Serie C
team-logoAudace Cerignola
2 - 2
FIN
team-logoAZ Picerno
L. Cuppone 41', 87'
A. Energe 9'L. Abreu 45' + 2'
(INT 1-2) (FIN 2-2)

Audace Cerignola vs AZ PicernoRisultati e statistiche,