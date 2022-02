Dalla Champions al Seregno: Zé Gomes in goal sotto gli occhi di Leao

E' ancora giovane, classe 1999. Ma Zé Gomes sembrava poter avere un avvio di carriera decisamente diverso, dopo aver militato nelle giovanili del Benfica con alcune apparizioni in prima squadra. Di cui, una in Champions League. Attualmente milita invece in Serie C, al Seregno.

22enne portoghese, Zé Gomes è stato acquistato dal club lombardo a inizio anno, dopo essere rimasto svincolato dai bulgari del Černo More Varna. Giovanissimo, ma già in campo in diversi campionati, tra cui quello polacco. Le ottime sensazioni ai tempi del Benfica B, non hanno portato fin qui in alto l'attaccante, capace di esordire in Champions contro il Napoli.

Nel 4-2 del torneo europeo 2016/2017, fase a gironi, Gomes divenne tra l'altro il più giovane giocatore a scendere in campo con le Aquile in territorio continentale. Da lì i prestiti a varie squadre portoghesi e dunque l'addio definitivo al Benfica, senza brillare.

L'articolo prosegue qui sotto

Ora il nome di Zé Gomes è tornato di moda per la presenza di Rafael Leao, attaccante del Milan, al match tra il Seregno e la Juventus Under 23. Il giocatore rossonero è infatti da tempo amico del connazionale, visto e considerando lo spogliatoio condiviso ai tempi delle giovanili della Nazionale lusitana Under 20, Under 19 e Under 17.

Davanti agli sguardi di Leao, Zé Gomes ha trovato il suo primo goal italiano, alla terza presenza in maglia Seregno: è stata sua la rete del momentaneo 2-0 dei padroni di casa, prima della rimonta bianconera firmata Cudrig-Pecorino. Per il Seregno il 27esimo turno di campionato non ha portato ad un balzo fuori dalla zona calda: rimane al 18esimo posto, terzultimo in classifica.

Un futuro in Serie A per Zé Gomes? Leao se lo augura, così da sfidarlo nella massima serie dopo aver vestito la stessa maglia nazionale. L'avventura italiana dell'ex recordman del Benfica è appena iniziata, ma ora gli occhi sono su di lui.