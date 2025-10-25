Pubblicità
Serie C
team-logoSiracusa Calcio
4 - 1
FIN
team-logoCasarano
J. Molina 45' + 2'S. Di Paolo 60'G. Frisenna 67'G. Guadagni 87'
C. Chirico 21'
(INT 1-1) (FIN 4-1)

Siracusa Calcio vs CasaranoRisultati e statistiche,