importo del bonus stesso.

Azione Tempi Accettazione bonus Entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione Accredito bonus Entro 72 ore dalla conferma del giocatore Requisito di puntata x50 Entro 90 giorni dall’accredito

Riteniamo utile menzionare che la contribuzione al requisito di punta cambia al cambiare dei giochi. Rinviamo al sito dell’operatore di casinò per approfondimenti sui termini e le condizioni.

Bonus 888 casino: Fino a 1.000€ sul deposito

In aggiunta al bonus benvenuto di 888 alla registrazione (quindi senza deposito) il sito propone 2 bonus aggiuntivi: un bonus ricarica fino a 1.000€ + un bonus alla verifica del conto pari a 50 free spin.

888 casinò bonus ricarica fino a 1.000 euro

Quest’offerta di 888 prevede l’erogazione di un bonus deposito pari al 100% del primo deposito fino ad un massimo di 1.000€.

Anche per questo bonus il giocatore riceve una comunicazione via email su cui dovrà cliccare per confermare la partecipazione. Le ricariche effettuate con Skrill o Neteller non permettono di accedere alla promozione. Vediamo alcuni dettagli dell’offerta nella tabella seguente:

Azione Tempi Cliccare su “Incassa il tuo Bonus” sulla mail di 888 Entro 14 giorni dalla prima ricarica Requisito di puntata x35 Entro 30 giorni dall’accredito del bonus

Nota: Per ricevere il Bonus non è richiesto l’inserimento di alcun codice promozionale 888. L’eventuale utilizzo di un qualsiasi codice promozionale durante la fase di registrazione comporterà l’esclusione dalla presente offerta, secondo i termini dell’offerta di 888.

888 bonus Free Spin: 50 Giri Gratis alla verifica

Il bonus verifica documento di 888 consiste nell'erogazione di 50 free spin da utilizzare sulle slot.

Come per il bonus 20 euro 888 e per il bonus benvenuto casinò 888, anche il bonus alla verifica prevede che il nuovo cliente riceva per email la comunicazione relativa alla promozione e clicchi sul link inserito nel testo della mail. Allo stesso modo, le prime ricariche effettuate con Neteller o Skrill non sono eleggibili per la Promozione.

Forniamo nello specchietto sottostante una sintesi delle informazioni relative a questo bonus 888:

Azione Tempi Invio documento d'identità per la convalida Entro 4 giorni dalla registrazione Conferma richiesta free spin Entro 30 giorni dal ricevimento della mail Requisito di puntata x30 Entro 90 giorni

Bonus di benvenuto 888 casino: Come ottenerlo

Chiarito com’è composta l’offerta di 888 casinò per i nuovi utenti che si registrano per la prima volta sul sito, vediamo di fornire alcune informazioni aggiuntive sugli step da seguire per ottenerli.

Registrazione a 888 casino per la prima volta

Non utilizzare alcun codice promozionale 888, pena l’esclusione dalla promozione

Controllare l’indirizzo di posta elettronica usato per l’account per confermare le offerte*

Attivare le promozioni e giocare i bonus 888 per il casinò secondo i termini e le condizioni di ciascuna offerta

Altre offerte 888

Il sito scommesse, casinò e poker prevede innumerevoli altre offerte sia per nuovi giocatori che per utenti già registrati che intende fidelizzare con proposte ad hoc. In particolare, gli amanti dello sport possono usufruire del bonus scommesse 888, mentre i fan del poker del bonus sul poker.

In aggiunta a ciò e relativamente alla categoria casinò, 888 prevede promozioni come Jackpot giornalieri e Ruota della fortuna per gli amanti del casinò.

Domande Frequenti Bonus Casinò 888

È possibile prelevare il saldo bonus 888 casinò?

Il bonus casinò 888 non è prelevabile. Sono prelevabili le eventuali vincite ottenute giocando il bonus stesso, a seguito del conseguimento del requisito di puntata stabilito per ciascuno di essi.

L’888 casino bonus 20 euro prevede rigioco?

Tutti i bonus discussi in questa pagina prevedono il rispetto di alcuni specifici requisiti di puntata per essere sbloccati.

È possibile usufruire del bonus registrazione, bonus verifica e bonus ricarica 888?

Sì, i 3 bonus possono essere cumulati. L’offerta complessiva per il casinò di 888 prevede 20€ + fino a 1.000€ + 50 Free Spin.