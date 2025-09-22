Pubblicità
Pubblicità
Serie A
team-logoNapoli
3 - 2
FIN
team-logoPisa
B. Gilmour 39'L. Spinazzola 73'L. Lucca 82'
M. Nzola 60' (rig)Lorran 90'
(INT 1-0) (FIN 3-2)

Napoli vs PisaRisultati e statistiche,