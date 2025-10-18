Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoSorrento
2 - 2
FIN
team-logoCosenza
V. Plescia 29'E. D'Ursi 80'
M. Ricciardi 14'B. Cimino 76'
(INT 1-1) (FIN 2-2)

Sorrento vs CosenzaRisultati e statistiche,