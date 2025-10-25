Pubblicità
Pubblicità
Serie B
team-logoAvellino
0 - 4
FIN
team-logoSpezia
G. Aurelio 63'V. Vlahovic 83'L. Vignali 85'G. Di Serio 90'
(INT 0-0) (FIN 0-4)

Avellino vs SpeziaRisultati e statistiche,