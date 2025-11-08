Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoCosenza
4 - 1
FIN
team-logoCasarano
A. D'Alena 45' + 1' (autogoal)M. Ricciardi 50'K. Cannavo 87'S. Achour 90' + 2'
C. Chirico 64'
(INT 1-0) (FIN 4-1)

Cosenza vs CasaranoRisultati e statistiche,