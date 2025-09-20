Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoPineto
2 - 3
FIN
team-logoJuventus Next Gen
F. D'Andrea 10'G. Bruzzaniti 57' (rig)
D. Puczka 33' (rig)A. Okoro 36'G. Faticanti 82'
(INT 1-2) (FIN 2-3)

Pineto vs Juventus Next GenRisultati e statistiche,