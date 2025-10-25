Pubblicità
Serie C
team-logoAtalanta U23
6 - 2
FIN
team-logoAZ Picerno
G. Misitano 11', 77'A. Manzoni 18'D. Vavassori 54', 62'L. Riccio 90' + 1'
E. Santaniello 19'A. Veltri 27'
(INT 2-2) (FIN 6-2)

Atalanta U23 vs AZ PicernoRisultati e statistiche,