Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoLecco
3 - 1
FIN
team-logoTrento
G. Furrer 44'L. Sipos 48'N. Zanellato 90' + 9'
J. Pellegrini 63'
(INT 1-0) (FIN 3-1)

Lecco vs TrentoRisultati e statistiche,