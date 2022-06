Chi è Zerbin: l'esordiente nell'Italia di Mancini che non ha mai giocato in Serie A

Dopo Gnonto, un altro giocatore in azzurro senza aver mai giocato in Serie A: di proprietà del Napoli, esploso in Serie B con il Frosinone.

Alessio Zerbin è il 41esimo esordiente della gestione Mancini. Il giocatore del Frosinone, infatti, è entrato in campo nella ripresa di Italia-Ungheria, seconda sfida valida per la terza edizione della Nations League: dopo Gnonto, un altro azzurro che non ha mai militato in Serie A.

Zerbin, infatti, è stato scelto da Mancini dopo lo stage di giovani a Coverciano, da cui è uscito anche Gnonto, assistman contro la Germania. Classe 1999, ha conquistato la fiducia del commissario tecnico senza aver mai giocato nemmeno un minuto nella massima serie.

Si è messo in mostra in Serie B con la maglia del Frosinone, nell'ultima annata: nove goal nel 2021/2022 che hanno conquistato Mancini e i suoi osservatori, tanto da inserirlo prima nello stage e dunque tra i convocati per la Nations League in seguito ai tanti forfait di fine primavera.

LA STORIA DI ZERBIN

23enne di Novara, Zerbin è entrato nel giro delle grandi squadre da quando aveva otto anni: all'epoca, infatti, ha avuto modo di giocare nelle giovanili dell'Inter, prima di militare nel Gozzano (esordendo in Serie D), nel Novara e nel Suno, fino all'approdo al Napoli nel 2017.

In azzurro Zerbin ha messo in mostra grandi doti da realizzatore, arrivando in doppia cifra nella prima annata con la Primavera del Napoli. Per lui è poi iniziata la gavetta in Serie C prima e in B poi, sempre in prestito: con Viterbese, Cesena e Pro Vercelli, prima del Frosinone.

L'ESPLOSIONE A FROSINONE

Ancora di proprietà del Napoli - blindato da un contratto fino al 2025 - Zerbin ha giocato per la prima volta in Serie B nel 2021/2022. Giocando come ala sinistra nel Frosinone è riuscito a vivere la sua prima grande stagione da professionista, gonfiando la rete in nove occasioni e fornendo diversi assist per i compagni.

Il contratto di prestito è in scadenza il prossimo 30 giugno: Zerbin farà dunque ritorno al Napoli, così da essere valutato da Spalletti ed eventualmente unirsi alla prima squadra in vista dell'annata 2022/2023 al via ad agosto. In alternativa, sarà nuova cessione.

"E' stato un percorso lungo, tortuoso" ha detto Zerbin dopo l'esordio con l'Italia, nel match vinto 2-1 contro l'Ungheria. "E' un onore, non me l'aspettavo. Solo due anni fa ero in questo stadio (il Manuzzi di Cesena, ndr) in C, essere qui con la Nazionale è un sogno che si avvera. Ogni piccolo ragazzo sognava questo momento. Non sto ancora capendo cosa sta succedendo".

RUOLO E CARATTERISTICHE

Principalmente ala sinistra, Zerbin può giocare anche come seconda punta ed esterno alto sulla corsia destra. In passato ha anche ricoperto il ruolo di trequartista. Insomma, a dir poco duttile: può svariare su tutto il fronte d'attacco ed essere decisivo in diverse posizioni.

A Frosinone ha avuoto modo di migliorare in fase realizzativa, diventando cinico al punto giusto e non più solo velocista tecnico sulla fascia per dare una mano ai compagni. 31 gare, nove reti: ha sfiorato la doppia cifra da esterno nel suo primo anno in Serie B.

Rapido, abile nell'uno contro uno, può giocare sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1, accentrandosi per calciare col destro. Un giovane che dopo aver militato in Primavera, Serie D, C e B potrebbe avere la sua prima occasione in A: a 23 anni è decisamente arrivata l'ora.