Serie C
team-logoTeam Altamura
2 - 2
FIN
team-logoPotenza
M. Grande 78'G. Simone 90' + 2'
L. Petrungaro 12'Lucas Felippe 36'
(INT 0-2) (FIN 2-2)

Team Altamura vs PotenzaRisultati e statistiche,